Toprak altından çıkan servet! Ev ve araba aldırdığını duyan toplamak için yarışıyor: Günlük 60 bin TL kazandırıyor

Dolaman mantarını 25 yıldır topladığını söyleyen Sait Alkış, "Yağışların yağmasıyla dolaman mantarını topluyoruz. 2007'de topladım. Araba, ev aldım. 2024'de topladım, arsa aldım." dedi ve şöyle devam etti:

"Bu yıl havaların yağışlı olmasından dolayı güzel oldu. Ankara, Polatlı, Yunak, Kırşehir, Eskişehir'de geziyoruz, kamp kuruyoruz, 3-4 gün kalıyoruz."

FİYATI BİN 500 VE BİN 700 ARASINDA " 4 arkadaş 150-200 kilo dolaman topluyoruz. Günlük ise 35-40 kilogram dolaman topluyorum. Fiyatı da bin 500 – bin 700 lira değişiyor."

TOPRAĞI TANIYIP HAZİNEYİ BULUYOR Elindeki demirle dolamanın olduğu yeri tespit ettiğini belirten Alkış, "Toprağından ve arazinden anlıyorum. Türkiye'nin her tarafından sipariş geliyor. Vatandaşlara kargoluyoruz, gönderiyoruz. " dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Bunun çok güzel böreği, közde kebabı, tavada kavurması, her çeşit güzel yemeği olur. Proteinli, çok yararlı bir mantar. Vatandaşların olmadığı yerde 1.5 kilogram civarında büyüklüğü olur. Bu sene de 25 Mart gibi başladık, bugüne kadar 2.5 ton civarında topladık.