Viral Galeri Viral Liste TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'na damga vuran koreografi: Bir gün gelecek bir gün kalacak | Bir tarafta Ayasofya diğer tarafta Mescid-i Aksa...

TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'na damga vuran koreografi: Bir gün gelecek bir gün kalacak | Bir tarafta Ayasofya diğer tarafta Mescid-i Aksa...

Başkan Erdoğan, Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda "TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı"na katıldı. Gençlerin yoğun katıldığı programda, bir tarafta Ayasofya'nın diğer tarafta Mescid-i Aksa'nın olduğu görkemli bir koreografili pankart damga vurdu. Stadyum tribünlerinde açılan dev pankartta ise "Bir Gün Gelecek! Bir Gün Kalacak!" ifadesi yer aldı. Öte yandan Başkan Erdoğan öğrencilere mezuniyet belgelerini verirken, öğrenciler de Erdoğan'ın elini öptü. İşte kare kare o anlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 21:27 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 21:44
TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı! Görkemli Ayasofya koreografisi damga vurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Finali Programı'na katıldı.

TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı! Görkemli Ayasofya koreografisi damga vurdu

TÜGVA'nın çalışmalarını anlatan faaliyet videosunun izletildiği programda, TÜGVA Yaz Okullarında eğitim gören öğrenciler de sahneye çıkarak şiirler okudu.

TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı! Görkemli Ayasofya koreografisi damga vurdu

Programa yoğun katılım sağlayan binlerce genç, ellerinde Türk bayraklarıyla Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından önce tribünlerde açılan dev koreografi dikkat çekti. Pankartta, Mescid-i Aksa ve Ayasofya görselleri ile Başkan Erdoğan'ın portresi yer aldı. Stadyum tribünlerinde açılan dev pankartta ise "Bir Gün Gelecek! Bir Gün Kalacak!" ifadesi yer aldı.

TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı! Görkemli Ayasofya koreografisi damga vurdu

Başkan Erdoğan öğrencilere mezuniyet belgelerini verirken, öğrenciler de Erdoğan'ın elini öptü.

TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı! Görkemli Ayasofya koreografisi damga vurdu

Konuşmasının ardından Başkan Erdoğan'a TÜGVA Başkanı Beşinci tarafından hediye takdim edildi.

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