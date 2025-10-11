Türkiye hem masada hem sahada Gazze'de! Türk Kızılay’dan Gazze’ye 17 bin ton yardım
İsrail ordusu tarafından 7 Ekim 2023'ten bu yana 67 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, on binlercesi yaralandı. İki yıllık süreçte Gazze'deki altyapının yüzde 90'ından fazlasını yok edildi. Gazze'de ateşkesin sağlanmasında Türkiye'nin diplomatik çabaları belirleyici oldu. Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen temaslar, hem İslam dünyasında hem de uluslararası arenada destek buldu. Ankara'nın insani diplomasi ve diyalog temelli girişimleri, kalıcı ateşkes anlaşmasının imzalanmasıyla sonuç verdi. Ateşkesin ardından insani yardımlar yeniden Gazze'ye ulaşmaya başladı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.10.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 18:19