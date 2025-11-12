TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin konut kura takvimi belli mi, hangi tarihlerde?

İNŞAAT SÜRECİ VE TESLİMAT TARİHİ

Projede inşa ve ihale sürecinin 2025 Kasım ayında başlaması öngörülüyor. TOKİ, ilk teslimatları 2027 Mart ayı itibarıyla gerçekleştirmeyi planlıyor. Konutlar, yatay mimari anlayışıyla, geleneksel mahalle dokusuna uygun biçimde 2+1 ve 1+1 daire tiplerinde inşa edilecek.

HER KESİME UYGUN KONTENJANLAR AYRILDI

Sosyal konut projesinde çeşitli gruplara özel kontenjanlar oluşturuldu. Buna göre; şehit yakınları, terör, harp ve vazife malulleri ile gazilere yüzde 5, engellilere yüzde 5, üç ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere yüzde 10, emeklilere ve 18-30 yaş arasındaki gençlere ise yüzde 20 oranında kontenjan ayrıldı.