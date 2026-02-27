CANLI YAYIN
Tuğçe Tayfur gemileri yaktı: Sokak ortasında "ihanet" kavgası

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, boşanma aşamasında olduğu iki çocuğunun babası Muhammet Aydın ile Nişantaşı sokaklarında görüntülendi. Kameraların kayıtta olduğu anlarda ikili arasında "ihanet" tartışması yaşandı.

Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile boşanma aşamasında olduğu eşi Muhammet Aydın, Nişantaşı sokaklarında gergin anlar yaşarken görüntülendi.

NİŞANTAŞI'NDA İHANET KAVGASI

Hürriyet'te yer alan habere göre; Muhammet Aydın, çekim yapan kameramana sert bir şekilde "Şunu kapatsana!" diyerek tepki gösterdi. Bu çıkış üzerine Tuğçe Tayfur, sinirlerine hakim olamayıp eşine sert bir çıkış yaptı.Sokaktaki tartışma şöyle gelişti:

Tuğçe Tayfur: "Yaptıkların çıkmasın diye mi?"

Muhammet Aydın: "Hangi yaptıklarım?"

Tuğçe Tayfur: "Aldatmalarından bahsediyorum!"

Yaşanan bu gerilimin ardından Tuğçe Tayfur, evliliği kurtarma çabalarının sonuçsuz kalacağını net bir şekilde açıkladı:

"Barışma falan yok. Çabalama çalışmaları var. Benim kararım kesin!"

Tuğçe Tayfur'un bu kararlı tavrı, magazin gündeminin kısa sürede zirvesine taşındı.

GEÇMİŞTEN NOTLAR: MESAJLAR VE İDDİALAR

Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın arasındaki kriz, aslında çok daha ağır iddialarla gündeme gelmişti. Tayfur'un, Aydın'a karşı ihanet gerekçesiyle dava açtığı ve dava dosyasına Aydın'ın üç farklı kadınla yaptığı iddia edilen cinsel içerikli mesajların delil olarak sunulduğu öne sürülmüştü.

Ancak Muhammet Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm suçlamaları reddetmişti. Davayı asıl kendisinin açtığını savunan Aydın, "Canım kızlarım, annenizi aldatmadım" diyerek çocuklarına seslenmişti.

Evlilik süresince büyük zorluklar çektiğini belirten Aydın, sorunların Tuğçe Tayfur'dan değil, yanlış zamanlamadan kaynaklandığını dile getirmişti.Dava dosyasındaki mesaj iddiaları ile bu son sokak ifşası birleşince, bu boşanma davasının magazin tarihindeki en gürültülü ayrılıklardan biri olacağının sinyallerini verdi.

MERAK EDİLENLER

Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın neden tartıştı?

Nişantaşı'nda yürürken görüntülenen ikiliden Muhammet Aydın kameramana bağırınca, Tuğçe Tayfur eşine "yaptıkların çıkmasın diye mi" diyerek tepki gösterdi.

İhanet iddiaları doğru mu?

Tuğçe Tayfur, eşinin kendisini aldattığını ve mesajların dava dosyasında olduğunu iddia ederken; Muhammet Aydın aldatma suçlamalarını kesin bir dille yalanlamaktadır.

Boşanma davası ne durumda?

Tuğçe Tayfur barışmanın imkansız olduğunu ve boşanma kararının kesin olduğunu belirtirken; Muhammet Aydın davanın kendisi tarafından açıldığını iddia etmektedir.

