Tuba Büyüküstün'ün kızları 14 yaşında: İşte Maya ve Toprak'ın son hali

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, 6 yıllık evliliklerini 2017 yılında sonlandırmıştı. Ünlü çiftin gözlerden uzak büyüttüğü ikiz kızları Maya ve Toprak, 14 yaşına girdi. Maya ve Toprak son halleriyle, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

2011 yılında oyuncu Onur Saylak ile evlenen Tuba Büyüküstün, 2012 yılında ikiz kızları Maya ve Toprak'ı kucağına almıştı. Ancak çiftin evliliği uzun sürmedi ve 2017 yılında 6 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdılar.

Yıllardır Paris'te kızlarının eğitimiyle ilgilenen Tuba Büyüküstün, doğum günü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İKİZLER SON HALLLERİYLE GÜNDEMDE

Büyüküstün, ikiz kızlarıyla çekilen bir fotoğrafına "İyi ki doğdunuz kızlarım" notunu düştü.

Tuba Büyüküstün hayatına yalnız devam ederken, Onur Saylak 2020 yılında Gözde Yılmaz ile evlendi ve bir oğulları oldu.

Saylak, geçtiğimiz haftalarda, hem eşi Gözde Yılmaz, hem de çocuklarıyla bir aile fotoğrafı paylaşmıştı.

Öte yanda, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen Joy Awards 2026, daha ilk anlarından itibaren sosyal medyanın en çok konuşulan etkinliklerinden biri oldu.

JOY AWARDS 2026 GECESİNE DAMGA VURDU

Görkemli tören, kırmızı halıda adeta bir yıldızlar buluşmasına sahne oldu. Uluslararası isimlerin yoğun katılım gösterdiği gecede Türk ünlüler de dikkat çekti.

"Kara Para Aşk", "Gönülçelen" ve "Zeytin Ağacı" gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün Tuba Büyüküstün de onlardan biriydi.

