Tövbe İstiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Regaip Kandili duası: Regaip Kandili çekilecek tesbihler ve zikirler…

Regaip Kandili Duası Nasıl Okunur?

"Allahümme einnî ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik"

Anlamı: "Allah'ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım et.

"Allahümme innî es'elüke rahmeten min indike tehdi bihâ kalbi ve tecmau bihâ emri ve telümmü bihâ şa'sî ve tuslihu bihâ gâibî ve terfeu bihâ şâhidî ve tüzekki bihâ amelî ve tülhimünî bihâ rüşdî ve terüddü bihâ halfetî ve ta'sımunî bihâ min külli sûin. Allahümme e'dınî îmânen ve yakınen leyse beğdehu küfrun ve rameten enelü bihe şerafe kerametike fi'ddünya vel âhirah."

Anlamı: "Allâh'ım! Sen'den, katından vereceğin öyle bir rahmet istiyorum ki, onunla kalbime hidâyet, işlerime nizâm, dağınıklığıma tertip, içime kâmil îman, dışıma amel-i sâlih, amellerime temizlik ve ihlâs ver, rızâna uygun istikâmeti ilhâm et, ülfet edeceğim dostumu lûtfet ve beni her türlü kötülüklerden koru! Allâh'ım, bana öyle bir îman, öyle bir yakîn ver ki, artık bir daha küfür (ihtimâli) kalmasın. Öyle bir rahmet ver ki, onunla, dünya ve âhirette Sen'in nazarında kıymetli olan bir mertebeye ulaşayım."

"Yâ Mukallibel Kulûbi Sebbit Kalbî 'Alâ Dînik"

Anlamı: Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allâh'ım! Benim kalbimi dîninde sâbit kıl