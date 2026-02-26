TOKİ Ankara kura günü açıklandı! 31 bin 73 konutun ilçe ilçe dağılımı

Ankara'da "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek 31 bin 73 sosyal konutun hak sahipleri, 3 Mart Salı günü düzenlenecek kura çekimiyle belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ tarafından yürütülen proje çerçevesinde başkentteki kura süreci, 29 Aralık'ta başlayan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olarak duyurulan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Ankara'da inşa edilecek 31 bin 73 konutun hak sahipleri 3 Mart Salı günü yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Edinilen bilgilere göre proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülüyor. Amaç, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olmasını sağlamak.

BAŞVURU SÜRECİNE YOĞUN İLGİ Toplam 500 bin sosyal konutun planlandığı projede başvurular 10 Kasım–19 Aralık tarihleri arasında alındı. Şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve sosyoekonomik yapısı dikkate alınarak hazırlanan projeye ülke genelinde yoğun talep geldi.

Resmi verilere göre yaklaşık 8 milyon 800 bin kişi başvuruda bulunurken, bunların yaklaşık 5 milyon 300 bini geçerli sayıldı. En fazla başvuru yapılan iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Kura süreci 29 Aralık'ta başlatıldı. İl bazında belirlenen takvim doğrultusunda hak sahipleri aşamalı olarak açıklanıyor.