Türkiye NATO’ya ne zaman katıldı? İşte üye olan ülkeler

1949'da kurulan NATO, kolektif savunma ilkesiyle Avrupa ve Kuzey Amerika'yı aynı güvenlik şemsiyesi altında buluşturdu. Türkiye 1952'de ittifaka katılırken son genişleme adımlarıyla Finlandiya ve İsveç'in de üyeliği kabul edildi ve NATO'nun üye sayısı 32'ye yükseldi.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), kuruluşundan bu yana küresel güvenlik mimarisinin en önemli askeri ve siyasi ittifaklarından biri olmayı sürdürüyor. Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerini ortak savunma ilkesi etrafında bir araya getiren örgüt, genişleme süreci ve güvenlik politikalarıyla tekrar gündeme geldi.

NATO NE ZAMAN VE NEDEN KURULDU? NATO, 4 Nisan 1949 tarihinde Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. İttifakın kuruluş amacı, üye ülkelerin özgürlüğünü ve güvenliğini ortak savunma anlayışı çerçevesinde korumak olarak belirlendi.

Kolektif savunma ilkesi, ittifakın temel prensiplerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu ilkeye göre üyelerden birine yönelik saldırı, tüm üyelere yapılmış sayılıyor.

TÜRKİYE NATO'YA NE ZAMAN KATILDI? Türkiye'nin NATO üyeliğine ilişkin protokol 17 Ekim 1951 tarihinde imzalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımı 18 Şubat 1952 tarihinde kabul etti. Türkiye, Yunanistan ile birlikte aynı gün NATO'ya resmen üye oldu. Bu katılım, Soğuk Savaş döneminde NATO'nun güney kanadının genişlemesi sürecinde gerçekleşti.