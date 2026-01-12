TOKİ 500 bin sosyal konutta kura heyecanı! Gümüşhane ve Bayburt'ta hak sahipleri belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Gümüşhane ve Bayburt illerine ilişkin kura çekim sürecine dair bilgiler netleşti. Buna göre Gümüşhane'de ve Bayburt'ta hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi tamamlandı.