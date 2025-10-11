Viral Galeri Viral Liste Türkiye hem masada hem sahada Gazze'de! Türk Kızılay’dan Gazze’ye 17 bin ton yardım

Türkiye hem masada hem sahada Gazze'de! Türk Kızılay’dan Gazze’ye 17 bin ton yardım

İsrail ordusu tarafından 7 Ekim 2023'ten bu yana 67 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, on binlercesi yaralandı. İki yıllık süreçte Gazze'deki altyapının yüzde 90'ından fazlasını yok edildi. Gazze'de ateşkesin sağlanmasında Türkiye'nin diplomatik çabaları belirleyici oldu. Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen temaslar, hem İslam dünyasında hem de uluslararası arenada destek buldu. Ankara'nın insani diplomasi ve diyalog temelli girişimleri, kalıcı ateşkes anlaşmasının imzalanmasıyla sonuç verdi. Ateşkesin ardından insani yardımlar yeniden Gazze'ye ulaşmaya başladı.

Gazze, iki yıl süren İsrail saldırılarının ardından adeta yerle bir oldu. 7 Ekim 2023'ten bu yana 67 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, on binlercesi yaralandı, binlercesi ise hâlâ enkaz altında. Şehrin altyapısının yüzde 90'ı yok edilirken, milyonlarca insan açlık, susuzluk ve hastalıkla mücadele etti.

Türkiye ise ilk günden itibaren hem diplomasi masasında hem de sahada Gazze halkının yanında durdu.

Türk Kızılay'ı; 17 bin 694 ton yardım malzemesi, 7,7 milyon öğün sıcak yemek ve 1,6 milyon litre içme suyu desteğiyle sahada kesintisiz hizmet verdi. Türkiye'nin öncülüğünde sağlanan ateşkes, hem barış hem de insanlık adına yeni bir dönemin kapısını araladı.

Gazze Şeridi, iki yıl süren İsrail saldırıları sonunda adeta enkaza döndü. 7 Ekim 2023'te başlayan bombardımanlarda İsrail ordusu, yasaklı mühimmatların da aralarında bulunduğu 200 bin tondan fazla patlayıcı kullandı.

Bu saldırılarda 67 bin 173 Filistinli hayatını kaybederken, 169 bin 780 kişi yaralandı. Gazze'de hâlâ 9 bin 500 kişi kayıp ya da enkaz altında. Hayatını kaybedenlerin 20 bini çocuk, bunların bin 15'i bir yaşın altında, 450'si ise yenidoğan. Ayrıca 12 bin 500 kadın ve 9 binden fazla Filistinli anne yaşamını yitirdi.

