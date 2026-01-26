TÜİK’ten ilk enflasyon verisi geliyor: Ocak 2026 için kritik tarih belli

2026 yılının ekonomik tablosuna ışık tutacak ilk enflasyon verileri için geri sayım başladı. TÜİK'in 3 Şubat 2026 Salı günü açıklayacağı ocak ayı enflasyon rakamları öncesinde, Merkez Bankası'nın yayımladığı beklenti anketi dikkat çekti.

2026 yılının ekonomik seyrine dair ilk güçlü sinyali verecek olan ocak ayı enflasyon verileri, hem piyasalar hem de vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Yılın ilk ayının sonuna yaklaşılırken, enflasyonun hangi düzeyde gerçekleşeceği kadar verilerin açıklanacağı tarih de gündemin ön sıralarında yer alıyor.

İLK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ilk enflasyon verilerini 3 Şubat 2026 Salı günü kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak rakamlar, yeni yılın ekonomik görünümüne dair önemli bir referans niteliği taşıyacak.

MERKEZ BANKASI'NDAN OCAK AYI ENFLASYON TAHMİNLERİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcının görüşleri doğrultusunda hazırlanan ankette, kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerindeki değişim dikkat çekti. Ankete göre, geçen ay yüzde 3,44 seviyesinde bulunan ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, bu dönemde yüzde 3,76'ya yükseldi. Buna karşılık, cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 23,35'ten yüzde 23,23'e geriledi.

ORTA VADEDE ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLİYOR Katılımcıların 12 ay sonrası için TÜFE artışı beklentisi yüzde 23,35'ten yüzde 22,20'ye düşerken, 24 ay sonrası beklentisi de yüzde 17,45'ten yüzde 16,94 seviyesine indi. Bu görünüm, orta vadede enflasyon beklentilerinde kademeli bir gerilemeye işaret ediyor.