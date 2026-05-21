Türk sürücülerin yeni gözdesi Togg: Elektrikli otomobilde rekor patlama

Türkiye otomobil pazarında sessiz ama oldukça agresif bir dönüşüm yaşanıyor. Sürücüler rotasını alternatif enerjili araçlara çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen son rakamlar, özellikle elektrikli ve hibrit otomobillere olan talebin hızla büyüdüğünü gözler önüne seriyor. İşte Türkiye yollarındaki sessiz devrimin nisan ayı itibarıyla ortaya koyduğu çarpıcı tablo:

Türkiye'de elektrikli otomobillere yönelik ilgi her geçen yıl artarken, trafikteki elektrikli araç sayısında da dikkat çeken yükseliş yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 423 bin 793'e ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,7'lik artış gösteren elektrikli otomobiller, toplam otomobil parkı içindeki payını da büyütmeye devam etti.

Artan şarj istasyonu yatırımları, kullanıcı alışkanlıklarındaki değişim ve yerli otomobil Togg'un piyasaya çıkması, elektrikli araçlara olan talebi hızlandıran başlıca etkenler arasında gösteriliyor.

TÜRKİYE'DE TOPLAM OTOMOBİL SAYISI 17,6 MİLYONU GEÇTİ

TÜİK verilerine göre nisan ayı itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 17 milyon 697 bin 89 olarak hesaplandı.

Elektrikli otomobiller toplam araç parkı içinde halen sınırlı paya sahip olsa da son yıllarda büyüme hızının dikkat çekici seviyelere ulaştığı görülüyor.

Uzmanlara göre özellikle büyükşehirlerde artan yakıt maliyetleri ve çevre dostu ulaşım tercihlerinin yaygınlaşması, elektrikli otomobil satışlarını destekliyor.

Elektrikli otomobil sayısı son yıllarda katlandı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 2015 yılında yalnızca 565 seviyesindeydi.

Son yıllarda yaşanan hızlı büyüme ile birlikte sayı önce yüz binleri, ardından 400 bin sınırını aştı.

Türkiye'de elektrikli otomobil sayısındaki değişim

Yıl Elektrikli Otomobil Sayısı
2015 565
2024 183 bin 776
2025 370 bin 591
Nisan 2026 423 bin 793

Elektrikli otomobillerin toplam otomobiller içindeki payı ise yüzde 2,4 olarak kaydedildi.

TOGG ETKİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Elektrikli araç pazarındaki büyümede Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un da önemli etkisi olduğu değerlendiriliyor.

Piyasaya girişinin ardından kullanıcıların elektrikli araçlara ilgisinin arttığı belirtilirken, şarj altyapısındaki gelişmelerin de tüketicilerin tercihlerini etkilediği ifade ediliyor.

Özellikle şehir içi kullanım maliyetlerinin düşük olması ve sessiz sürüş avantajı, elektrikli otomobilleri öne çıkaran unsurlar arasında yer alıyor.

HİBRİT OTOMOBİLLERE İLGİ BÜYÜYOR

Elektrikli araçların yanı sıra hibrit otomobillerde de hızlı yükseliş devam ediyor.

Türkiye'de ilk hibrit otomobil kaydı 2011 yılında yalnızca 23 araçla yapılmıştı. Son yıllarda ise hibrit araç sayısında dikkat çekici artış yaşandı.

Türkiye'de hibrit otomobil sayısı

Yıl Hibrit Otomobil Sayısı
2011 23
2019 13 bin 877
2023 222 bin 328
2024 391 bin 296
Nisan 2026 800 bin 402

Hibrit otomobillerin toplam otomobiller içindeki payı da yüzde 4,5 seviyesine yükseldi.

ŞARJ ALTYAPISI BÜYÜMEYİ DESTEKLİYOR

Elektrikli araç kullanımındaki artışla birlikte Türkiye genelinde şarj istasyonlarının sayısı da hızla yükseliyor.

Büyükşehirlerin yanı sıra otoyol güzergâhlarında da yeni hızlı şarj noktalarının devreye alınması, kullanıcıların elektrikli otomobillere yönelmesini kolaylaştırıyor.

ÇEVRECİ ARAÇLARA YÖNELİM ARTIYOR

AA'da yer alan habere göre, karbon emisyonunun düşük olması nedeniyle elektrikli ve hibrit araçların gelecekte çok daha yaygın hale geleceğini belirtiyor.

Elektrikli otomobiller:

  • Daha düşük enerji tüketimi sağlıyor
  • Gürültü kirliliğini azaltıyor
  • Karbon salımını düşürüyor

Özellikle küresel otomotiv sektöründeki dönüşümün Türkiye pazarına da güçlü şekilde yansıdığı ifade ediliyor.

