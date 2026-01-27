TOKİ’nin en büyük projesinde sıra Kilis’te: 1.170 hak sahibi belirleniyor
Kilis'te TOKİ tarafından yapılacak 1.170 konut için kura çekimi 27 Ocak Salı günü saat 11.00'de, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekilişi YouTube üzerinden canlı yayınlanacak, sonuçlar ise aynı gün TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla öğrenilebilecek.
Kilis'te inşa edilecek TOKİ konutları için başvuru yapan binlerce vatandaş, kura çekilişine kilitlenmiş durumda. Hak sahibi olup olmayacağını öğrenmek isteyen adaylar, sonuçların açıklanacağı tarih ve saate ilişkin bilgileri yakından takip ediyor. Kilis TOKİ kura sonuçlarıyla ilgili son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor.
KİLİS TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kilis'te hayata geçirilecek 1.170 konut için kura çekimi, 27 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek.
TOKİ KİLİS CANLI İZLE
Kura çekilişi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda saat 11.00'de yapılacak. Çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlanacak.
TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri ilan edilecek. Vatandaşlar sonuçlara iki farklı kanal üzerinden ulaşabilecek:
🔴TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr
🔴e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr
Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecek.
BAŞVURU BEDELİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
Kura sonucunda hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, yatırdıkları başvuru bedelini kura tarihinden itibaren 5 iş günü sonra geri alabilecek. İadeler, başvurunun yapıldığı bankanın şubeleri ve ATM'leri aracılığıyla gerçekleştirilecek.