Etkili olan yağışı ve soğuk hava, ilkbahar geçiş sürecinin tipik örneği. Kısa vadede ani hava değişimleri ve bölgesel riskler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yağışın yer yer devam etmesi ve sıcaklıklarda sınırlı dalgalanma bekleniyor. Hava değişimine karşı dikkatli olmakta fayda var.

MGM UYARILARI PEŞ PEŞE GELDİ İki İlde Sarı Kodlu Uyarı 25 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunda kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak. 1800 metre üzeri rakımlarda ise yer yer 20 cm ve üzeri kar örtüsü oluşabilecek. Bu seviyede yağış; alçak kesimlerde sel ve su baskını, yüksek kesimlerde yoğun kar, tipi, buzlanma ve çığ riskini aynı anda devreye sokuyor. Özellikle geçiş bölgelerinde (yağmurdan kara dönen hat) sürücüler için kaygan zemin ve ani don riski yükseliyor.

Ege'de Fırtına Bekleniyor Kuzey ve Güney Ege'de rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esecek. Gün içinde etkisini sürdürecek fırtınanın akşam saatlerinden sonra zayıflaması bekleniyor. Kıyı hattında dalga boyu artışı ve ani rüzgar hamleleri nedeniyle iskele, marina ve sahil şeridinde dikkatli olunması gerekiyor.

25 MART BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU Bölge Beklenen Hava Durumu Kritik Tablo Şehirler ve Dereceler Marmara Çok bulutlu, doğusu yağmur ve sağanak Güneybatıda kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/s) Edirne 17°C (çok bulutlu), İstanbul 12°C (yağmurlu), Kırklareli 14°C, Kocaeli 12°C (yağmurlu) Ege Çok bulutlu, genelinde sağanak, güney kıyılarda gök gürültülü yağış Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına riski Afyon 10°C, Denizli 14°C, İzmir 16°C, Manisa 15°C Akdeniz Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış Toroslar'da sabah saatlerinde kar ve KKY (karla karışık yağmur) Adana 19°C, Antalya 18°C, Hatay 15°C, Mersin 18°C İç Anadolu Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur Yağış nedeniyle ulaşımda yavaşlama Ankara 14°C, Çankırı 13°C, Eskişehir 11°C, Konya 12°C

Batı Karadeniz Çok bulutlu, aralıklı yağmur Sürekli yağışa bağlı görüş düşüşü Bolu 8°C, Düzce 10°C, Kastamonu 11°C, Zonguldak 9°C Orta ve Doğu Karadeniz Çok bulutlu, yağmur; yükseklerde kar İç kesimlerde çığ riski Amasya 15°C, Samsun 12°C, Tokat 14°C, Trabzon 11°C Doğu Anadolu Parçalı bulutlu, yağmur ve kar Hakkari'de kuvvetli yağış, buzlanma, don ve çığ riski Erzurum -3/9°C, Kars -1/7°C, Malatya 3/13°C, Van 0/7°C Güneydoğu Anadolu Çok bulutlu, aralıklı yağmur Yağış kaynaklı su baskını riski Diyarbakır 16°C, Gaziantep 13°C, Siirt 13°C, Şanlıurfa 15°C