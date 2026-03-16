CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

TÜİK açıkladı: Türkiye’de en çok ve en az tercih edilen otomobil renkleri

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'de otomobil satın alırken sürücülerin en çok hangi renkleri tercih ettiği merak konusu olurken, en güncel veriler bu tabloyu net biçimde ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son istatistikler, yılın ilk aylarında trafiğe katılan otomobiller arasında bazı renklerin açık ara öne çıktığını, bazılarının ise neredeyse hiç tercih edilmediğini gösteriyor. Peki Türkiye'de sürücüler en çok hangi otomobil rengini seçti?

Türkiye'de araç sayısı her geçen ay artarken, sürücülerin otomobil renk tercihleri de ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı Şubat 2026 dönemine ilişkin Motorlu Kara Taşıtları verileri, hem trafiğe katılan yeni araç sayısını hem de otomobillerde en çok tercih edilen renkleri gözler önüne serdi.

Verilere göre gri renk otomobiller açık ara zirvede yer alırken, bazı renkler ise oldukça düşük oranlarda kaldı.

ŞUBAT AYINDA 121 BİNİN ÜZERİNDE ARAÇ TRAFİĞE KATILDI

TÜİK verilerine göre Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 121 bin 791 oldu.

Bu araçların dağılımına bakıldığında otomobiller ilk sırada yer aldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil oluştururken, yüzde 30,3'ünü motosiklet, yüzde 11,7'sini kamyonet, yüzde 2,5'ini kamyon, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İŞTE TÜRKİYE'DE EN AZ İLGİ GÖREN O RENKLER

GRİ RENK OTOMOBİLLER ZİRVEDE

Yılın ilk iki ayına ait veriler incelendiğinde otomobil renk tercihleri de dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 144 bin 279 otomobilin 60 bin 942'sinin gri renk olduğu görüldü.

  • Toplam otomobiller içinde gri renk yüzde 42,2'lik payla açık ara en çok tercih edilen renk oldu. Bu oran, sürücülerin büyük bölümünün gri tonlarını tercih ettiğini gösterdi.
BEYAZ VE SİYAH İLK ÜÇTE YER ALDI

Otomobil renk tercihlerinde gri rengin ardından ikinci sırada beyaz yer aldı. Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 25,7'si beyaz renkli oldu.

  • Beyazın ardından ise yüzde 10,9 ile siyah ve yüzde 10,5 ile mavi renkler sıralandı. Bu dört renk, toplam otomobillerin büyük bölümünü oluşturdu.
BAZI RENKLER NEREDEYSE HİÇ TERCİH EDİLMEDİ

Verilere göre bazı renklerin tercih oranı oldukça düşük kaldı. Otomobillerin yüzde 5,3'ü yeşil, yüzde 3,3'ü kırmızı ve yüzde 1,3'ü kahverengi renkli olarak kayıtlara geçti.

  • Turuncu ve sarı renkli otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 seviyesinde kaldı. Diğer renklerin toplam payı ise yalnızca yüzde 0,2 oldu.

Bu veriler, Türkiye'de otomobil satın alırken sürücülerin büyük ölçüde gri, beyaz ve siyah gibi klasik renkleri tercih ettiğini ortaya koyarken, daha dikkat çekici renklerin ise oldukça sınırlı bir kesim tarafından tercih edildiğini gösterdi.

Mobil uygulamalarımızı indirin