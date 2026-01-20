Tuba Büyüküstün'ün kızları 14 yaşında: İşte Maya ve Toprak'ın son hali
Yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, 6 yıllık evliliklerini 2017 yılında sonlandırmıştı. Ünlü çiftin gözlerden uzak büyüttüğü ikiz kızları Maya ve Toprak, 14 yaşına girdi. Maya ve Toprak son halleriyle, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
2011 yılında oyuncu Onur Saylak ile evlenen Tuba Büyüküstün, 2012 yılında ikiz kızları Maya ve Toprak'ı kucağına almıştı. Ancak çiftin evliliği uzun sürmedi ve 2017 yılında 6 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdılar.
Yıllardır Paris'te kızlarının eğitimiyle ilgilenen Tuba Büyüküstün, doğum günü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
İKİZLER SON HALLLERİYLE GÜNDEMDE
Büyüküstün, ikiz kızlarıyla çekilen bir fotoğrafına "İyi ki doğdunuz kızlarım" notunu düştü.
Tuba Büyüküstün hayatına yalnız devam ederken, Onur Saylak 2020 yılında Gözde Yılmaz ile evlendi ve bir oğulları oldu.
Saylak, geçtiğimiz haftalarda, hem eşi Gözde Yılmaz, hem de çocuklarıyla bir aile fotoğrafı paylaşmıştı.