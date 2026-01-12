Viral
TOKİ 500 bin sosyal konutta kura heyecanı! Gümüşhane ve Bayburt'ta hak sahipleri belli oldu
TOKİ'nin paylaştığı bilgilere göre, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Gümüşhane ve Bayburt'ta kura çekimi heyecanı yaşandı. Buna göre Gümüşhane TOKİ kura çekimi, 12 Ocak 2026 tarihinde saat 10.25'te yapılarak tamamlandı. Bayburt TOKİ kura çekimi ise yine bugün saat 17.00'de gerçekleştirildi. İşte hak sahipleri ve detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.01.2026 09:11
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 18:27