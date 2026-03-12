CANLI YAYIN
Türkiye’de yaşlı nüfus arttı: 65 yaş üstü oran yüzde 11,1’e yükseldi

Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfus son 5 yılda yüzde 20,5 artarak 9 milyon 583 bin kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı ise 2025 itibarıyla yüzde 11,1'e yükseldi. İşte TÜİK verilerine göre, yaşlı nüfusun en yüksek ve en düşük olduğu 10 il…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Yaşlılar 2025" raporunu yayımladı. Son beş yılda %20,5 büyüyen 65 yaş ve üzeri nüfus, 2025 itibarıyla 9,5 milyonu aştı. Doğurganlık hızındaki düşüş ve ortalama yaşam süresinin uzaması, Türkiye'de yaşlı nüfusun artışında belirleyici rol oynuyor.

TÜRKİYE'DE YAŞLI NÜFUS 9,5 MİLYONU AŞTI

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 65 yaş ve üzerindeki nüfus 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi iken, 2025 yılında 9 milyon 583 bin 59 kişiye yükseldi. Böylece yaşlı nüfus son 5 yılda yüzde 20,5 artış gösterdi.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı da aynı dönemde yükseldi. 2020 yılında yüzde 9,5 olan oran, 2025 yılında yüzde 11,1 seviyesine çıktı. Yaşlı nüfus içinde kadınların oranı erkeklerden daha yüksek oldu. 2025 yılında yaşlıların %55,3'ünü kadınlar, %44,7'sini erkekler oluşturdu.

YAŞLI NÜFUSUN BÜYÜK BÖLÜMÜ 65-74 YAŞ GRUBUNDA

Yaşlı nüfus yaş gruplarına göre incelendiğinde en büyük payı 65-74 yaş grubunun oluşturduğu görülüyor. Türkiye'de 100 yaş ve üzerindeki kişi sayısı 2025 yılında 8 bin 290 olarak kaydedildi. 2025 yılında yaşlı nüfusun dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  • %62,9'u 65-74 yaş grubunda
  • %29,3'ü 75-84 yaş grubunda
  • %7,8'i 85 yaş ve üzeri
ORTANCA YAŞ YÜKSELDİ

Nüfusun yaşlanmasını gösteren önemli göstergelerden biri olan ortanca yaş da yükseliş gösterdi. 2020 yılında 32,7 olan ortanca yaş, 2025 yılında 34,9'a çıktı. Bu değer erkeklerde 34,2, kadınlarda ise 35,7 olarak hesaplandı.

Nüfus projeksiyonlarına göre ortanca yaşın önümüzdeki yıllarda da yükselmeye devam etmesi bekleniyor. Varsayılan senaryoya göre ortanca yaşın;

  • 2030 yılında 37,1,
  • 2040 yılında 41,4,
  • 2060 yılında 48,0,
  • 2080 yılında 51,5,
  • 2100 yılında 52,2 olacağı tahmin ediliyor.
HER DÖRT HANEDEN BİRİNDE YAŞLI BİREY VAR

Türkiye'de 2025 yılında toplam 26 milyon 977 bin hanenin yaklaşık dörtte birinde en az bir yaşlı birey bulunuyor. Toplam 7 milyon 46 bin hanede en az bir yaşlı kişi yaşadığı tespit edildi. Bu oran %26,1 olarak hesaplandı.

Tek başına yaşayan yaşlı sayısı ise 1 milyon 836 bin 496 olarak kaydedildi. Tek başına yaşayan yaşlıların büyük kısmını kadınlar oluşturdu.

YAŞLI BAĞIMLILIK ORANI ARTTI

Çalışma çağındaki nüfusa düşen yaşlı sayısını gösteren yaşlı bağımlılık oranı da yükseldi. 2020 yılında yüzde 14,1 olan oran, 2025 yılında yüzde 16,2'ye çıktı.

Nüfus projeksiyonlarında mevcut demografik eğilimlerin sürdüğü ana senaryoya göre, yaşlı bağımlılık oranının önümüzdeki yıllarda belirgin şekilde artması bekleniyor. Buna göre söz konusu oranın 2030'da yüzde 19,5'e, 2040'ta yüzde 26,5'e, 2060'ta yüzde 45,5'e, 2080'de yüzde 61,9'a ve 2100 yılında yüzde 61,6'ya ulaşacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE YAŞLI NÜFUS ORANINDA DÜNYADA 75. SIRADA

Birleşmiş Milletler'in 2025 yılına ilişkin dünya nüfus tahminlerine göre küresel nüfusun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişiye, 65 yaş ve üzeri nüfusun ise 856 milyon 880 bin 405 kişiye ulaştığı hesaplandı. Buna göre dünya genelinde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında yüzde 36 ile Monako ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 30 ile Japonya ve yüzde 25,1 ile İtalya izledi. Türkiye ise yaşlı nüfus oranına göre yapılan sıralamada 194 ülke arasında 75'inci sırada konumlandı.

YAŞLI NÜFUSUN EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK OLDUĞU 10 İL

Türkiye'de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il 2025 yılında Sinop oldu. Sinop'u Kastamonu ve Giresun takip etti. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise Şırnak olarak kaydedildi. Grafikteki verilere göre yaşlı nüfus oranı en yüksek ve en düşük olduğu 10 il:

Yaşlı nüfus oranı en yüksek iller

SıraİlYaşlı Nüfus Oranı (%)
1Sinop21,7
2Kastamonu21,1
3Giresun20,0
4Artvin19,2
5Çankırı18,2
6Balıkesir18,2
7Edirne18,0
8Çorum17,9
9Çanakkale17,8
10Tunceli17,8
Yaşlı nufüs oranının en düşük olduğu iller

SıraİlYaşlı Nüfus Oranı (%)
1Şırnak3,8
2Şanlıurfa4,5
3Hakkari4,7
4Batman5,2
5Van5,4
6Diyarbakır5,7
7Siirt6,0
8Ağrı6,1
9Mardin6,2
10Bitlis6,3
YAŞLILARDA ÖLÜM NEDENLERİ NE OLDU?

Türkiye'de hayatını kaybeden yaşlıların en önemli ölüm nedeni dolaşım sistemi hastalıkları oldu. Ölen 65 yaş ve üzeri bireylerin yüzde 39,9'u kalp ve damar hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu hastalık grubunu yüzde 17,2 ile solunum sistemi hastalıkları, yüzde 14,1 ile iyi ve kötü huylu tümörler izledi.

Alzheimer hastalığına bağlı ölümler ise toplam yaşlı ölümlerinin yüzde 3'ünü oluşturdu. Cinsiyete göre incelendiğinde Alzheimer nedeniyle hayatını kaybedenlerin oranı erkeklerde yüzde 2,2, kadınlarda ise yüzde 3,8 olarak kaydedildi.

