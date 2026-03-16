Otomobil renk tercihlerinde gri rengin ardından ikinci sırada beyaz yer aldı. Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 25,7'si beyaz renkli oldu.

BAZI RENKLER NEREDEYSE HİÇ TERCİH EDİLMEDİ

Verilere göre bazı renklerin tercih oranı oldukça düşük kaldı. Otomobillerin yüzde 5,3'ü yeşil, yüzde 3,3'ü kırmızı ve yüzde 1,3'ü kahverengi renkli olarak kayıtlara geçti.

Turuncu ve sarı renkli otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 seviyesinde kaldı. Diğer renklerin toplam payı ise yalnızca yüzde 0,2 oldu.

Bu veriler, Türkiye'de otomobil satın alırken sürücülerin büyük ölçüde gri, beyaz ve siyah gibi klasik renkleri tercih ettiğini ortaya koyarken, daha dikkat çekici renklerin ise oldukça sınırlı bir kesim tarafından tercih edildiğini gösterdi.