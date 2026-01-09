Viral Galeri Viral Liste TOKİ kuraları çekildi: Ardahan ve Muş’ta hak sahipleri belli oldu! Sırada Antalya ve Bingöl var

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ardahan ve Muş'ta gerçekleştirilen kura çekimleri tamamlandı. Noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından her iki ilde de hak sahipleri belirlendi. Sonuçlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2026 09:58 Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 18:06
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) sosyal konut hamlesinde kura süreci Ardahan ve Muş etaplarında tamamlandı. Noter denetiminde yürütülen çekilişlerin ardından konut almaya hak kazanan vatandaşlar belli oldu. İsim listeleri gün içerisinde ilan edilecek.

ARDAHAN VE MUŞ'TA TOKİ KURASI TAMAMLANDI

Ardahan'da 619, Muş'ta ise 2 bin 142 konutun hak sahipleri belli oldu. Kura çekimi, Ardahan'da saat 10:00 itibarıyla Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde; Muş'ta ise saat 11:00'de Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayımlandı. Hak kazanan vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet sistemi üzerinden sonuçları sorgulayabilecek.

ARDAHAN KONUT DAĞILIMI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI
1 ARDAHAN MERKEZ ARDAHAN MERKEZ 167 167
2 ARDAHAN ÇILDIR ARDAHAN ÇILDIR 94 94
3 ARDAHAN DAMAL ARDAHAN DAMAL 79 79
4 ARDAHAN GÖLE ARDAHAN GÖLE 100 100
5 ARDAHAN HANAK ARDAHAN HANAK 100 100
6 ARDAHAN POSOF ARDAHAN POSOF 79 79
MUŞ KONUT DAĞILIMI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI
1 MUŞ MERKEZ MUŞ MERKEZ 1100 1100
2 MUŞ BULANIK MUŞ BULANIK 500
(BU PROJE İÇİN KURA ÇEKİMİ YAPILMAYACAK) 		500
3 MUŞ HASKÖY MUŞ HASKÖY 142 142
4 MUŞ MALAZGİRT MUŞ MALAZGİRT 200 200
5 MUŞ VARTO MUŞ VARTO 200 200
