TOKİ’nin en büyük projesinde sıra Kilis’te: 1.170 hak sahibi belirleniyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kilis'te TOKİ tarafından yapılacak 1.170 konut için kura çekimi 27 Ocak Salı günü saat 11.00'de, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekilişi YouTube üzerinden canlı yayınlanacak, sonuçlar ise aynı gün TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla öğrenilebilecek.

Kilis'te inşa edilecek TOKİ konutları için başvuru yapan binlerce vatandaş, kura çekilişine kilitlenmiş durumda. Hak sahibi olup olmayacağını öğrenmek isteyen adaylar, sonuçların açıklanacağı tarih ve saate ilişkin bilgileri yakından takip ediyor. Kilis TOKİ kura sonuçlarıyla ilgili son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor.

KİLİS TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kilis'te hayata geçirilecek 1.170 konut için kura çekimi, 27 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek.

TOKİ KİLİS CANLI İZLE

Kura çekilişi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda saat 11.00'de yapılacak. Çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlanacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri ilan edilecek. Vatandaşlar sonuçlara iki farklı kanal üzerinden ulaşabilecek:

🔴TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

🔴e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecek.

BAŞVURU BEDELİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Kura sonucunda hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, yatırdıkları başvuru bedelini kura tarihinden itibaren 5 iş günü sonra geri alabilecek. İadeler, başvurunun yapıldığı bankanın şubeleri ve ATM'leri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde yer alan konutlar için taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlayacak.

BU HAFTA HANGİ İLLERDE TOKİ KURASI YAPILACAK? (26–31 OCAK 2026)

Bakanlık tarafından paylaşılan kura takvimine göre 26–31 Ocak 2026 tarihleri arasında toplam 9 ilde kura çekimi yapılacak. Bu kapsamda konut sayıları ve tarihler şu şekilde:

🔴27 Ocak Salı: Kilis – 1.170 konut

🔴28 Ocak Çarşamba: Sinop – 947 konut

🔴29 Ocak Perşembe: Niğde – 2.604 konut

🔴30 Ocak Cuma: Aksaray – 2.353 konut, Ordu – 3.334 konut, Karabük – 1.600 konut

🔴31 Ocak Cumartesi: Samsun, Nevşehir, Bartın

