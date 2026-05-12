Tolga Sarıtaş'tan eşine sürpriz kutlama: Minik Ali de kareye girdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, modacı eşi Zeynep Mayruk'un 37. yaş gününü romantik bir sürprizle kutladı. Çiftin geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldıkları oğulları Ali ile birlikte verdikleri ilk doğum günü pozu, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çifti, şimdilerde anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Ünlü çift, bu kez Zeynep Mayruk'un doğum günün kutlamasıyla gündeme geldi.

28 Haziran 2024 tarihinde Çeşme'de hayatlarını birleştiren oyuncu Tolga Sarıtaş ile modacı Zeynep Mayruk, evliliklerinin birinci yılına yaklaşırken en büyük mutluluklarını yaşamıştı. Çift, 22 Eylül 2025 tarihinde oğulları Ali'ye kavuşarak ilk kez ebeveynlik duygusunu tatmıştı.

"CANIMIN İÇİ, İYİ Kİ VARSIN"

Zeynep Mayruk'un 37. yaş günü için özel bir sürpriz hazırlayan Tolga Sarıtaş, eşi için kalpli bir pasta yaptırdı. Minik oğulları Ali ile birlikte pasta kesen çift, o anları ölümsüzleştirdi.

Sosyal medya hesabından aile pozlarını paylaşan yakışıklı oyuncu, duygusal bir not düşmeyi de ihmal etmedi:

"Benim canımın içi... Ali'min annesi iyi ki doğdun, iyi ki varsın."

"EN GÜZEL ÇEKİRDEK AİLE"

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçileri "Maşallah", "En güzel çekirdek aile" ve "Nice mutlu yaşlara" yorumlarıyla çifte iyi dileklerini iletti. Henüz birkaç aylık olan Ali bebeğin de yer aldığı kareler, çiftin hayranlarını mest etti.

ZEYNEP MAYRUK KİMDİR?

Zeynep Mayruk, 1989 yılında İzmir'de doğmuş bir moda tasarımcısıdır. İlk moda eğitimini Chicago'da bulunan Saint Charles Lisesi'nde aldı. 2006 yılında bu liseden mezun olduktan sonra Türkiye'ye döndü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü'nde eğitimine devam etti.

2012 yılında bu bölümden mezun olduktan sonra Londra'da bulunan Central Saint Martins'te 6 farklı sertifika programını tamamladı. Zeynep Mayruk, 2013 yılında kendi adı altında "Zeynep Mayruk" markasını kurarak moda dünyasında adını duyurdu.

İlk koleksiyonunu İzmir Alaçatı Millfest Festivali'nde sergileyen Mayruk, 2014 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu ise İstanbul Moda Haftası'nda tanıttı. Günümüzde haute couture ve hazır giyim koleksiyonları ile şehirli modern kadınlar için tasarımlar yapmaktadır. Zeynep Mayruk, Yıldırım Mayruk'un kızı değildir.

