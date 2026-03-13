TÜİK açıkladı: Türkiye’de konut satışları Şubat 2026’da yüzde 5,9 yükseldi
Türkiye'de konut satışları Şubat 2026'da geçen yılın aynı ayına göre %5,9 artarak 124 bin 549'a ulaştı. İlk el ve ikinci el satışlar yükselirken ipotekli konut satışlarında güçlü artış kaydedildi. Aynı dönemde yabancılara yapılan konut satışlarında ise sınırlı düşüş görüldü. İşte TÜİK konut ve iş yeri satışlarına ilişkin Şubat 2026 verileri...
Türkiye'de konut piyasasına ilişkin Şubat 2026 verileri açıklandı. Buna göre konut satışları yıllık bazda artış gösterdi. İlk el ve ikinci el konut satışları yükselirken özellikle ipotekli satışlarda dikkat çeken bir artış yaşandı. Toplam satışların büyük bölümünü ikinci el konut işlemleri oluşturdu. Diğer yandan yabancılara yapılan konut satışlarında geçen yılın aynı ayına göre gerileme kaydedildi.
ŞUBAT AYINDA 124 BİN 549 KONUT SATILDI
Türkiye genelinde konut satışları Şubat 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre %5,9 artarak 124.549 olarak gerçekleşti. Böylece konut piyasasında yıllık bazda artış kaydedildi.
Ocak-Şubat döneminde ise toplam konut satış sayısı 236.029 oldu. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %0,6'lık sınırlı bir artışa işaret etti. Veriler, yılın ilk iki ayında konut piyasasında satışların büyük ölçüde önceki yıl seviyelerine yakın seyrettiğini gösterdi.
İLK EL VE İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI ARTTI
Şubat ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %5,9 artarak 37.785 oldu. İlk el satışların toplam konut satışları içindeki payı %30,3 olarak kaydedildi.
İkinci el konut satışları ise %6,0 artış göstererek 86.764'e ulaştı. Bu satışlar toplam konut işlemlerinin yaklaşık üçte ikisini oluşturdu ve %69,7'lik pay aldı. Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el konut satışları yıllık bazda %5,8 artarken ikinci el satışlar %5,9 yükseldi.
Türkiye Konut Satış İstatistikleri - Şubat 2026
|Satış Türü
|2026 Şubat
|2025 Şubat
|Değişim
|Toplam konut satışı
|124.549
|117.586
|%5,9
|İlk el konut satışı
|37.785
|35.695
|%5,9
|İkinci el konut satışı
|86.764
|81.891
|%6,0
|İpotekli satış
|25.035
|17.593
|%42,3
|Diğer satış
|99.514
|99.993
|-%0,5
İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜKSELDİ
Konut satışları içinde ipotekli işlemler dikkat çekici bir artış gösterdi. Şubat ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %42,3 artarak 25.035'e çıktı. Bu satışların toplam konut satışları içindeki payı %20,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde diğer konut satışları ise %0,5 azalarak 99.514 oldu.