TOKİ’de büyük hafta: 2-8 Mart kura programı! Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla

Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 12:40 Son Güncelleme: 01 Mart 2026 12:51 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci son aşamaya geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ve TOKİ tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, 2-8 Mart 2026 tarihleri arasında Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla'da toplam 71 bin 799 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci son aşamaya yaklaştı. Dokuz haftadır devam eden kura çekimlerinde şimdiye kadar 75 ilde toplam 331 bin 833 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Bu hafta ise Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla'da yapılacak çekilişlerle 71 bin 799 konut daha sahiplerini bulacak. Böylece kura süreci 79 ilde 403 bin 632 konuta ulaşmış olacak.

75 İLDE KURALAR TAMAMLANDI 29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura süreci, 27 Şubat 2026 itibarıyla Edirne, Denizli ve Osmaniye'de gerçekleştirilen çekilişlerle 75 ilde tamamlandı.

Adıyaman'dan Van'a, Erzurum'dan Antalya'ya, Trabzon'dan Konya'ya kadar Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen kura çekimleriyle yüz binlerce vatandaşın konut sahibi olma hayali somut bir aşamaya taşındı. Bu kapsamda; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Karadeniz'e, İç Anadolu'dan Ege ve Marmara'ya kadar geniş bir coğrafyada kura organizasyonları gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekilişlerle toplam 331 bin 833 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi.