Tolga Sarıtaş'tan eşine sürpriz kutlama: Minik Ali de kareye girdi

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, modacı eşi Zeynep Mayruk'un 37. yaş gününü romantik bir sürprizle kutladı. Çiftin geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldıkları oğulları Ali ile birlikte verdikleri ilk doğum günü pozu, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çifti, şimdilerde anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Ünlü çift, bu kez Zeynep Mayruk'un doğum günün kutlamasıyla gündeme geldi.

28 Haziran 2024 tarihinde Çeşme'de hayatlarını birleştiren oyuncu Tolga Sarıtaş ile modacı Zeynep Mayruk, evliliklerinin birinci yılına yaklaşırken en büyük mutluluklarını yaşamıştı. Çift, 22 Eylül 2025 tarihinde oğulları Ali'ye kavuşarak ilk kez ebeveynlik duygusunu tatmıştı.

"CANIMIN İÇİ, İYİ Kİ VARSIN" Zeynep Mayruk'un 37. yaş günü için özel bir sürpriz hazırlayan Tolga Sarıtaş, eşi için kalpli bir pasta yaptırdı. Minik oğulları Ali ile birlikte pasta kesen çift, o anları ölümsüzleştirdi.

Sosyal medya hesabından aile pozlarını paylaşan yakışıklı oyuncu, duygusal bir not düşmeyi de ihmal etmedi: "Benim canımın içi... Ali'min annesi iyi ki doğdun, iyi ki varsın."