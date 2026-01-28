Türkiye Avrupa’da zirveye koşuyor! Elektrikli otomobil satışları yüzde 80 arttı

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 18:24 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları 2025'te yüzde 80 artarak yaklaşık 190 bine ulaştı. Yeni araç satışlarının yüzde 17'si elektrikli oldu. Bu oranla Türkiye, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın ardından Avrupa'nın en büyük dördüncü pazarı konumuna yükseldi.

Türkiye, elektrikli otomobil pazarında Avrupa'nın üst sıralarına tırmandı. Londra merkezli enerji düşünce kuruluşu Ember'in analizine göre, 2025 yılı itibarıyla Türkiye elektrikli araç satışlarında önemli bir eşiği geride bıraktı. Satış hacmi ve pazar payındaki artış, ülkeyi Avrupa'da dördüncü sıraya taşıdı.

Satışlarda Rekor Artış Geçen yıl Türkiye'de elektrikli otomobil satışları yıllık bazda yüzde 80 artış gösterdi ve yaklaşık 190 bine ulaştı. Bu rakamla Türkiye; Almanya, İngiltere ve Fransa'nın ardından Avrupa'nın en büyük dördüncü elektrikli otomobil pazarı oldu.Türkiye aynı zamanda Norveç, Hollanda ve Belçika gibi elektrikli araçta öne çıkan ülkeleri de geride bıraktı. Oysa 2023'te sıralamada dokuzuncu basamaktaydı.

Yeni Satışların Yüzde 17'si Elektrikli 2025'te satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 17'sini tamamen elektrikli araçlar oluşturdu. Bu oranla Türkiye, ilk kez Avrupa Birliği ortalamasını yakaladı. AB genelinde elektrikli araç payı yüzde 17 seviyesinde bulunuyor. Türkiye'de bu oran 2024'te yüzde 10'du

Enerji İthalatına Etkisi Sınırlı Elektrikli araçlardaki büyüme enerji ithalatını azaltma hedefi açısından henüz yeterli seviyede görülmüyor. Geçen yılın ocak-kasım döneminde benzin tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 16 arttı. Ham petrol ithalatı da yüzde 5,3 yükseldi. Ember'in analizine göre elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payı artarken, tüketim tarafında da elektriğe geçişin hızlanması gerekiyor.