Yağış tüm yurda yayılıyor: Doğu’da kar, kıyılarda fırtına etkili
Türkiye genelinde yağış etkili olacak. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları hariç tüm bölgelerde yağmur, yüksek kesimlerde kar bekleniyor. Şırnak ve Hakkari'de sarı kodlu alarm verildi. Marmara güneybatısı ve Kuzey Ege'de fırtına uyarısı bulunuyor. Doğu'da buzlanma ve çığ tehlikesine dikkat. İşte 25 Mart hava durumu detayları…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Mart tarihli tahminine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Yağış hattı batı kıyıların bir kısmı dışında tüm yurda yayılıyor. Kıyılarda sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülüyor.
HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?
Yağış tipi bölgesel olarak farklılık gösteriyor. Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak etkili olacak. Toroslar, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışı bekleniyor.Şırnak ve Hakkari çevresinde yağışın yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalar, ani su baskınları ve görüş düşüşü riski artıyor. Özellikle doğu illerinde kar ve don birlikte etkili olacak.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik görülmüyor, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Kıyılarda yağmur, yükseklerde kar bekleniyor.
KISA SÜRELİ FIRTINA GÖRÜLECEK
Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 40-70 km/saat hızla esecek. Yer yer kısa süreli fırtına görülecek. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölgede yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Deniz ulaşımında aksamalar olabilir; çatı, tabela gibi yapı unsurlarında risk oluşabilir.
BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Anadolu'nun doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek eğimli bölgelerinde çığ riski bulunuyor. Karayollarında gizli buzlanma olabilir.