Viral Galeri Viral Liste TÜBİTAK 2209-a proje sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜBİTAK 2209-a proje sonuç takvimi

TÜBİTAK 2209-a proje sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜBİTAK 2209-a proje sonuç takvimi

TÜBİTAK tarafından üniversite öğrencilerine yönelik olarak sunulan 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında 2024 yılı birinci dönem başvuruları tamamlandı. 19 Kasım 2024 saat 17.30 itibarıyla sona eren başvuru sürecinin ardından şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.03.2025 14:03 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 14:08
TÜBİTAK 2209-a proje sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜBİTAK 2209-a proje sonuç takvimi

TÜBİTAK tarafından üniversite öğrencilerine sunulan 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'nın 2024 yılı birinci dönem başvuruları tamamlandı. Öğrenciler, projelerinin kabul edilip edilmediğini öğrenmek için Mart 2025'te açıklanacak sonuçları merakla bekliyor. Peki başvurular hangi gün açıklanacak?

TÜBİTAK 2209-a proje sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜBİTAK 2209-a proje sonuç takvimi

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da TÜBİTAK'ın yayımladığı takvime göre değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından Mart 2025 içinde sonuçların duyurulması bekleniyor. Başvuru sürecine dahil olan binlerce öğrenci, projelerinin kabul edilip edilmediğini öğrenmek için heyecanla bekliyor.

TÜBİTAK 2209-a proje sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜBİTAK 2209-a proje sonuç takvimi

Değerlendirme Süreci Nasıl İşliyor?

2209-A programı kapsamında yapılan başvurular iki aşamada değerlendirilmektedir:

1. Ön İnceleme

Bu aşamada, başvuru belgelerinin eksiksiz olup olmadığı kontrol edilir. Belirtilen formatı taşımayan, eksik belge içeren ya da yanlış bilgi içeren başvurular bilimsel değerlendirmeye alınmadan elenir. Ayrıca, faks veya e-posta yoluyla yapılan başvurular da kabul edilmez.

2. Bilimsel Değerlendirme

Ön incelemeden geçen projeler, alanında uzman panelistler tarafından beş temel kriter doğrultusunda değerlendirilir:

Özgünlük: Araştırma önerisinin bilim dünyasına katkı sağlayıp sağlamadığı incelenir.

Amaç ve Hedefler: Projenin hedeflediği kazanımlar değerlendirilir.

Yöntem: Kullanılan bilimsel yöntemlerin doğruluğu ve uygulanabilirliği gözden geçirilir.

İş Paketleri ve Risk Yönetimi: Proje planının tutarlılığı ve olası risklere karşı alınan önlemler ele alınır.

Yaygın Etki: Projenin akademik veya sektörel alanda sağlayacağı katkılar değerlendirilir.

Değerlendirme tamamlandıktan sonra, sonuçlar TÜBİTAK Başkanlığı'nın onayıyla kesinleşir ve duyurulur.

TÜBİTAK 2209-a proje sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜBİTAK 2209-a proje sonuç takvimi

Destek Kapsamı ve Bütçe Detayları

TÜBİTAK 2209-A kapsamında, ön lisans ve lisans öğrencileri tarafından yürütülen araştırma projelerine belirli kalemlerde maddi destek sağlanıyor.

Desteklenen giderler:

✔ Makine/teçhizat
✔ Sarf malzemeleri
✔ Seyahat giderleri
✔ Hizmet alımı giderleri

Destek kapsamında değerlendirilmeyen giderler:

❌ Kongre/konferans katılım ücretleri
❌ Yayın ve patent masrafları
❌ Konaklama ve yeme-içme harcamaları

TÜBİTAK 2209-a proje sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜBİTAK 2209-a proje sonuç takvimi

📌 Maksimum destek tutarı: 9.000 TL
📌 Destek süresi: En fazla 12 ay

Ödemeler, proje yürütücüsü öğrencinin kendi IBAN'ına yapılacaktır. Öğrenci ve danışmanlara harcırah veya yevmiye ödemesi yapılmayacak.

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