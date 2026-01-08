Viral Galeri Viral Liste TOKİ Bitlis ve Kars kuraları tamamlandı! Sıra Ardahan ve Muş'ta

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bitlis ve Kars illeri için gerçekleştirilen kura çekimleri 8 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla tamamlandı. Her iki ilde de hak sahipleri belirlendi. Asil ve yedek isim listesi e-Devlet ve TOKİ resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Öte yandan 9 Ocak 2026'da Muş ve Ardahan illeri için kuralar çekilecek.

Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen 500 bin sosyal konutu kapsayan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerde, bugün Bitlis ve Kars'ta binlerce konutun hak sahipleri belirlendi.

KARS VE BİTLİS'TE KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

Bitlis'te düzenlenen törende Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla 2 bin 363 sosyal konutun kurası çekildi. Kars'ta ise Vali Ziya Polat ve TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut'un katıldığı programda 1.730 konutun hak sahipleri belli oldu.

YARIN MUŞ VE ARDAHAN'DA KURALAR ÇEKİLECEK

Bugüne kadar 11 ilde 35 bin 399 konutun kurası çekilirken, kura çekim törenleri yarın Muş ve Ardahan'da devam edecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Kura çekilişlerinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listesi erişime açılacak. Vatandaşlar, sonuçlara T.C. kimlik numaraları ile şu kanallar üzerinden ulaşabilecek:

📍TOKİ Resmi İnternet Sitesi

📍e-Devlet Kapısı

BİTLİS – SOSYAL KONUT PROJELERİ

Sıra No İl İlçe Proje Adı Konut Sayısı Banka Kura Tarihi Kura Yeri
1 Bitlis Merkez Bitlis Merkez 500/500000 Sosyal Konut Projesi 500 Halk Bankası 08.01.2026 – 13:00 Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
2 Bitlis Merkez Bitlis Merkez Yol Alan 63/500000 Sosyal Konut Projesi 63 Ziraat Bankası 08.01.2026 – 13:00 Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
3 Bitlis Adilcevaz Bitlis Adilcevaz 250/500000 Sosyal Konut Projesi 250 Ziraat Bankası 08.01.2026 – 13:00 Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
4 Bitlis Adilcevaz Bitlis Adilcevaz Yol Alan 50/500000 Sosyal Konut Projesi 50 Ziraat Bankası 08.01.2026 – 13:00 Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
5 Bitlis Ahlat Bitlis Ahlat 150/500000 Sosyal Konut Projesi 150 Halk Bankası 08.01.2026 – 13:00 Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
6 Bitlis Güroymak Bitlis Güroymak 300/500000 Sosyal Konut Projesi 300 Ziraat Bankası 08.01.2026 – 13:00 Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
7 Bitlis Güroymak Bitlis Güroymak Gölbaşı 50/500000 Sosyal Konut Projesi 50 Ziraat Bankası 08.01.2026 – 13:00 Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
8 Bitlis Güroymak Bitlis Güroymak Günkırı 50/500000 Sosyal Konut Projesi 50 Ziraat Bankası Projede konut sayısından az başvuru olması sebebiyle hak sahipliği kurası çekilmeyecektir
9 Bitlis Hizan Bitlis Hizan 100/500000 Sosyal Konut Projesi 100 Ziraat Bankası 08.01.2026 – 13:00 Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
10 Bitlis Mutki Bitlis Mutki 100/500000 Sosyal Konut Projesi 100 Ziraat Bankası 08.01.2026 – 13:00 Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
11 Bitlis Mutki Bitlis Mutki Kavakbaşı 50/500000 Sosyal Konut Projesi 50 Ziraat Bankası 08.01.2026 – 13:00 Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
12 Bitlis Tatvan Bitlis Tatvan 700/500000 Sosyal Konut Projesi 700 Halk Bankası 08.01.2026 – 13:00 Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu
