TOKİ Şırnak kura çekimi tamamlandı: Hak sahipleri isim listesi belli oldu
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başlattığı kura çekimlerinde, Adıyaman'ın ardından Şırnak ve Hakkâri gündeme geldi. Hakkari'de bugün yapılması planlanan TOKİ sosyal konut kurası olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık Çarşamba gününe (yarın) ertelendi. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği Şırnak kura çekimleri tamamlandı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.12.2025 08:47
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:27