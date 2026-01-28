Toprak Razgatlıoğlu MotoGP için pistte! Malezya’daki sürüş takvimi belli oldu

Üç kez Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 27 Şubat'ta Tayland'da başlayacak MotoGP kariyeri öncesi Malezya'da ilk ciddi sınavına çıkıyor. Milli sporcu, 29 Ocak-5 Şubat tarihlerinde Sepang'daki testlerde Pramac Yamaha ile uyumunu artıracak.

Dünya Superbike'ta üç kez zirveye çıkan Toprak Razgatlıoğlu, şimdi motor sporlarının en üst sahnesine hazırlanıyor. Milli sporcu, 27 Şubat'ta Tayland'da başlayacak MotoGP kariyeri öncesinde Malezya'da test heyecanı yaşayacak. Sepang Pisti, Toprak'ın yeni serideki ilk ciddi provası olacak.

Sepang'da İlk Temas Toprak Razgatlıoğlu, 29 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Malezya Sepang Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek testlerde piste çıkacak. Yamaha'nın fabrika destekli uydu takımı Pramac Racing adına yarışacak olan milli sporcu, burada motosikletiyle uyum sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

Testlerde öncelik, yarış temposunu yakalamak ve uzun sürüş performansını geliştirmek olacak. MotoGP'nin yüksek hızı ve teknik gereksinimleri, Superbike'tan farklı bir adaptasyon süreci gerektiriyor. Sepang'daki veriler, sezon öncesi hazırlık açısından belirleyici olacak.

İlk Türk MotoGP'de Üç kez Dünya Superbike Şampiyonluğu yaşayan Toprak Razgatlıoğlu, 2021, 2024 ve 2025 sezonlarında zirveye çıkmıştı. Milli sporcu, MotoGP'de yarışan ilk Türk isim olarak tarihe geçecek.