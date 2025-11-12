TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin konut kura takvimi belli mi, hangi tarihlerde?
TOKİ'nin 2025 yılında hayata geçireceği 500 bin sosyal konut projesine başvurular sürüyor. Vatandaşlar, 10 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında Halkbank ve Emlak Katılım şubeleri üzerinden başvuru yapabilecek. e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler için son tarih ise 18 Aralık 2025 olarak belirlendi. Gözler şimdi, yoğun ilgi gören projede TOKİ başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.11.2025 08:18
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 08:18