Torzhok’ta ev temelinde 409 altın rublelik hazine bulundu

Rusya'nın Torzhok kentinde bir evin temeli altında yapılan kazıda 409 altın ruble sikkeden oluşan bir hazine bulundu. 1848–1911 yılları arasında basılan paraların çoğu II. Nikolay dönemine ait. Uzmanlar, devrim yıllarında saklanan hazinenin değerinin bugün 22 milyon doların üzerine çıkabileceğini belirtiyor.

Rusya'nın kuzeybatısındaki Torzhok kentinde yürütülen arkeolojik kazılarda dikkat çekici bir keşif yapıldı. Yeni bir inşaat öncesinde tarihi bir evin temelinde yapılan çalışmalar sırasında, yüzlerce altın ruble sikkeden oluşan bir hazine ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar, paraların Rus İmparatorluğu'nun son döneminde saklanmış olabileceğini düşünüyor.

🏗️ İNŞAAT KAZISINDA ORTAYA ÇIKTI Rusya Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü ile Tüm Rusya Tarih ve Etnografya Müzesi'nden araştırmacılar, 2025 yılında Torzhok kentinde bir kazı çalışması yürüttü. Kent, St. Petersburg'un yaklaşık 420 kilometre güneydoğusunda yer alıyor. Kazı sırasında temelin altında dikkat çeken bir çukur fark edildi. Bu çukurda, şeker hamurundan yapılmış bir kap türü olan "candyushka"nın kalıntıları bulundu. Kabın içinde ise yüzlerce altın sikke vardı.

🪙 409 ALTIN SİKKE BULUNDU Kazıda toplam 409 madeni para ortaya çıkarıldı. Sikkelerin büyük bölümü altın rublelerden oluşuyor. Hazinenin içeriği şöyle: 387 adet 10 rublelik altın sikke 10 adet 5 rublelik sikke 10 adet 15 rublelik sikke 2 adet 7,5 rublelik sikke Sikkeler 1848 ile 1911 yılları arasında basılmış. Bu da hazinenin uzun bir dönem boyunca biriktirildiğini gösteriyor.

👑 ÇAR DÖNEMİNE AİT PARÇALAR Bulunan sikkelerin büyük kısmı, Rusya'nın son imparatoru olan II. Nikolay döneminde basıldı. II. Nikolay, 1917 Rus Devrimi'ne kadar ülkeyi yöneten Romanov hanedanının son hükümdarıydı. Hazinede ayrıca daha eski dönemlere ait iki sikke de yer alıyor. Bunlar I. Nikolay döneminde basılan sikkeler ve III. Aleksandr dönemine ait sikkeler

💰 DEĞERİ 22 MİLYONU AŞABİLİR Hazinedeki paraların toplam nominal değeri 4.085 ruble olarak hesaplandı. Tarihi döviz tablolarına göre 1916 yılında 1 ABD doları yaklaşık 6,7 ruble değerindeydi. Bu hesaba göre hazine o dönemde yaklaşık 610 dolar ediyordu. Enflasyon dikkate alındığında bu miktar bugün 18.000 doların üzerinde bir değere karşılık geliyor.