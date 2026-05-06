Kurallar var ama kullanan az: Türkiye’de en çok ihlal edilen trafik kuralları hangileri?

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 17:04 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 549 bin 574 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 6 bin 35 kişi yaşamını yitirirken 403 bin 937 kişi yaralandı. En fazla ölüm Ankara'da, en fazla yaralanma ise İstanbul'da kaydedildi. Kazaların en büyük nedeni ise yine aşırı hız oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2025 kara yolu trafik kazası verileri, trafikteki riskin büyümeye devam ettiğini ortaya koydu. Taşıt sayısı artarken toplam kaza sayısı da yükseldi. Buna rağmen trafik kazalarındaki can kaybında geçen yıla göre düşüş yaşandı.

TRAFİK KAZALARI YÜZDE 7,3 ARTTI TÜİK verilerine göre Türkiye'de geçen yıl toplam 1 milyon 549 bin 574 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların: 1 milyon 261 bin 253'ü maddi hasarlı

288 bin 321'i ölümlü ve yaralanmalı kaza olarak kayıtlara geçti. Toplam kaza sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7,3 arttı. Ölümlü ve yaralanmalı kazalardaki artış ise yüzde 8'e ulaştı.

6 BİN 35 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ 2025 yılında trafik kazalarında toplam 6 bin 35 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 403 bin 937 oldu. Hayatını kaybedenlerin: 2 bin 541'i olay yerinde

3 bin 494'ü ise hastaneye sevk edildikten sonraki 30 gün içinde yaşamını yitirdi. Verilere göre Türkiye'de her gün ortalama: 789 ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldi

16 kişi hayatını kaybetti

1106 kişi yaralandı.

TAŞIT SAYISI ARTTI, ÖLÜM ORANI GERİLEDİ Türkiye'de motorlu kara taşıtı sayısı 2024'te 31,3 milyon seviyesindeyken 2025'te 33,6 milyona çıktı. Dikkat çeken detay ise ölüm oranındaki düşüş oldu. 2024'te 100 bin taşıt başına düşen trafik kazası kaynaklı ölüm sayısı 20,3 iken bu oran 2025'te 18'e geriledi. Bu tablo, trafikte araç sayısı artsa da ölüm oranlarında kısmi düşüş yaşandığını gösterdi.