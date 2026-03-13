CANLI YAYIN
TÜİK açıkladı: Türkiye’de konut satışları Şubat 2026’da yüzde 5,9 yükseldi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'de konut satışları Şubat 2026'da geçen yılın aynı ayına göre %5,9 artarak 124 bin 549'a ulaştı. İlk el ve ikinci el satışlar yükselirken ipotekli konut satışlarında güçlü artış kaydedildi. Aynı dönemde yabancılara yapılan konut satışlarında ise sınırlı düşüş görüldü. İşte TÜİK konut ve iş yeri satışlarına ilişkin Şubat 2026 verileri...

Türkiye'de konut piyasasına ilişkin Şubat 2026 verileri açıklandı. Buna göre konut satışları yıllık bazda artış gösterdi. İlk el ve ikinci el konut satışları yükselirken özellikle ipotekli satışlarda dikkat çeken bir artış yaşandı. Toplam satışların büyük bölümünü ikinci el konut işlemleri oluşturdu. Diğer yandan yabancılara yapılan konut satışlarında geçen yılın aynı ayına göre gerileme kaydedildi.

ŞUBAT AYINDA 124 BİN 549 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları Şubat 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre %5,9 artarak 124.549 olarak gerçekleşti. Böylece konut piyasasında yıllık bazda artış kaydedildi.

Ocak-Şubat döneminde ise toplam konut satış sayısı 236.029 oldu. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %0,6'lık sınırlı bir artışa işaret etti. Veriler, yılın ilk iki ayında konut piyasasında satışların büyük ölçüde önceki yıl seviyelerine yakın seyrettiğini gösterdi.

İLK EL VE İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI ARTTI

Şubat ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %5,9 artarak 37.785 oldu. İlk el satışların toplam konut satışları içindeki payı %30,3 olarak kaydedildi.

İkinci el konut satışları ise %6,0 artış göstererek 86.764'e ulaştı. Bu satışlar toplam konut işlemlerinin yaklaşık üçte ikisini oluşturdu ve %69,7'lik pay aldı. Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el konut satışları yıllık bazda %5,8 artarken ikinci el satışlar %5,9 yükseldi.

Türkiye Konut Satış İstatistikleri - Şubat 2026

Satış Türü2026 Şubat2025 ŞubatDeğişim
Toplam konut satışı124.549117.586%5,9
İlk el konut satışı37.78535.695%5,9
İkinci el konut satışı86.76481.891%6,0
İpotekli satış25.03517.593%42,3
Diğer satış99.51499.993-%0,5
İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜKSELDİ

Konut satışları içinde ipotekli işlemler dikkat çekici bir artış gösterdi. Şubat ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %42,3 artarak 25.035'e çıktı. Bu satışların toplam konut satışları içindeki payı %20,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde diğer konut satışları ise %0,5 azalarak 99.514 oldu.

YABANCILARA KONUT SATIŞINDA DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

Şubat ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 azalarak 1.506 olarak gerçekleşti. Yabancıya yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı %1,2 oldu. Ocak-Şubat döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre %12,1 azalarak 2.812'ye geriledi.

Şubat ayında en fazla konut satın alan yabancı uyruklar arasında Rusya Federasyonu vatandaşları ilk sırada yer aldı. Rusya'yı İran ve Irak vatandaşları takip etti.

İŞ YERİ SATIŞLARINDA SINIRLI DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Türkiye genelinde iş yeri satışları Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre %1,1 azalarak 15.069 olarak kaydedildi. İlk el iş yeri satışları %5,2 azalarak 3.981 olurken ikinci el iş yeri satışları %0,4 artışla 11.088'e yükseldi.

İpotekli iş yeri satışlarında ise belirgin artış görüldü. Şubat ayında ipotekli iş yeri satışları %62,8 artarak 692'ye ulaştı. Diğer iş yeri satışları ise %3,0 azalarak 14.377 oldu.

İş Yeri Satış İstatistikleri - Şubat 2026

Satış Türü2026 Şubat2025 ŞubatDeğişim
Toplam satış15.06915.240-%1,1
İlk el satış3.9814.200-%5,2
İkinci el satış11.08811.040%0,4
İpotekli satış692425%62,8
Diğer satış14.37714.815-%3,0
