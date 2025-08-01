TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'na damga vuran koreografi: Bir gün gelecek bir gün kalacak | Bir tarafta Ayasofya diğer tarafta Mescid-i Aksa...

Başkan Erdoğan, Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda "TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı"na katıldı. Gençlerin yoğun katıldığı programda, bir tarafta Ayasofya'nın diğer tarafta Mescid-i Aksa'nın olduğu görkemli bir koreografili pankart damga vurdu. Stadyum tribünlerinde açılan dev pankartta ise "Bir Gün Gelecek! Bir Gün Kalacak!" ifadesi yer aldı. Öte yandan Başkan Erdoğan öğrencilere mezuniyet belgelerini verirken, öğrenciler de Erdoğan'ın elini öptü. İşte kare kare o anlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi