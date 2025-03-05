TÜBİTAK 2209-a proje sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜBİTAK 2209-a proje sonuç takvimi

Değerlendirme Süreci Nasıl İşliyor?

2209-A programı kapsamında yapılan başvurular iki aşamada değerlendirilmektedir:

1. Ön İnceleme

Bu aşamada, başvuru belgelerinin eksiksiz olup olmadığı kontrol edilir. Belirtilen formatı taşımayan, eksik belge içeren ya da yanlış bilgi içeren başvurular bilimsel değerlendirmeye alınmadan elenir. Ayrıca, faks veya e-posta yoluyla yapılan başvurular da kabul edilmez.

2. Bilimsel Değerlendirme

Ön incelemeden geçen projeler, alanında uzman panelistler tarafından beş temel kriter doğrultusunda değerlendirilir:

Özgünlük: Araştırma önerisinin bilim dünyasına katkı sağlayıp sağlamadığı incelenir.

Amaç ve Hedefler: Projenin hedeflediği kazanımlar değerlendirilir.

Yöntem: Kullanılan bilimsel yöntemlerin doğruluğu ve uygulanabilirliği gözden geçirilir.

İş Paketleri ve Risk Yönetimi: Proje planının tutarlılığı ve olası risklere karşı alınan önlemler ele alınır.

Yaygın Etki: Projenin akademik veya sektörel alanda sağlayacağı katkılar değerlendirilir.

Değerlendirme tamamlandıktan sonra, sonuçlar TÜBİTAK Başkanlığı'nın onayıyla kesinleşir ve duyurulur.