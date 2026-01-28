CANLI YAYIN
Toprak Razgatlıoğlu MotoGP için pistte! Malezya’daki sürüş takvimi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Üç kez Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 27 Şubat'ta Tayland'da başlayacak MotoGP kariyeri öncesi Malezya'da ilk ciddi sınavına çıkıyor. Milli sporcu, 29 Ocak-5 Şubat tarihlerinde Sepang'daki testlerde Pramac Yamaha ile uyumunu artıracak.

Dünya Superbike'ta üç kez zirveye çıkan Toprak Razgatlıoğlu, şimdi motor sporlarının en üst sahnesine hazırlanıyor. Milli sporcu, 27 Şubat'ta Tayland'da başlayacak MotoGP kariyeri öncesinde Malezya'da test heyecanı yaşayacak. Sepang Pisti, Toprak'ın yeni serideki ilk ciddi provası olacak.

Sepang'da İlk Temas

Toprak Razgatlıoğlu, 29 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Malezya Sepang Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek testlerde piste çıkacak. Yamaha'nın fabrika destekli uydu takımı Pramac Racing adına yarışacak olan milli sporcu, burada motosikletiyle uyum sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

Testlerde öncelik, yarış temposunu yakalamak ve uzun sürüş performansını geliştirmek olacak. MotoGP'nin yüksek hızı ve teknik gereksinimleri, Superbike'tan farklı bir adaptasyon süreci gerektiriyor. Sepang'daki veriler, sezon öncesi hazırlık açısından belirleyici olacak.

İlk Türk MotoGP'de

Üç kez Dünya Superbike Şampiyonluğu yaşayan Toprak Razgatlıoğlu, 2021, 2024 ve 2025 sezonlarında zirveye çıkmıştı. Milli sporcu, MotoGP'de yarışan ilk Türk isim olarak tarihe geçecek.

2026 sezonunda kullanacağı Pramac Yamaha motosikleti ve yeni renk düzeni, İtalya'nın Siena kentinde tanıtıldı. Razgatlıoğlu, MotoGP'de Antalya'nın plaka kodu olan 07 numarayla yarışacak.

İlk Yarış Tayland'da

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerindeki ilk startını 27 Şubat'ta Tayland'da verecek. Sepang'daki test süreci, bu büyük başlangıç öncesi en önemli prova olacak. Milli sporcu, yeni serideki ilk sezonuna güçlü bir giriş yapmak istiyor.

