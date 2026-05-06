Kurallar var ama kullanan az: Türkiye’de en çok ihlal edilen trafik kuralları hangileri?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 549 bin 574 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 6 bin 35 kişi yaşamını yitirirken 403 bin 937 kişi yaralandı. En fazla ölüm Ankara'da, en fazla yaralanma ise İstanbul'da kaydedildi. Kazaların en büyük nedeni ise yine aşırı hız oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2025 kara yolu trafik kazası verileri, trafikteki riskin büyümeye devam ettiğini ortaya koydu. Taşıt sayısı artarken toplam kaza sayısı da yükseldi. Buna rağmen trafik kazalarındaki can kaybında geçen yıla göre düşüş yaşandı.

TRAFİK KAZALARI YÜZDE 7,3 ARTTI

TÜİK verilerine göre Türkiye'de geçen yıl toplam 1 milyon 549 bin 574 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların:

  • 1 milyon 261 bin 253'ü maddi hasarlı
  • 288 bin 321'i ölümlü ve yaralanmalı kaza olarak kayıtlara geçti.

Toplam kaza sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7,3 arttı. Ölümlü ve yaralanmalı kazalardaki artış ise yüzde 8'e ulaştı.

6 BİN 35 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

2025 yılında trafik kazalarında toplam 6 bin 35 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 403 bin 937 oldu.

Hayatını kaybedenlerin:

  • 2 bin 541'i olay yerinde
  • 3 bin 494'ü ise hastaneye sevk edildikten sonraki 30 gün içinde yaşamını yitirdi.

Verilere göre Türkiye'de her gün ortalama:

  • 789 ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldi
  • 16 kişi hayatını kaybetti
  • 1106 kişi yaralandı.
TAŞIT SAYISI ARTTI, ÖLÜM ORANI GERİLEDİ

Türkiye'de motorlu kara taşıtı sayısı 2024'te 31,3 milyon seviyesindeyken 2025'te 33,6 milyona çıktı. Dikkat çeken detay ise ölüm oranındaki düşüş oldu. 2024'te 100 bin taşıt başına düşen trafik kazası kaynaklı ölüm sayısı 20,3 iken bu oran 2025'te 18'e geriledi.

Bu tablo, trafikte araç sayısı artsa da ölüm oranlarında kısmi düşüş yaşandığını gösterdi.

EN FAZLA ÖLÜM ANKARA'DA

İllere göre veriler incelendiğinde:

İl Ölüm Sayısı Yaralı Sayısı
Ankara 290 -
İstanbul - 47 bin 717
Ardahan 5 294

En fazla ölüm Ankara'da yaşanırken, en çok yaralanmanın görüldüğü şehir İstanbul oldu. En düşük rakamlar ise Ardahan'da kaydedildi.

TRAFİKTE EN BÜYÜK SORUN: HIZ

Kazalara neden olan kusurlar incelendiğinde sürücü hatalarının açık ara ilk sırada yer aldığı görüldü. Toplam 345 bin 489 kusurun:

  • Yüzde 90,6'sı sürücülerden
  • Yüzde 7,7'si yayalardan
  • Yüzde 0,8'i taşıtlardan kaynaklandı.

En sık görülen kusurlar ise şöyle sıralandı:

  1. Hızı yol ve hava şartlarına uydurmamak – 114 bin 636
  2. Geçiş önceliğine uymamak – 52 bin 974
  3. Arkadan çarpma – 29 bin 735
KAZALARDA EN FAZLA SÜRÜCÜLER ÖLDÜ

Hayatını kaybedenlerin dağılımı da dikkat çekti. Ölenlerin:

  • Yüzde 50,7'si sürücü
  • Yüzde 29,3'ü yolcu
  • Yüzde 20'si yayalardan oluştu.

Cinsiyete göre bakıldığında ise ölenlerin yüzde 77,8'inin erkek olduğu görüldü.

EN ÖLÜMCÜL KAZA TÜRÜ: YAYAYA ÇARPMA

Kazaların oluş şekline göre ölüm sayılarında ilk sırada yayaya çarpma kazaları yer aldı. En fazla can kaybına neden olan kazalar:

  • Yayaya çarpma — 1190 ölüm
  • Yoldan çıkma — 1171 ölüm
  • Yandan çarpma — 1124 ölüm

Bu tablo, şehir içi trafik güvenliği ve yaya korumasının hala önemli bir sorun olduğunu gösterdi.

KAZALARIN ÇOĞU GÜNDÜZ YAŞANDI

Ölümlü ve yaralanmalı kazaların:

  • Yüzde 65'i gündüz
  • Yüzde 33,1'i gece
  • Yüzde 1,9'u alaca karanlıkta meydana geldi.
MOTOSİKLET ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Kazalara karışan 484 bin 683 aracın dağılımında otomobiller ilk sırada yer aldı. Ancak motosiklet oranındaki yükseliş dikkat çekti. Kazaya karışan araçların:

  • Yüzde 45,2'si otomobil
  • Yüzde 31,3'ü motosiklet
  • Yüzde 12,5'i kamyonet oldu.

Son yıllarda motosiklet kullanımındaki hızlı artışın, kaza istatistiklerine de doğrudan yansıdığı değerlendiriliyor.

EN FAZLA KAZA AĞUSTOS AYINDA OLDU

2025'te en fazla ölümlü ve yaralanmalı kaza ağustos ayında yaşandı. Şubat ise en düşük kaza oranının görüldüğü ay oldu.

Haftalık dağılımda ise:

  • En fazla kaza cuma günü
  • En az kaza pazar günü meydana geldi.
