Türk sürücülerin yeni gözdesi Togg: Elektrikli otomobilde rekor patlama

Türkiye otomobil pazarında sessiz ama oldukça agresif bir dönüşüm yaşanıyor. Sürücüler rotasını alternatif enerjili araçlara çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen son rakamlar, özellikle elektrikli ve hibrit otomobillere olan talebin hızla büyüdüğünü gözler önüne seriyor. İşte Türkiye yollarındaki sessiz devrimin nisan ayı itibarıyla ortaya koyduğu çarpıcı tablo:

Türkiye'de elektrikli otomobillere yönelik ilgi her geçen yıl artarken, trafikteki elektrikli araç sayısında da dikkat çeken yükseliş yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 423 bin 793'e ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,7'lik artış gösteren elektrikli otomobiller, toplam otomobil parkı içindeki payını da büyütmeye devam etti. Artan şarj istasyonu yatırımları, kullanıcı alışkanlıklarındaki değişim ve yerli otomobil Togg'un piyasaya çıkması, elektrikli araçlara olan talebi hızlandıran başlıca etkenler arasında gösteriliyor.

TÜRKİYE'DE TOPLAM OTOMOBİL SAYISI 17,6 MİLYONU GEÇTİ TÜİK verilerine göre nisan ayı itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 17 milyon 697 bin 89 olarak hesaplandı. Elektrikli otomobiller toplam araç parkı içinde halen sınırlı paya sahip olsa da son yıllarda büyüme hızının dikkat çekici seviyelere ulaştığı görülüyor. Uzmanlara göre özellikle büyükşehirlerde artan yakıt maliyetleri ve çevre dostu ulaşım tercihlerinin yaygınlaşması, elektrikli otomobil satışlarını destekliyor.

Elektrikli otomobil sayısı son yıllarda katlandı Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 2015 yılında yalnızca 565 seviyesindeydi. Son yıllarda yaşanan hızlı büyüme ile birlikte sayı önce yüz binleri, ardından 400 bin sınırını aştı.