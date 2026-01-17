Viral Galeri Viral Liste TOKİ Malatya ve Erzurum’da hak sahipleri belli oldu: 14 bin yuvanın anahtarları dağıtıldı

TOKİ Malatya ve Erzurum’da hak sahipleri belli oldu: 14 bin yuvanın anahtarları dağıtıldı

17 Ocak Cumartesi günü itibarıyla TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Malatya ve Erzurum'da gerçekleştirilen kura çekimleri tamamlandı. Kura çekilişi, TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı olarak yayımlandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.01.2026 12:25 Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:13
TOKİ Malatya ve Erzurum’da hak sahipleri belli oluyor: 14 bin yuva sahibini buluyor

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürütülen 500 bin sosyal konut için kura süreci Malatya ve Erzurum'da gerçekleştirildi. Malatya ve Erzurum'da TOKİ kura çekimi tamamlandı. 17 Ocak 2026 Cumartesi günü yapılan çekilişle hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

TOKİ Malatya ve Erzurum’da hak sahipleri belli oluyor: 14 bin yuva sahibini buluyor

MALATYA'DA KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut programı kapsamında Malatya'da hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi Kültür Müdürlüğü Kemal Sunal Konferans Salonu'nda saat 12.00 itibarıyla başlayan kura tamamlandı. Kura çekilişine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı M. Levent Sungur katıldı.

TOKİ Malatya ve Erzurum’da hak sahipleri belli oluyor: 14 bin yuva sahibini buluyor

TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projelerinde hak sahipleri, şeffaflık esasına göre noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi kanallar üzerinden ilan edilecek.

MALATYA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ Malatya ve Erzurum’da hak sahipleri belli oluyor: 14 bin yuva sahibini buluyor

ERZURUM'DA HAK SAHİPLERİ BELLİ OLDU

Erzurum projeleri için hak sahibi belirleme kurası ise saat 13.00 itibarıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda başladı. Kura sonucunda ise Erzurum'da hak sahipleri belli oldu. Çekime, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ve TOKİ 5 No'lu Uygulama Dairesi Başkanı Cavit Güler katıldı.

ERZURUM KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ Malatya ve Erzurum’da hak sahipleri belli oldu: 14 bin yuvanın anahtarları dağıtıldı

MALATYA'DA 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Malatya'da düzenlenen kura çekim törenine katıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen törende, Malatya'da yapılacak 9 bin 659 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi.

SON DAKİKA