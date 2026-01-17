TOKİ Malatya ve Erzurum’da hak sahipleri belli oldu: 14 bin yuvanın anahtarları dağıtıldı

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürütülen 500 bin sosyal konut için kura süreci Malatya ve Erzurum'da gerçekleştirildi. Malatya ve Erzurum'da TOKİ kura çekimi tamamlandı. 17 Ocak 2026 Cumartesi günü yapılan çekilişle hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.