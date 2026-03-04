CANLI YAYIN
Türkiye-Kırgızistan Gençlik Değişim Programı başvuruları başladı: İşte şartlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye – Kırgızistan Gençlik Değişimi Programı için başvurular başladı. 12–17 Nisan 2026'da Kırgızistan'da gerçekleştirilecek programda seçilecek 20 genç, kültürel etkinlikler, atölyeler ve saha ziyaretleriyle uluslararası deneyim kazanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Türkiye – Kırgızistan Gençlik Değişimi Programı için başvuru süreci başladı. Program, iki ülke gençleri arasında kültürel bağları güçlendirmeyi ve uluslararası gençlik iş birliklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

📅 BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH: 6 MART

Programa katılmak isteyen gençler başvurularını 2 Mart – 6 Mart 2026 saat 23.59 tarihleri arasında yalnızca e-Genç sistemi üzerinden yapabilecek. Önemli noktalar şöyle:

➔Başvurular sadece çevrim içi sistem üzerinden kabul edilecek.

E-posta veya fiziki başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

➔Değerlendirme sonucunda 20 asil ve 20 yedek katılımcı belirlenecek.

➔Sonuçlar Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek

📌 BAŞVURU ŞARTLARI

Programa başvuracak adayların aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekiyor:

18–25 yaş arasında olmak
(01.01.2001 – 31.12.2008 doğumlu olmak)

➔Üniversitelerin ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında öğrenci ya da mezun olmak

Asgari düzeyde İngilizce bilmek

➔Uluslararası programlarda Türkiye'yi temsil edebilecek yetkinliğe sahip olmak

➔Sportif, kültürel veya sosyal faaliyetlerde aktif rol almak

➔Gönüllülük faaliyetlerinde yer almak veya yer alacağını taahhüt etmek

➔Seyahate engel sağlık sorunu bulunmamak

➔Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

🧭 PROGRAMIN GENEL AKIŞI

Gençlik değişimi programı 12 Nisan 2026'da Türkiye'den Bişkek'e yapılacak yolculukla başlayacak. Program boyunca gençler, Kırgızistan'ın tarihî ve kültürel mirasını yerinde inceleme fırsatı bulacak.

Katılımcılar aynı zamanda şu temalar etrafında düzenlenen çalışmalara katılacak:

"Kültürel Mirasın Gelecek Nesillere Aktarımı"

"Türk Dünyasında Gençlik ve Kültürel Diplomasi"

Atölye çalışmaları, kurum ziyaretleri, gönüllülük faaliyetleri ve kültürel tanıtım etkinlikleri sayesinde gençler hem yeni deneyimler kazanacak hem de uluslararası gençlik iş birliklerine dair önemli bir perspektif elde edecek.

Programın ikinci gününde katılımcılar Bişkek'te rehberli şehir turuna katılacak. Tur kapsamında Kırgızistan'ın önemli simgeleri ziyaret edilecek.

📍 Ziyaret edilecek bazı noktalar:

Ala-Too Meydanı

Manas Heykeli

Devlet Tarih Müzesi

Zafer Meydanı (II. Dünya Savaşı Anıtı)

Ayrıca Kırgızistan Ulusal Akademisi veya kültür merkezinde, Manas Destanı ve ortak Türk tarihi üzerine bilgilendirici bir sunum gerçekleştirilecek. Program kapsamında geleneksel el sanatları atölyesinde komuz tanıtımı ve keçe sanatı deneyimi de yer alacak.

