TOKİ kuraları çekildi: Ardahan ve Muş’ta hak sahipleri belli oldu! Sırada Antalya ve Bingöl var
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ardahan ve Muş'ta gerçekleştirilen kura çekimleri tamamlandı. Noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından her iki ilde de hak sahipleri belirlendi. Sonuçlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.01.2026 09:58
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 18:06