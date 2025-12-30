Viral Galeri Viral Liste TOKİ Şırnak kura çekimi tamamlandı: Hak sahipleri isim listesi belli oldu

TOKİ Şırnak kura çekimi tamamlandı: Hak sahipleri isim listesi belli oldu

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başlattığı kura çekimlerinde, Adıyaman'ın ardından Şırnak ve Hakkâri gündeme geldi. Hakkari'de bugün yapılması planlanan TOKİ sosyal konut kurası olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık Çarşamba gününe (yarın) ertelendi. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği Şırnak kura çekimleri tamamlandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.12.2025 08:47 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:27
Türkiye genelinde büyük ilgi gören 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci hız kesmeden devam ediyor. İlk kura çekimi deprem bölgesindeki Adıyaman'da gerçekleştirildi. Vatandaşlar bugün yapılan Şırnak kura çekimi yakından takip ediyor.

ŞIRNAK KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Şırnak kura çekimi saat 14:00 itibarıyla başladı. Şırnak kura çekimi, 15 Temmuz Kongre Merkezi'nde yapıldı. Vatandaşlar Şırnak kura çekimini TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebildi.

HAKKARİ'DE KURA ERTELENDİ!

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bugün Hakkari'de yapılması planlanan TOKİ sosyal konut kurası, olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık Çarşamba gününe (yarın) ertelendi.

Kura çekimine ilişkin güncel yer ve saat bilgileri şu şekilde açıklandı:

Yer: Hakkari Valiliği Şehit Öğretmen Mücahit Tunç Konferans Salonu
Saat: 14.00

Yetkililer, kura çekiminin belirtilen tarih ve saatte gerçekleştirileceğini bildirdi.

KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listeleri yayımlanacak. Sonuçlar:

🔴TOKİ Resmi İnternet Sitesi

🔴e-Devlet Kapısı

üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. İsim listesinde açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

KURA TAKVİMİ BELLİ OLAN DİĞER İLLER

İlk haftanın kura takvimi şu şekilde açıklandı:

🔴30 Aralık: Şırnak

🔴31 Aralık: Hakkari

🔴5 Ocak 2026: Siirt – Van

🔴6 Ocak 2026: Mardin – Ağrı

🔴7 Ocak 2026: Batman

TOKİ ilerleyen günlerde yeni kura tarihlerini de duyuracak.

