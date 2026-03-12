Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Yaşlılar 2025" raporunu yayımladı. Son beş yılda %20,5 büyüyen 65 yaş ve üzeri nüfus, 2025 itibarıyla 9,5 milyonu aştı. Doğurganlık hızındaki düşüş ve ortalama yaşam süresinin uzaması, Türkiye'de yaşlı nüfusun artışında belirleyici rol oynuyor.

TÜRKİYE'DE YAŞLI NÜFUS 9,5 MİLYONU AŞTI

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 65 yaş ve üzerindeki nüfus 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi iken, 2025 yılında 9 milyon 583 bin 59 kişiye yükseldi. Böylece yaşlı nüfus son 5 yılda yüzde 20,5 artış gösterdi.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı da aynı dönemde yükseldi. 2020 yılında yüzde 9,5 olan oran, 2025 yılında yüzde 11,1 seviyesine çıktı. Yaşlı nüfus içinde kadınların oranı erkeklerden daha yüksek oldu. 2025 yılında yaşlıların %55,3'ünü kadınlar, %44,7'sini erkekler oluşturdu.