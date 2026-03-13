YABANCILARA KONUT SATIŞINDA DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

Şubat ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 azalarak 1.506 olarak gerçekleşti. Yabancıya yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı %1,2 oldu. Ocak-Şubat döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre %12,1 azalarak 2.812'ye geriledi.

Şubat ayında en fazla konut satın alan yabancı uyruklar arasında Rusya Federasyonu vatandaşları ilk sırada yer aldı. Rusya'yı İran ve Irak vatandaşları takip etti.