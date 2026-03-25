Yağış tüm yurda yayılıyor: Doğu’da kar, kıyılarda fırtına etkili

Türkiye genelinde yağış etkili olacak. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları hariç tüm bölgelerde yağmur, yüksek kesimlerde kar bekleniyor. Şırnak ve Hakkari'de sarı kodlu alarm verildi. Marmara güneybatısı ve Kuzey Ege'de fırtına uyarısı bulunuyor. Doğu'da buzlanma ve çığ tehlikesine dikkat. İşte 25 Mart hava durumu detayları…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Mart tarihli tahminine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Yağış hattı batı kıyıların bir kısmı dışında tüm yurda yayılıyor. Kıyılarda sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülüyor.

HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Yağış tipi bölgesel olarak farklılık gösteriyor. Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak etkili olacak. Toroslar, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışı bekleniyor.Şırnak ve Hakkari çevresinde yağışın yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, ani su baskınları ve görüş düşüşü riski artıyor. Özellikle doğu illerinde kar ve don birlikte etkili olacak.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik görülmüyor, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Kıyılarda yağmur, yükseklerde kar bekleniyor.

KISA SÜRELİ FIRTINA GÖRÜLECEK

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 40-70 km/saat hızla esecek. Yer yer kısa süreli fırtına görülecek. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölgede yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Deniz ulaşımında aksamalar olabilir; çatı, tabela gibi yapı unsurlarında risk oluşabilir.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Anadolu'nun doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek eğimli bölgelerinde çığ riski bulunuyor. Karayollarında gizli buzlanma olabilir.

Etkili olan yağışı ve soğuk hava, ilkbahar geçiş sürecinin tipik örneği. Kısa vadede ani hava değişimleri ve bölgesel riskler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yağışın yer yer devam etmesi ve sıcaklıklarda sınırlı dalgalanma bekleniyor. Hava değişimine karşı dikkatli olmakta fayda var.

MGM UYARILARI PEŞ PEŞE GELDİ

İki İlde Sarı Kodlu Uyarı

25 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunda kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak. 1800 metre üzeri rakımlarda ise yer yer 20 cm ve üzeri kar örtüsü oluşabilecek. Bu seviyede yağış; alçak kesimlerde sel ve su baskını, yüksek kesimlerde yoğun kar, tipi, buzlanma ve çığ riskini aynı anda devreye sokuyor. Özellikle geçiş bölgelerinde (yağmurdan kara dönen hat) sürücüler için kaygan zemin ve ani don riski yükseliyor.

Ege'de Fırtına Bekleniyor

Kuzey ve Güney Ege'de rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esecek. Gün içinde etkisini sürdürecek fırtınanın akşam saatlerinden sonra zayıflaması bekleniyor. Kıyı hattında dalga boyu artışı ve ani rüzgar hamleleri nedeniyle iskele, marina ve sahil şeridinde dikkatli olunması gerekiyor.

25 MART BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

BölgeBeklenen Hava DurumuKritik TabloŞehirler ve Dereceler
MarmaraÇok bulutlu, doğusu yağmur ve sağanakGüneybatıda kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/s)Edirne 17°C (çok bulutlu), İstanbul 12°C (yağmurlu), Kırklareli 14°C, Kocaeli 12°C (yağmurlu)
EgeÇok bulutlu, genelinde sağanak, güney kıyılarda gök gürültülü yağışKuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına riskiAfyon 10°C, Denizli 14°C, İzmir 16°C, Manisa 15°C
AkdenizÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışToroslar'da sabah saatlerinde kar ve KKY (karla karışık yağmur)Adana 19°C, Antalya 18°C, Hatay 15°C, Mersin 18°C
İç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurYağış nedeniyle ulaşımda yavaşlamaAnkara 14°C, Çankırı 13°C, Eskişehir 11°C, Konya 12°C
Batı KaradenizÇok bulutlu, aralıklı yağmurSürekli yağışa bağlı görüş düşüşüBolu 8°C, Düzce 10°C, Kastamonu 11°C, Zonguldak 9°C
Orta ve Doğu KaradenizÇok bulutlu, yağmur; yükseklerde karİç kesimlerde çığ riskiAmasya 15°C, Samsun 12°C, Tokat 14°C, Trabzon 11°C
Doğu AnadoluParçalı bulutlu, yağmur ve karHakkari'de kuvvetli yağış, buzlanma, don ve çığ riskiErzurum -3/9°C, Kars -1/7°C, Malatya 3/13°C, Van 0/7°C
Güneydoğu AnadoluÇok bulutlu, aralıklı yağmurYağış kaynaklı su baskını riskiDiyarbakır 16°C, Gaziantep 13°C, Siirt 13°C, Şanlıurfa 15°C
