Viral Galeri Viral Liste TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin konut kura takvimi belli mi, hangi tarihlerde?

TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin konut kura takvimi belli mi, hangi tarihlerde?

TOKİ'nin 2025 yılında hayata geçireceği 500 bin sosyal konut projesine başvurular sürüyor. Vatandaşlar, 10 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında Halkbank ve Emlak Katılım şubeleri üzerinden başvuru yapabilecek. e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler için son tarih ise 18 Aralık 2025 olarak belirlendi. Gözler şimdi, yoğun ilgi gören projede TOKİ başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.11.2025 08:18 Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 08:18
TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin konut kura takvimi belli mi, hangi tarihlerde?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 2025 yılı kapsamında hayata geçireceği 500 bin sosyal konut projesine başvurular tüm hızıyla sürüyor. Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, Halkbank, Emlak Katılım ve e-Devlet üzerinden başvurularını yapabiliyor.

TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin konut kura takvimi belli mi, hangi tarihlerde?

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERİYOR?

TOKİ başvuruları banka kanalları üzerinden 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. e-Devlet sistemi üzerinden işlem yapacak vatandaşlar için son tarih ise 18 Aralık olarak belirlendi. Başvuru yoğunluğunu azaltmak amacıyla, sürecin ilk beş gününde T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli başvuru alınacak. 15 Kasım itibarıyla ise başvuru sistemi tüm vatandaşlara açık olacak.

TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin konut kura takvimi belli mi, hangi tarihlerde?

KURALAR ARALIK SONUNDA BAŞLIYOR

Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, hak sahibi belirleme kuralarına çevrildi. TOKİ'nin planlamasına göre kuralar 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Böylece, konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar yıl bitmeden belli olmaya başlayacak.

Kura çekimlerinin ardından ise sonuçlar belli olacak. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecek.

TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin konut kura takvimi belli mi, hangi tarihlerde?

İNŞAAT SÜRECİ VE TESLİMAT TARİHİ

Projede inşa ve ihale sürecinin 2025 Kasım ayında başlaması öngörülüyor. TOKİ, ilk teslimatları 2027 Mart ayı itibarıyla gerçekleştirmeyi planlıyor. Konutlar, yatay mimari anlayışıyla, geleneksel mahalle dokusuna uygun biçimde 2+1 ve 1+1 daire tiplerinde inşa edilecek.

HER KESİME UYGUN KONTENJANLAR AYRILDI

Sosyal konut projesinde çeşitli gruplara özel kontenjanlar oluşturuldu. Buna göre; şehit yakınları, terör, harp ve vazife malulleri ile gazilere yüzde 5, engellilere yüzde 5, üç ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere yüzde 10, emeklilere ve 18-30 yaş arasındaki gençlere ise yüzde 20 oranında kontenjan ayrıldı.

TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin konut kura takvimi belli mi, hangi tarihlerde?

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Projeye, 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi veya çocukları adına kayıtlı konutu bulunmayan herkes başvurabilecek. TOKİ'nin bu dev projesiyle, binlerce dar ve orta gelirli vatandaşın uygun koşullarda ev sahibi olması hedefleniyor.

SON DAKİKA