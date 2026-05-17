Toprak altından çıkan servet! Ev ve araba aldırdığını duyan toplamak için yarışıyor: Günlük 60 bin TL kazandırıyor

Yurdun pek verimli topraklarına yatan sessiz servet duyanları şoke ediyor. Kurak arazilerde aylarca peşine düşüyorlar. Kilosu dudak uçuklatan rakamlara ulaşan bu "dolaman mantarı" sayesinde araba alan da var, arsa sahibi olan da. Bir günde 1 kilo toplandığında 60 bin TL kazandıran bu doğal servet için bölge halkı adeta yarışa girmiş durumda.

Konya'nın kurak topraklarında sessizce büyüyen bir lezzet, bu yıl adeta servete dönüştü. Kilosu 1.700 liraya kadar çıkan dolaman mantarı için Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor.

Bölgede Karapınarlı bir vatandaş topladığı ürünle önce araba sonra arsa sahibi oldu. Bu sezon ise rekor miktara ulaşıldı.

Karapınar ilçesinde yaşayan ve çevresinde "Dolaman Kurdu" olarak tanınan 43 yaşındaki Sait Alkış, tam 25 yıldır trüf mantarı türü olan dolaman mantarının peşinden gidiyor.

Tecrübesi sayesinde toprağın altındaki dolamanları kolayca tespit edebilen Alkış, diğer toplayıcılar günde en fazla 10 kilogram bulabilirken, el değmemiş arazileri gezerek günlük ortalama 40 kilograma ulaşabiliyor.

Dolaman mantarını 25 yıldır topladığını söyleyen Sait Alkış, "Yağışların yağmasıyla dolaman mantarını topluyoruz. 2007'de topladım. Araba, ev aldım. 2024'de topladım, arsa aldım." dedi ve şöyle devam etti:

"Bu yıl havaların yağışlı olmasından dolayı güzel oldu. Ankara, Polatlı, Yunak, Kırşehir, Eskişehir'de geziyoruz, kamp kuruyoruz, 3-4 gün kalıyoruz."

FİYATI BİN 500 VE BİN 700 ARASINDA

" 4 arkadaş 150-200 kilo dolaman topluyoruz. Günlük ise 35-40 kilogram dolaman topluyorum. Fiyatı da bin 500 – bin 700 lira değişiyor."

TOPRAĞI TANIYIP HAZİNEYİ BULUYOR

Elindeki demirle dolamanın olduğu yeri tespit ettiğini belirten Alkış, "Toprağından ve arazinden anlıyorum. Türkiye'nin her tarafından sipariş geliyor. Vatandaşlara kargoluyoruz, gönderiyoruz. " dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Bunun çok güzel böreği, közde kebabı, tavada kavurması, her çeşit güzel yemeği olur. Proteinli, çok yararlı bir mantar. Vatandaşların olmadığı yerde 1.5 kilogram civarında büyüklüğü olur. Bu sene de 25 Mart gibi başladık, bugüne kadar 2.5 ton civarında topladık.

