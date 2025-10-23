Viral Galeri Viral Liste TOKİ 500 bin kiralık konut başvuruları başladı mı, son durum ne? TOKİ kiralık konut kampanyasına kimler başvurabilecek? Gözler yarında...

TOKİ 500 bin kiralık konut başvuruları başladı mı, son durum ne? TOKİ kiralık konut kampanyasına kimler başvurabilecek? Gözler yarında...

Başka Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 81 ilde hayata geçirilecek 'Yüzyılın Konut Projesi' için düğmeye basıldığını açıkladı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde yürütülecek proje kapsamında 500 bin kiralık sosyal konut inşa edilecek. Vatandaşlar 'TOKİ 500 bin kiralık sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak, kimler faydalanabilecek, son durum ne?' sorularına yanıt arıyor. Projeye ilişkin detayların ve başvuru takviminin Cuma günü Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.10.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 10:16
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıklamasına göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törende, 2022'de başlatılan "İlk Evim Projesi" kapsamında yapılan sosyal konutların inşa edildiği İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi ev sahipliği yapacak.

Törende, konutları tamamlanan ailelere anahtar teslimi yapılacak. Yeni yapılacak, 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nin detayları kamuoyuna duyurulacak. Evlerin büyüklükleri, ödeme planları ve başvuru şartları hakkında ayrıntılar açıklanacak.

KİRALIK SOSYAL KONUT İLK NEREDE HAYATA GEÇİRİLECEK?

Proje kapsamında, ilk etapta İstanbul'daki yüksek kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla, TOKİ aracılığıyla ilk kez kiralık sosyal konut projesi hayata geçirilecek. Piyasa değerinin yaklaşık yarı fiyatına kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen başvuru şartlarını karşılayan vatandaşlar yararlanabilecek. "Yüzyılın Konut Projesi" ile birlikte vatandaşlar, güvenli ve uygun maliyetli konutlara daha kolay erişim sağlayacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "İlk Evim" projesi kapsamında ev sahibi olan vatandaşların mutluluklarını gündeme taşıdı. Bakan Kurum paylaşımında, "Eskişehir'deki vatandaşlarımızın mutluluğuna bakın. TOKİ ile hayallerine ulaştılar; ev sahibi oldular, güvenli, huzurlu yuvalarına kavuştular. Şimdi de Yüzyılın Konut Projesi ile milletimizi yuvalarına kavuşturacağız. Çok yakında." ifadelerine yer verdi.

KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sosyal konut projesine dair yaptığı açıklamada avantajlı gruplara yönelik kontenjan ayrılacağını duyurmuştu. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlerimize özel yüzde 20 kontenjan ayıracağız. Aile yılı olması nedeniyle 3 çocuk ve üzeri ailelere de ayrı kontenjan ayıracağız. 1 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir müjdeyi daha buradan paylaşmış olalım. Bir indirim kampanyası yapıyoruz. 168 bin konuta ilişkin borcunu ödeyen vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapıyoruz."

SON DAKİKA