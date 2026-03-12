Türkiye’de yaşlı nüfus arttı: 65 yaş üstü oran yüzde 11,1’e yükseldi
Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfus son 5 yılda yüzde 20,5 artarak 9 milyon 583 bin kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı ise 2025 itibarıyla yüzde 11,1'e yükseldi. İşte TÜİK verilerine göre, yaşlı nüfusun en yüksek ve en düşük olduğu 10 il…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Yaşlılar 2025" raporunu yayımladı. Son beş yılda %20,5 büyüyen 65 yaş ve üzeri nüfus, 2025 itibarıyla 9,5 milyonu aştı. Doğurganlık hızındaki düşüş ve ortalama yaşam süresinin uzaması, Türkiye'de yaşlı nüfusun artışında belirleyici rol oynuyor.
TÜRKİYE'DE YAŞLI NÜFUS 9,5 MİLYONU AŞTI
TÜİK verilerine göre Türkiye'de 65 yaş ve üzerindeki nüfus 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi iken, 2025 yılında 9 milyon 583 bin 59 kişiye yükseldi. Böylece yaşlı nüfus son 5 yılda yüzde 20,5 artış gösterdi.
Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı da aynı dönemde yükseldi. 2020 yılında yüzde 9,5 olan oran, 2025 yılında yüzde 11,1 seviyesine çıktı. Yaşlı nüfus içinde kadınların oranı erkeklerden daha yüksek oldu. 2025 yılında yaşlıların %55,3'ünü kadınlar, %44,7'sini erkekler oluşturdu.
YAŞLI NÜFUSUN BÜYÜK BÖLÜMÜ 65-74 YAŞ GRUBUNDA
Yaşlı nüfus yaş gruplarına göre incelendiğinde en büyük payı 65-74 yaş grubunun oluşturduğu görülüyor. Türkiye'de 100 yaş ve üzerindeki kişi sayısı 2025 yılında 8 bin 290 olarak kaydedildi. 2025 yılında yaşlı nüfusun dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
- %62,9'u 65-74 yaş grubunda
- %29,3'ü 75-84 yaş grubunda
- %7,8'i 85 yaş ve üzeri
ORTANCA YAŞ YÜKSELDİ
Nüfusun yaşlanmasını gösteren önemli göstergelerden biri olan ortanca yaş da yükseliş gösterdi. 2020 yılında 32,7 olan ortanca yaş, 2025 yılında 34,9'a çıktı. Bu değer erkeklerde 34,2, kadınlarda ise 35,7 olarak hesaplandı.
Nüfus projeksiyonlarına göre ortanca yaşın önümüzdeki yıllarda da yükselmeye devam etmesi bekleniyor. Varsayılan senaryoya göre ortanca yaşın;
- 2030 yılında 37,1,
- 2040 yılında 41,4,
- 2060 yılında 48,0,
- 2080 yılında 51,5,
- 2100 yılında 52,2 olacağı tahmin ediliyor.