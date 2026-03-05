TOKİ Ankara kura çekilişinde sistem sorunu: 270 konut için yeni tarih belli oldu

Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 16:57 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Ankara'daki TOKİ sosyal konut kurasında sistem kaynaklı bir sorun nedeniyle 497 konut için hak sahipliği belirlenemedi. Bu konutların 227'si şehit yakını ve gazilere doğrudan verildi. Kalan 270 konut için ise yeni kura yarın saat 10.00'da noter huzurunda yapılacak ve canlı yayınla izlenebilecek.

Ankara'da gerçekleştirilen sosyal konut kura çekimi sonrası yeni bir gelişme yaşandı. TOKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 3 Mart'ta noter huzurunda yapılan kura sırasında sistem kaynaklı bir sorun ortaya çıktı. Bu nedenle bazı konutların hak sahipliği belirlenemedi. Süreç yeniden değerlendirildi ve kalan konutlar için yeni bir kura yapılmasına karar verildi.

KURADA SİSTEM KAYNAKLI SORUN TESPİT EDİLDİ TOKİ'nin açıklamasına göre Ankara Merkez sosyal konut projesi kapsamında yapılan kura çekilişinde teknik bir aksaklık yaşandı. Kura süreci Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan ilçelerini kapsıyordu. Sosyal Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilen çekilişin ardından yapılan incelemede toplam 497 konut için hak sahipliğinin eksik belirlendiği tespit edildi.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER DOĞRUDAN HAK SAHİBİ OLDU Belirlenemeyen konutların önemli bir kısmının özel kontenjana ayrıldığı açıklandı. 497 konutun 227'si şehit yakını ve gazi kategorisinde yer alıyor. Bu kategori için yapılan başvuru sayısı kontenjanla aynı olduğu için kura yapılmasına gerek kalmadı. Bu nedenle söz konusu başvuru sahiplerinin tamamı doğrudan hak sahibi olarak belirlendi.

270 KONUT İÇİN YENİ KURA YAPILACAK Sistemde oluşan sorun nedeniyle kalan konutlar için yeni bir kura çekilişi yapılacak. Kura ile 270 konut belirlenecek. Tarih: 6 Mart 2026 Saat: 10.00 Çekiliş noter huzurunda gerçekleştirilecek. Vatandaşlar kura sürecini TOKİ'nin YouTube hesabı üzerinden canlı olarak izleyebilecek.