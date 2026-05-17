Toprak altından çıkan servet! Ev ve araba aldırdığını duyan toplamak için yarışıyor: Günlük 60 bin TL kazandırıyor
Yurdun pek verimli topraklarına yatan sessiz servet duyanları şoke ediyor. Kurak arazilerde aylarca peşine düşüyorlar. Kilosu dudak uçuklatan rakamlara ulaşan bu "dolaman mantarı" sayesinde araba alan da var, arsa sahibi olan da. Bir günde 1 kilo toplandığında 60 bin TL kazandıran bu doğal servet için bölge halkı adeta yarışa girmiş durumda.
Konya'nın kurak topraklarında sessizce büyüyen bir lezzet, bu yıl adeta servete dönüştü. Kilosu 1.700 liraya kadar çıkan dolaman mantarı için Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor.
Bölgede Karapınarlı bir vatandaş topladığı ürünle önce araba sonra arsa sahibi oldu. Bu sezon ise rekor miktara ulaşıldı.
İlçede yaşayan ve "Dolaman kurdu" lakabıyla tanınan 43 yaşındaki Sait Alkış, 25 yıldır trüf mantarı türü olan dolaman (kuzugöbeği, domalan, keme) topluyor.
Tecrübesi sayesinde toprağın altındaki dolamanları kolayca tespit edebilen Alkış, diğer toplayıcılar günde en fazla 10 kilogram bulabilirken, el değmemiş arazileri gezerek günlük ortalama 40 kilograma ulaşabiliyor.