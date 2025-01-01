Viral Galeri Viral Liste Tövbe İstiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Regaip Kandili duası: Regaip Kandili çekilecek tesbihler ve zikirler…

Tövbe İstiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Regaip Kandili duası: Regaip Kandili çekilecek tesbihler ve zikirler…

Müslümanlar, Kadir Gecesi ve Kandil gecelerinde sıkıntılardan kurtulmak, manevi huzur ve Allah'ın affına ermek için tövbe duasını okurlar. Tövbe istiğfar duası, sadece büyük günahlardan sonra değil, günlük hayatın her anında Allah'a yönelmenin bir yolu olarak da önemlidir. Peki, tövbe duası nedir, nasıl okunur? İşte Türkçe anlamı ve Arapça yazılışıyla birlikte Tövbe İstiğfar duası…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.01.2025 13:34 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 13:36
Tövbe İstiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Regaip Kandili çekilecek tesbihler

Tövbe, kelime anlamıyla "geri dönüş" anlamına gelir ve günahlardan pişmanlık duyup Allah'ın rahmetine sığınmayı ifade eder. Tövbe duası, Allah'ın affını dilemek ve içsel bir temizlik yaşamak için önemli bir duadır. Bu dua, herhangi bir vakitte okunabileceği gibi, özel gecelerde ve manevi bir yenilenme isteği duyulan anlarda da okunabilir. Kadir Gecesi, Mevlid Kandili, Regaip Kandili gibi kutsal günler, tövbe duasının daha anlamlı hale geldiği zamanlardır.

Tövbe İstiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Regaip Kandili çekilecek tesbihler

Tövbe İstiğfar Duası Arapça Okunuşu

Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullahe'l-azim el-kerim. ellezi lâ ilahe illa huve'l-hayyü'l-kayyumü ve etubü ileyhi tevbete abdin zalimin li- nefsihi, la yemlikü li-nefsihi mevten vela hayaten vela nüşüra-h. Ve es-elühü't - tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidayete lena, innehu, hüve't-tevvabü'r-rahim.

Tövbe İstiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Regaip Kandili çekilecek tesbihler

Tövbe İstiğfar Duası Türkçe Okunuşu

Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Yâ Rabbi.

Tövbe İstiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Regaip Kandili çekilecek tesbihler

Regaip Kandili Duası Nasıl Okunur?

"Allahümme einnî ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik"

Anlamı: "Allah'ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım et.

"Allahümme innî es'elüke rahmeten min indike tehdi bihâ kalbi ve tecmau bihâ emri ve telümmü bihâ şa'sî ve tuslihu bihâ gâibî ve terfeu bihâ şâhidî ve tüzekki bihâ amelî ve tülhimünî bihâ rüşdî ve terüddü bihâ halfetî ve ta'sımunî bihâ min külli sûin. Allahümme e'dınî îmânen ve yakınen leyse beğdehu küfrun ve rameten enelü bihe şerafe kerametike fi'ddünya vel âhirah."

Anlamı: "Allâh'ım! Sen'den, katından vereceğin öyle bir rahmet istiyorum ki, onunla kalbime hidâyet, işlerime nizâm, dağınıklığıma tertip, içime kâmil îman, dışıma amel-i sâlih, amellerime temizlik ve ihlâs ver, rızâna uygun istikâmeti ilhâm et, ülfet edeceğim dostumu lûtfet ve beni her türlü kötülüklerden koru! Allâh'ım, bana öyle bir îman, öyle bir yakîn ver ki, artık bir daha küfür (ihtimâli) kalmasın. Öyle bir rahmet ver ki, onunla, dünya ve âhirette Sen'in nazarında kıymetli olan bir mertebeye ulaşayım."

"Yâ Mukallibel Kulûbi Sebbit Kalbî 'Alâ Dînik"

Anlamı: Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allâh'ım! Benim kalbimi dîninde sâbit kıl

Tövbe İstiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Regaip Kandili çekilecek tesbihler

Regaip Kandili Çekilecek Tesbihler ve Zikirler…

Üç aylara girilmesiyle birlikte Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler merak ediliyor, araştırılıyor. Müminler, bu gecede manevi zenginlik ve huzur bulmak için ibadetlere yöneliyor. Regaib Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler şunlardır:

300 Salavat-ı şerife,

101 Fatiha-i şerife,

101 İhlas'ı şerife,

101 Kadir suresi

Ayrıca, Peygamberimize salata ü selam getirilmelidir. En kısa şekillerde salât ü selamlar şunlardır:

"Allahümme salli alâ Muhammed"

"Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"

"Sallallahü aleyhi ve sellem"

"Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah"

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