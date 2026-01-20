Tuba Büyüküstün'ün kızları 14 yaşında: İşte Maya ve Toprak'ın son hali

Öte yanda, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen Joy Awards 2026, daha ilk anlarından itibaren sosyal medyanın en çok konuşulan etkinliklerinden biri oldu.

JOY AWARDS 2026 GECESİNE DAMGA VURDU Görkemli tören, kırmızı halıda adeta bir yıldızlar buluşmasına sahne oldu. Uluslararası isimlerin yoğun katılım gösterdiği gecede Türk ünlüler de dikkat çekti.

"Kara Para Aşk", "Gönülçelen" ve "Zeytin Ağacı" gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün Tuba Büyüküstün de onlardan biriydi.