TOKİ kurasında yeni etap: İzmir ve Hatay’da 34 bin hak sahibi belli oldu

SOSYAL KONUT PROJELERİ İLE İLGİLİ 3 TEMEL BİLGİ

TOKİ sosyal konutlarında anahtar teslimleri ne zaman yapılacak?

TOKİ tarafından açıklanan programa göre kura çekilişleri 12 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Proje kapsamında inşa edilen konutların ilk anahtar teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

TOKİ konutlarında taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

500 bin sosyal konut projesinde hak sahibi olan vatandaşların taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihten sonraki ay itibarıyla başlayacak. Ödeme planı ve taksit takvimi, sözleşme sürecinde hak sahiplerine bildirilecek.

TOKİ sosyal konutlarında hangi gruplara kontenjan ayrıldı?

Projede yer alan 1+1 ve 2+1 tipindeki konutlar için bazı gruplara özel kontenjan uygulandı. Bu kapsamda şehit yakınları ve gaziler, engelli vatandaşlar, üç ve üzeri çocuk sahibi aileler, emekliler ile 18-30 yaş arası gençler için belirli oranlarda kontenjan ayrıldı.