Türkiye-Kırgızistan Gençlik Değişim Programı başvuruları başladı: İşte şartlar

Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 18:42 Son Güncelleme: 04 Mart 2026 18:45 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye – Kırgızistan Gençlik Değişimi Programı için başvurular başladı. 12–17 Nisan 2026'da Kırgızistan'da gerçekleştirilecek programda seçilecek 20 genç, kültürel etkinlikler, atölyeler ve saha ziyaretleriyle uluslararası deneyim kazanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Türkiye – Kırgızistan Gençlik Değişimi Programı için başvuru süreci başladı. Program, iki ülke gençleri arasında kültürel bağları güçlendirmeyi ve uluslararası gençlik iş birliklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

📅 BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH: 6 MART Programa katılmak isteyen gençler başvurularını 2 Mart – 6 Mart 2026 saat 23.59 tarihleri arasında yalnızca e-Genç sistemi üzerinden yapabilecek. Önemli noktalar şöyle: ➔Başvurular sadece çevrim içi sistem üzerinden kabul edilecek. ➔E-posta veya fiziki başvurular değerlendirmeye alınmayacak. ➔Değerlendirme sonucunda 20 asil ve 20 yedek katılımcı belirlenecek. ➔Sonuçlar Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek

📌 BAŞVURU ŞARTLARI Programa başvuracak adayların aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekiyor: ➔18–25 yaş arasında olmak

(01.01.2001 – 31.12.2008 doğumlu olmak) ➔Üniversitelerin ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında öğrenci ya da mezun olmak ➔Asgari düzeyde İngilizce bilmek ➔Uluslararası programlarda Türkiye'yi temsil edebilecek yetkinliğe sahip olmak ➔Sportif, kültürel veya sosyal faaliyetlerde aktif rol almak ➔Gönüllülük faaliyetlerinde yer almak veya yer alacağını taahhüt etmek ➔Seyahate engel sağlık sorunu bulunmamak ➔Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

🧭 PROGRAMIN GENEL AKIŞI Gençlik değişimi programı 12 Nisan 2026'da Türkiye'den Bişkek'e yapılacak yolculukla başlayacak. Program boyunca gençler, Kırgızistan'ın tarihî ve kültürel mirasını yerinde inceleme fırsatı bulacak. Katılımcılar aynı zamanda şu temalar etrafında düzenlenen çalışmalara katılacak: "Kültürel Mirasın Gelecek Nesillere Aktarımı" "Türk Dünyasında Gençlik ve Kültürel Diplomasi"