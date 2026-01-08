TOKİ Bitlis ve Kars kuraları tamamlandı! Sıra Ardahan ve Muş'ta

BİTLİS – SOSYAL KONUT PROJELERİ
|Sıra No
|İl
|İlçe
|Proje Adı
|Konut Sayısı
|Banka
|Kura Tarihi
|Kura Yeri
|1
|Bitlis
|Merkez
|Bitlis Merkez 500/500000 Sosyal Konut Projesi
|500
|Halk Bankası
|08.01.2026 – 13:00
|Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
|2
|Bitlis
|Merkez
|Bitlis Merkez Yol Alan 63/500000 Sosyal Konut Projesi
|63
|Ziraat Bankası
|08.01.2026 – 13:00
|Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
|3
|Bitlis
|Adilcevaz
|Bitlis Adilcevaz 250/500000 Sosyal Konut Projesi
|250
|Ziraat Bankası
|08.01.2026 – 13:00
|Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
|4
|Bitlis
|Adilcevaz
|Bitlis Adilcevaz Yol Alan 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|08.01.2026 – 13:00
|Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
|5
|Bitlis
|Ahlat
|Bitlis Ahlat 150/500000 Sosyal Konut Projesi
|150
|Halk Bankası
|08.01.2026 – 13:00
|Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
|6
|Bitlis
|Güroymak
|Bitlis Güroymak 300/500000 Sosyal Konut Projesi
|300
|Ziraat Bankası
|08.01.2026 – 13:00
|Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
|7
|Bitlis
|Güroymak
|Bitlis Güroymak Gölbaşı 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|08.01.2026 – 13:00
|Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
|8
|Bitlis
|Güroymak
|Bitlis Güroymak Günkırı 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|Projede konut sayısından az başvuru olması sebebiyle hak sahipliği kurası çekilmeyecektir
|—
|9
|Bitlis
|Hizan
|Bitlis Hizan 100/500000 Sosyal Konut Projesi
|100
|Ziraat Bankası
|08.01.2026 – 13:00
|Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
|10
|Bitlis
|Mutki
|Bitlis Mutki 100/500000 Sosyal Konut Projesi
|100
|Ziraat Bankası
|08.01.2026 – 13:00
|Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
|11
|Bitlis
|Mutki
|Bitlis Mutki Kavakbaşı 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|08.01.2026 – 13:00
|Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
|12
|Bitlis
|Tatvan
|Bitlis Tatvan 700/500000 Sosyal Konut Projesi
|700
|Halk Bankası
|08.01.2026 – 13:00
|Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu