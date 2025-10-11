Türkiye hem masada hem sahada Gazze'de! Türk Kızılay’dan Gazze’ye 17 bin ton yardım

Bu saldırılarda 67 bin 173 Filistinli hayatını kaybederken, 169 bin 780 kişi yaralandı. Gazze'de hâlâ 9 bin 500 kişi kayıp ya da enkaz altında. Hayatını kaybedenlerin 20 bini çocuk, bunların bin 15'i bir yaşın altında, 450'si ise yenidoğan. Ayrıca 12 bin 500 kadın ve 9 binden fazla Filistinli anne yaşamını yitirdi.