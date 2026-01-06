Viral Galeri Viral Liste TOKİ kura çekimi tamamlandı: Mardin ve Ağrı’da hak sahipleri belli oldu

TOKİ'nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılan kura çekimleri bugün Mardin ve Ağrı'da gerçekleştirildi. Yüzyılın Konut Projesi'nda hak sahipleri belli oldu, kazanan isimler açıklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.01.2026 08:38 Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:16
Mardin ve Ağrı'daki projelere yoğun başvuru yapıldı. Her iki ilde de kura çekimleri noter huzurunda gerçekleştirildi. Sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

MARDİN VE AĞRI'DA HAK SAHİPLERİ AÇIKLANDI

TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında günün ilk kura çekimi Mardin'de yapıldı. Artuklu İl Milli Eğitim Konferans Salonu'nda düzenlenen çekiliş ile projede hak sahibi olan vatandaşlar belirlendi.

Ağrı'daki sosyal konut projesine ilişkin kura çekimi ise İbrahim Çeçen Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekilişin tamamlanmasıyla birlikte projede konut sahibi olacak vatandaşlar belli oldu.

MARDİN – TOKİ Sosyal Konut Projeleri

Sıra No İl İlçe Proje Adı Konut Sayısı
1 Mardin Merkez (Artuklu) Mardin Merkez (Artuklu) 2500/500000 Sosyal Konut Projesi 2500
2 Mardin Dargeçit Mardin Dargeçit 160/500000 Sosyal Konut Projesi 160
3 Mardin Derik Mardin Derik 700/500000 Sosyal Konut Projesi 700
4 Mardin Mazıdağı Mardin Mazıdağı 500/500000 Sosyal Konut Projesi 500
5 Mardin Midyat Mardin Midyat 700/500000 Sosyal Konut Projesi 700
6 Mardin Nusaybin Mardin Nusaybin 700/500000 Sosyal Konut Projesi 700
7 Mardin Ömerli Mardin Ömerli 47/500000 Sosyal Konut Projesi 47
8 Mardin Savur Mardin Savur 50/500000 Sosyal Konut Projesi 50
AĞRI – TOKİ Sosyal Konut Projeleri

Sıra No İl İlçe Proje Adı Konut Sayısı
1 Ağrı Merkez Ağrı Merkez 1000/500000 Sosyal Konut Projesi 1000
2 Ağrı Diyadin Ağrı Diyadin 200/500000 Sosyal Konut Projesi 200
3 Ağrı Doğubayazıt Ağrı Doğubayazıt 650/500000 Sosyal Konut Projesi 650
4 Ağrı Eleşkirt Ağrı Eleşkirt 70/500000 Sosyal Konut Projesi 70
5 Ağrı Eleşkirt Ağrı Eleşkirt Tahir 30/500000 Sosyal Konut Projesi 30
6 Ağrı Eleşkirt Ağrı Eleşkirt Yayladüzü 30/500000 Sosyal Konut Projesi 30
7 Ağrı Eleşkirt Ağrı Eleşkirt Yücekapı 30/500000 Sosyal Konut Projesi 30
8 Ağrı Hamur Ağrı Hamur 100/500000 Sosyal Konut Projesi 100
9 Ağrı Patnos Ağrı Patnos 600/500000 Sosyal Konut Projesi 600
10 Ağrı Taşlıçay Ağrı Taşlıçay 80/500000 Sosyal Konut Projesi 80
11 Ağrı Tutak Ağrı Tutak 50/500000 Sosyal Konut Projesi 50
