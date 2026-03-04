CANLI YAYIN
Türkiye NATO’ya ne zaman katıldı? İşte üye olan ülkeler

1949'da kurulan NATO, kolektif savunma ilkesiyle Avrupa ve Kuzey Amerika'yı aynı güvenlik şemsiyesi altında buluşturdu. Türkiye 1952'de ittifaka katılırken son genişleme adımlarıyla Finlandiya ve İsveç'in de üyeliği kabul edildi ve NATO'nun üye sayısı 32'ye yükseldi.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), kuruluşundan bu yana küresel güvenlik mimarisinin en önemli askeri ve siyasi ittifaklarından biri olmayı sürdürüyor. Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerini ortak savunma ilkesi etrafında bir araya getiren örgüt, genişleme süreci ve güvenlik politikalarıyla tekrar gündeme geldi.

NATO NE ZAMAN VE NEDEN KURULDU?

NATO, 4 Nisan 1949 tarihinde Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. İttifakın kuruluş amacı, üye ülkelerin özgürlüğünü ve güvenliğini ortak savunma anlayışı çerçevesinde korumak olarak belirlendi.

Kolektif savunma ilkesi, ittifakın temel prensiplerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu ilkeye göre üyelerden birine yönelik saldırı, tüm üyelere yapılmış sayılıyor.

TÜRKİYE NATO'YA NE ZAMAN KATILDI?

Türkiye'nin NATO üyeliğine ilişkin protokol 17 Ekim 1951 tarihinde imzalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımı 18 Şubat 1952 tarihinde kabul etti. Türkiye, Yunanistan ile birlikte aynı gün NATO'ya resmen üye oldu. Bu katılım, Soğuk Savaş döneminde NATO'nun güney kanadının genişlemesi sürecinde gerçekleşti.

NATO'NUN KURUCU ÜLKELERİ

NATO kurulduğunda ittifakta 12 ülke yer aldı. Kurucu üyeler şunlardır:

Belçika

Kanada

Danimarka

Fransa

İzlanda

İtalya

Lüksemburg

Hollanda

Norveç

Portekiz

Birleşik Krallık

Amerika Birleşik Devletleri

Bu ülkeler, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa güvenliği ve transatlantik iş birliği çerçevesinde ittifakı oluşturdu.

NATO'YA SONRADAN KATILAN ÜLKELER

NATO, kuruluşundan sonra farklı dönemlerde genişleme süreci yaşadı. İttifaka katılan ülkeler ve katılım yılları şu şekilde sıralanıyor:

1952

➔Türkiye

➔Yunanistan

1955

➔Batı Almanya (1990'dan sonra birleşik Almanya)

1982

➔İspanya

1999

➔Çek Cumhuriyeti

➔Macaristan

➔Polonya

2004

➔Bulgaristan

➔Estonya

➔Letonya

➔Litvanya

➔Romanya

➔Slovakya

➔Slovenya

2009

➔Arnavutluk

➔Hırvatistan

2017

➔Karadağ

2020

➔Kuzey Makedonya

2023

➔Finlandiya

2024

➔İsveç

Finlandiya'nın 2023 yılında, İsveç'in ise 2024 yılında NATO'ya katılmasıyla birlikte ittifaktaki ülke sayısı 32'ye ulaştı. NATO üyelerinin büyük bölümü Avrupa kıtasında bulunurken Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada Kuzey Amerika'daki üyeler olarak yer alıyor.

