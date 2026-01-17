Viral
Galeri
Viral Liste
TOKİ Malatya ve Erzurum’da hak sahipleri belli oldu: 14 bin yuvanın anahtarları dağıtıldı
TOKİ Malatya ve Erzurum’da hak sahipleri belli oldu: 14 bin yuvanın anahtarları dağıtıldı
17 Ocak Cumartesi günü itibarıyla TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Malatya ve Erzurum'da gerçekleştirilen kura çekimleri tamamlandı. Kura çekilişi, TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı olarak yayımlandı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.01.2026 12:25
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:13