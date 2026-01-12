Viral Galeri Viral Liste TOKİ 500 bin sosyal konutta kura heyecanı! Gümüşhane ve Bayburt'ta hak sahipleri belli oldu

TOKİ 500 bin sosyal konutta kura heyecanı! Gümüşhane ve Bayburt'ta hak sahipleri belli oldu

TOKİ'nin paylaştığı bilgilere göre, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Gümüşhane ve Bayburt'ta kura çekimi heyecanı yaşandı. Buna göre Gümüşhane TOKİ kura çekimi, 12 Ocak 2026 tarihinde saat 10.25'te yapılarak tamamlandı. Bayburt TOKİ kura çekimi ise yine bugün saat 17.00'de gerçekleştirildi. İşte hak sahipleri ve detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.01.2026 09:11 Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 18:27
TOKİ Gümüşhane kurası yapıldı, sıra Bayburt’ta

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Gümüşhane ve Bayburt illerine ilişkin kura çekim sürecine dair bilgiler netleşti. Buna göre Gümüşhane'de ve Bayburt'ta hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi tamamlandı.

GÜMÜŞHANE TOKİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

Gümüşhane'de yapılan TOKİ kura çekimi 12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.25'de başlayarak tamamlandı. Kura çekimi, Gümüşhane Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.

TOKİ GÜMÜŞHANE KURA ÇEKİLİŞİ TEKRAR İZLE

BAYBURT TOKİ KURA ÇEKİMİ TEKRAR İZLE

Bayburt için TOKİ kura çekimi ise 12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de düzenlendi. Kura çekiminin adresi ise Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi Konferans Salonu oldu.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri noter onayının alınmasıyla birlikte ilan edilecek. Vatandaşlar, sonuçları iki farklı platform üzerinden sorgulayabilecek:

📍TOKİ Resmi İnternet Sitesi (www.toki.gov.tr)

📍e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

