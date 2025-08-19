Viral Galeri Viral Liste TÜİK Türkiye’nin sosyoekonomik haritasını açıkladı: Refah düzeyi en yüksek iller hangisi oldu? O il ve ilçe zirvede!

TÜİK'in yeni raporunda Türkiye'nin sosyoekonomik haritası açıklandı. Türkiye'deki gelir ve yaşam koşullarının ayrıntılı verileri ortaya konuldu. TÜİK'in yayımladığı 2023 Sosyoekonomik Seviye raporuna göre, hanehalklarının %1,1'i en üst seviyede yer alıyor. İl bazında o şehir öne çıkarken, ilçe düzeyinde zirveyi başka bir şehrin ilçesi alıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.08.2025 11:44
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sosyoekonomik Seviye raporunu kamuoyuyla paylaştı. Gelir düzeyi, eğitim süresi ve meslek kriterleri dikkate alınarak hazırlanan raporda, 26 milyondan fazla hanenin sosyoekonomik skoru hesaplandı. Peki refah düzeyi en yüksek iller ve ilçeler hangileri oldu?

Türkiye'nin Sosyoekonomik Haritası Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hazırladığı "Sosyoekonomik Seviye 2023" bülteni ile hane halklarının yaşam standardına dair kapsamlı bir tablo sundu. Raporun hazırlanmasında 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait veriler dikkate alındı. Çalışmanın referans dönemi ise orta yıl esas alınarak 2023 olarak belirlendi.

Araştırmaya göre, ülke genelindeki hane halklarının %1,1'i en üst sosyoekonomik seviyede bulunuyor. İstanbul, yüksek gelir ve yaşam koşullarıyla sosyoekonomik sıralamanın zirvesine oturdu. İlçeler bazında ise Ankara'nın Çankaya bölgesi öne çıkarak Türkiye'nin en yüksek skora sahip ilçesi oldu.

Ülke Genelinde Sosyoekonomik Dağılım Tablosu Belli Oldu

TÜİK'in çalışması kapsamında, 26 milyondan fazla haneye ait veriler incelendi. Sosyoekonomik seviye grupları şu şekilde listelendi:

  • Yüzde 1,1'i en üst seviyede,
  • Yüzde 11,0'ı üst seviyede,
  • Yüzde 16,4'ü üst altı seviyede,
  • Yüzde 19,7'si üst orta seviyede,
  • Yüzde 16,5'i alt orta seviyede,
  • Yüzde 18,6'sı alt seviyede,
  • Yüzde 16,7'si ise en alt seviyede
