TOKİ’de büyük hafta: 2-8 Mart kura programı! Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci son aşamaya geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ve TOKİ tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, 2-8 Mart 2026 tarihleri arasında Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla'da toplam 71 bin 799 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci son aşamaya yaklaştı. Dokuz haftadır devam eden kura çekimlerinde şimdiye kadar 75 ilde toplam 331 bin 833 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Bu hafta ise Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla'da yapılacak çekilişlerle 71 bin 799 konut daha sahiplerini bulacak. Böylece kura süreci 79 ilde 403 bin 632 konuta ulaşmış olacak.

75 İLDE KURALAR TAMAMLANDI

29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura süreci, 27 Şubat 2026 itibarıyla Edirne, Denizli ve Osmaniye'de gerçekleştirilen çekilişlerle 75 ilde tamamlandı.

  • Adıyaman'dan Van'a, Erzurum'dan Antalya'ya, Trabzon'dan Konya'ya kadar Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen kura çekimleriyle yüz binlerce vatandaşın konut sahibi olma hayali somut bir aşamaya taşındı.

Bu kapsamda; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Karadeniz'e, İç Anadolu'dan Ege ve Marmara'ya kadar geniş bir coğrafyada kura organizasyonları gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekilişlerle toplam 331 bin 833 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi.

BAKAN KURUM: "KURA ÇEKİMLERİNDE SONA GELİYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 2-8 Mart haftasına ilişkin kura takvimini paylaşarak sürecin sonuna yaklaşıldığını duyurdu.

Bakan Kurum açıklamasında, 75 şehirde 331 bin 833 konutun hak sahiplerinin belirlendiğini hatırlatarak, bu hafta dört ilde daha kura heyecanı yaşanacağını ifade etti. Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla'da toplam 71 bin 799 konut için çekiliş yapılacağını belirten Kurum, anahtar teslim sürecine doğru önemli bir eşik daha aşılacağını vurguladı.

ANKARA'DA BÜYÜK KURA: 31 BİN 73 KONUT

  • Haftanın en kapsamlı çekilişi başkentte gerçekleştirilecek. 3 Mart Salı günü Ankara'da yapılacak kura töreninde 31 bin 73 konutun hak sahipleri belirlenecek.
  • Çekiliş, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Murat Kurum'un katılması bekleniyor.

Ankara'daki kura, proje kapsamında bugüne kadar yapılan en yüksek konut sayılı çekilişlerden biri olarak öne çıkıyor.

MUĞLA, İZMİR VE HATAY'DA TAKVİM NETLEŞTİ

Yeni haftanın kura programına göre:

  • 4 Mart Çarşamba günü Muğla'da 6 bin 417 konut,
  • 6 Mart Cuma günü İzmir'de 21 bin 20 konut,
  • Aynı gün Hatay'da 13 bin 289 konut için hak sahipleri belirlenecek.

Hatay'daki kura törenine Bakan Murat Kurum'un katılması planlanıyor. Özellikle deprem sonrası yeniden inşa sürecinin devam ettiği Hatay'da gerçekleştirilecek kura, bölgedeki konut üretimi açısından ayrı bir önem taşıyor.

79 İLDE 403 BİN 632 KONUTA ULAŞILACAK

Bu hafta yapılacak çekilişlerle birlikte toplam 79 ilde kura süreci tamamlanmış olacak. Böylece Yüzyılın Konut Projesi kapsamında hak sahipleri belirlenen konut sayısı 403 bin 632'ye ulaşacak.

Kura takviminin büyük bölümünün tamamlanmasıyla birlikte gözler, henüz çekiliş yapılmayan illere çevrildi. Sürecin kısa süre içinde ülke genelinde tamamlanması bekleniyor.

