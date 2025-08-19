TÜİK Türkiye’nin sosyoekonomik haritasını açıkladı: Refah düzeyi en yüksek iller hangisi oldu? O il ve ilçe zirvede!
TÜİK'in yeni raporunda Türkiye'nin sosyoekonomik haritası açıklandı. Türkiye'deki gelir ve yaşam koşullarının ayrıntılı verileri ortaya konuldu. TÜİK'in yayımladığı 2023 Sosyoekonomik Seviye raporuna göre, hanehalklarının %1,1'i en üst seviyede yer alıyor. İl bazında o şehir öne çıkarken, ilçe düzeyinde zirveyi başka bir şehrin ilçesi alıyor.
