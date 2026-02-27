Tuğçe Tayfur gemileri yaktı: Sokak ortasında "ihanet" kavgası

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, boşanma aşamasında olduğu iki çocuğunun babası Muhammet Aydın ile Nişantaşı sokaklarında görüntülendi. Kameraların kayıtta olduğu anlarda ikili arasında "ihanet" tartışması yaşandı.

Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile boşanma aşamasında olduğu eşi Muhammet Aydın, Nişantaşı sokaklarında gergin anlar yaşarken görüntülendi.

NİŞANTAŞI'NDA İHANET KAVGASI Hürriyet'te yer alan habere göre; Muhammet Aydın, çekim yapan kameramana sert bir şekilde "Şunu kapatsana!" diyerek tepki gösterdi. Bu çıkış üzerine Tuğçe Tayfur, sinirlerine hakim olamayıp eşine sert bir çıkış yaptı.Sokaktaki tartışma şöyle gelişti: Tuğçe Tayfur: "Yaptıkların çıkmasın diye mi?" Muhammet Aydın: "Hangi yaptıklarım?" Tuğçe Tayfur: "Aldatmalarından bahsediyorum!"

Yaşanan bu gerilimin ardından Tuğçe Tayfur, evliliği kurtarma çabalarının sonuçsuz kalacağını net bir şekilde açıkladı: "Barışma falan yok. Çabalama çalışmaları var. Benim kararım kesin!" Tuğçe Tayfur'un bu kararlı tavrı, magazin gündeminin kısa sürede zirvesine taşındı.

GEÇMİŞTEN NOTLAR: MESAJLAR VE İDDİALAR Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın arasındaki kriz, aslında çok daha ağır iddialarla gündeme gelmişti. Tayfur'un, Aydın'a karşı ihanet gerekçesiyle dava açtığı ve dava dosyasına Aydın'ın üç farklı kadınla yaptığı iddia edilen cinsel içerikli mesajların delil olarak sunulduğu öne sürülmüştü.