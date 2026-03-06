TOKİ kurasında yeni etap: İzmir ve Hatay’da 34 bin hak sahibi belli oldu
500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İzmir ve Hatay'da 34 bin konut için hak sahipliği kura çekimi tamamlandı. Kura çekilişleri Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında sosyal konut kuraları tamamlandı. Yapılan çekilişlerde İzmir'de 21 bin 20, Hatay'da ise 13 bin 289 konut için hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile belirlendi.
HATAY KURASI SONA ERDİ
Depremin ardından yeniden yapılanma sürecinin sürdüğü Hatay'da sosyal konut projeleri kapsamında inşa edilen 13 bin 289 konut için hak sahipliği belirleme kurası tamamlandı.
Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı M. Levent Sungur da katıldı. Kura çekimi noter denetiminde yapılırken sonuçlar canlı yayın üzerinden takip edilebildi.
HATAY KURASI TEKRAR İZLE
İZMİR'DE KURA ÇEKİLİŞİ BİTTİ
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İzmir'de inşa edilen sosyal konutlar için de bugün hak sahipleri belirleniyor. İzmir projeleri için kura çekimi sone erdi. Başvuru sahipleri kura sonuçlarını TOKİ'nin canlı yayınından ve resmi duyurularından takip etti.
İZMİR KURASI TEKRAR İZLE
79 İLDE KURA SÜRECİ TAMAMLANIYOR
Bu hafta yapılacak çekilişlerle birlikte 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura süreci büyük ölçüde tamamlanmış olacak. Projede gerçekleştirilen çekilişler sonucunda 79 ilde toplam 403 bin 632 konutun hak sahipleri belirlenmiş olacak.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura çekilişlerinin ardından hak sahipleri listeleri TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecek. Hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, daha sonra açıklanacak takvim doğrultusunda sözleşme ve ödeme süreçlerini başlatabilecek.
SOSYAL KONUT PROJELERİ İLE İLGİLİ 3 TEMEL BİLGİ
TOKİ sosyal konutlarında anahtar teslimleri ne zaman yapılacak?
TOKİ tarafından açıklanan programa göre kura çekilişleri 12 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Proje kapsamında inşa edilen konutların ilk anahtar teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.
TOKİ konutlarında taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
500 bin sosyal konut projesinde hak sahibi olan vatandaşların taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihten sonraki ay itibarıyla başlayacak. Ödeme planı ve taksit takvimi, sözleşme sürecinde hak sahiplerine bildirilecek.
TOKİ sosyal konutlarında hangi gruplara kontenjan ayrıldı?
Projede yer alan 1+1 ve 2+1 tipindeki konutlar için bazı gruplara özel kontenjan uygulandı. Bu kapsamda şehit yakınları ve gaziler, engelli vatandaşlar, üç ve üzeri çocuk sahibi aileler, emekliler ile 18-30 yaş arası gençler için belirli oranlarda kontenjan ayrıldı.