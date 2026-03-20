2026 MotoGP Brezilya GP: Toprak Razgatlıoğlu yarış takvimi ve programı

Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 16:56 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun ikinci yarışı için Brezilya'da piste çıkıyor. Tayland'da ilk yarışını 17. sırada tamamlayan Razgatlıoğlu, bu kez puan hedefliyor. 3,8 km'lik Goiania pistindeki yarış hafta sonu heyecanı artırdı.

MotoGP'de sezon tüm hızıyla devam ediyor. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, takvimin ikinci ayağı için Brezilya'da yarışacak. Goiania kentinde bulunan 3,8 kilometrelik Autodromo Ayrton Senna pisti, bu hafta sonu kritik bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Yarış, 31 tur üzerinden koşulacak.

📅 YARIŞ PROGRAMI VE SAATLER Hafta sonu programı iki önemli bölüme ayrılıyor. Sprint yarışı ve ana yarış, şampiyonluk yolunda belirleyici olacak. Sprint yarışı 21 Mart Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Ana yarış ise 22 Mart Pazar günü yine saat 21.00'de yapılacak.

🏁 İLK YARIŞIN ARDINDAN HEDEF YÜKSELDİ Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerindeki ilk yarışına Tayland Grand Prix'sinde çıktı. Red Bull sporcusu, zorlu geçen mücadeleyi 17. sırada tamamladı. Bu sonuç, genç pilot için önemli bir başlangıç olarak değerlendirildi. Ancak Brezilya etabında hedef daha yukarı sıralar.

🏆 SEZONA HIZLI BAŞLAYAN İSİM: BEZZECCHİ Sezonun ilk yarışında kazanan isim Aprilia Racing pilotu Marco Bezzecchi oldu. İtalyan sürücü, 39 dakika 36.270 saniyelik derecesiyle damga vurdu. Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı liderin 39 saniye gerisinde tamamladı. Bu fark, rekabetin ne kadar sert olduğunu bir kez daha gösterdi.