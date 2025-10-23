TOKİ 500 bin kiralık konut başvuruları başladı mı, son durum ne? TOKİ kiralık konut kampanyasına kimler başvurabilecek? Gözler yarında...
Başka Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 81 ilde hayata geçirilecek 'Yüzyılın Konut Projesi' için düğmeye basıldığını açıkladı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde yürütülecek proje kapsamında 500 bin kiralık sosyal konut inşa edilecek. Vatandaşlar 'TOKİ 500 bin kiralık sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak, kimler faydalanabilecek, son durum ne?' sorularına yanıt arıyor. Projeye ilişkin detayların ve başvuru takviminin Cuma günü Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.10.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 10:16