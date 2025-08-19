TÜİK Türkiye’nin sosyoekonomik haritasını açıkladı: Refah düzeyi en yüksek iller hangisi oldu? O il ve ilçe zirvede!

Araştırmaya göre, ülke genelindeki hane halklarının %1,1'i en üst sosyoekonomik seviyede bulunuyor. İstanbul, yüksek gelir ve yaşam koşullarıyla sosyoekonomik sıralamanın zirvesine oturdu. İlçeler bazında ise Ankara'nın Çankaya bölgesi öne çıkarak Türkiye'nin en yüksek skora sahip ilçesi oldu.