Viral Galeri Viral Liste TOKİ başvurusunda karı-koca birlikte başvurabilir mi? Evli çiftler nasıl başvuru yapmalı, aynı evden iki kişi yapabilir mi?

TOKİ başvurusunda karı-koca birlikte başvurabilir mi? Evli çiftler nasıl başvuru yapmalı, aynı evden iki kişi yapabilir mi?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi için başvuru dönemi resmen başladı. Başvuru sürecinin ilk günlerinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla TC kimlik numarasının son hanesine göre işlem yapılırken, vatandaşların aklında da bazı sorular belirdi. En çok merak edilen konulardan biri, aynı haneden birden fazla kişinin başvuru yapıp yapamayacağı oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.11.2025 10:49
TOKİ başvurusunda karı-koca birlikte başvurabilir mi? Evli çiftler nasıl başvuru yapmalı, aynı evden iki kişi yapabilir mi?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi için başvuru dönemi resmen başladı. Başvuru sürecinin ilk günlerinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla TC kimlik numarasının son hanesine göre işlem yapılırken, vatandaşların aklında da bazı sorular belirdi. En çok merak edilen konulardan biri, aynı haneden birden fazla kişinin başvuru yapıp yapamayacağı oldu.

TOKİ başvurusunda karı-koca birlikte başvurabilir mi? Evli çiftler nasıl başvuru yapmalı, aynı evden iki kişi yapabilir mi?

BİR HANE HALKINDAN YALNIZCA BİR KİŞİ BAŞVURABİLİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projeye ilişkin yayımlanan TOKİ 500 Bin Konut kitapçığında bu konu açık şekilde belirtiliyor. Buna göre, "Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda ikinci başvuru yapan eşin başvurusu iptal edilecektir." ifadesiyle aynı evden iki başvuru yapılması yasaklandı.

TOKİ başvurusunda karı-koca birlikte başvurabilir mi? Evli çiftler nasıl başvuru yapmalı, aynı evden iki kişi yapabilir mi?

EŞİ ÜZERİNE EV OLAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Başvuru şartlarının en dikkat çekici maddelerinden biri mülkiyet durumu. TOKİ, sosyal konut fırsatından yalnızca evi olmayan vatandaşların yararlanabileceğini açıkça belirtiyor. Buna göre, başvuru sahibinin kendisi, eşi veya velayeti altındaki çocukları üzerine Türkiye sınırları içinde tapuda kayıtlı herhangi bir konut bulunuyorsa, başvuru geçersiz sayılıyor. Yani eşlerden birinin üzerine ev varsa, diğer eş de TOKİ'ye başvuru yapamıyor.

TOKİ başvurusunda karı-koca birlikte başvurabilir mi? Evli çiftler nasıl başvuru yapmalı, aynı evden iki kişi yapabilir mi?

2025 TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye dahil olmak isteyenlerin belirli koşulları karşılaması gerekiyor. İşte başvuru için aranan temel kriterler:

🔴Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması

🔴En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

🔴Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmaması

TOKİ başvurusunda karı-koca birlikte başvurabilir mi? Evli çiftler nasıl başvuru yapmalı, aynı evden iki kişi yapabilir mi?

🔴Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması

🔴Başvuru yapılacak il ya da ilçede en az 1 yıldır ikamet ediyor olması

🔴Aylık hane halkı gelirinin İstanbul'da 145 bin TL'yi, diğer illerde ise 127 bin TL'yi geçmemesi

Ayrıca, emekliler, gençler, şehit aileleri, gaziler ve üç ve daha fazla çocuklu aileler için de özel başvuru kategorileri bulunuyor. Her kategorinin kendine özgü şartları, TOKİ'nin yayımladığı başvuru kitapçığında ayrıntılı şekilde yer alıyor.

SON DAKİKA