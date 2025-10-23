TOKİ 500 bin kiralık konut başvuruları başladı mı, son durum ne? TOKİ kiralık konut kampanyasına kimler başvurabilecek? Gözler yarında...

KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sosyal konut projesine dair yaptığı açıklamada avantajlı gruplara yönelik kontenjan ayrılacağını duyurmuştu. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlerimize özel yüzde 20 kontenjan ayıracağız. Aile yılı olması nedeniyle 3 çocuk ve üzeri ailelere de ayrı kontenjan ayıracağız. 1 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir müjdeyi daha buradan paylaşmış olalım. Bir indirim kampanyası yapıyoruz. 168 bin konuta ilişkin borcunu ödeyen vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapıyoruz."