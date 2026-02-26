CANLI YAYIN
TOKİ Ankara kura günü açıklandı! 31 bin 73 konutun ilçe ilçe dağılımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ankara'da "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek 31 bin 73 sosyal konutun hak sahipleri, 3 Mart Salı günü düzenlenecek kura çekimiyle belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ tarafından yürütülen proje çerçevesinde başkentteki kura süreci, 29 Aralık'ta başlayan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olarak duyurulan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Ankara'da inşa edilecek 31 bin 73 konutun hak sahipleri 3 Mart Salı günü yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Edinilen bilgilere göre proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülüyor. Amaç, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olmasını sağlamak.

BAŞVURU SÜRECİNE YOĞUN İLGİ

Toplam 500 bin sosyal konutun planlandığı projede başvurular 10 Kasım–19 Aralık tarihleri arasında alındı. Şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve sosyoekonomik yapısı dikkate alınarak hazırlanan projeye ülke genelinde yoğun talep geldi.

Resmi verilere göre yaklaşık 8 milyon 800 bin kişi başvuruda bulunurken, bunların yaklaşık 5 milyon 300 bini geçerli sayıldı. En fazla başvuru yapılan iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

Kura süreci 29 Aralık'ta başlatıldı. İl bazında belirlenen takvim doğrultusunda hak sahipleri aşamalı olarak açıklanıyor.

ANKARA'DA İLÇE İLÇE DAĞILIM

Ankara'da yapılacak 31 bin 73 konutun ilçe dağılımı da netleşti. Buna göre:

  • Ankara merkezde (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan) 21 bin 780 konut
  • Sincan Temelli'de 4 bin konut
  • Polatlı'da 1500 konut
  • Beypazarı'nda 750 konut
  • Çubuk ve Elmadağ'da 500'er konut
  • Kahramankazan'da 300 konut
  • Nallıhan'da 200, Nallıhan Çayırhan'da 100 konut
  • Şereflikoçhisar ve Çamlıdere'de 200'er konut
  • Güdül'de 142 konut
  • Bala'da 110 konut
  • Evren'de 41 konut
  • Akyurt, Ayaş, Haymana, Kalecik ve Kızılcahamam'da 150'şer konut

Kura çekiminin düzenlenecek törenle gerçekleştirileceği, programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımının beklendiği ifade ediliyor.

TESLİM TAKVİMİ VE ÖDEME KOŞULLARI

Proje kapsamında konutların ilk teslimlerinin deprem bölgesinde bu yıl içinde yapılması planlanırken, diğer illerde ise Mart 2027 hedefleniyor.

Satışa sunulan konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle hak sahiplerine sunulacak. Projede 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 daire yer alıyor.

ANKARA KURASI HAKKINDA SIK SORULAN 5 SORU

1) Ankara'da hak sahipleri ne zaman belirlenecek?

Ankara'da inşa edilecek 31 bin 73 konut için hak sahipleri 3 Mart Salı günü yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

2) Ankara'da toplam kaç konut yapılacak?

Proje kapsamında başkentte toplam 31 bin 73 sosyal konut inşa edilecek.

3) Başvurular ne zaman alındı ve kaç kişi başvurdu?

500 bin konut için başvurular 10 Kasım–19 Aralık tarihleri arasında alındı. Ülke genelinde yaklaşık 8 milyon 800 bin başvuru yapılırken, yaklaşık 5 milyon 300 bini geçerli sayıldı.

4) Konutların teslimi ne zaman yapılacak?

İlk teslimlerin deprem bölgesinde bu yıl içinde, diğer illerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.

5) Ödeme koşulları nasıl olacak?

Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak. Projede 2+1 ve 1+1 daire tipleri yer alıyor.

