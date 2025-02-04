Viral Galeri Viral Liste TOKİ 50 ilde arsa satışına başladı! TOKİ 834 arsa müzayedesi ne zaman yapılacak? İşte ödeme planı...

TOKİ 50 ilde arsa satışına başladı! TOKİ 834 arsa müzayedesi ne zaman yapılacak? İşte ödeme planı...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 50 ilde toplam 834 muhtelif arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Müzayedeye hem fiziki katılım sağlanabilecek hem de çevrim içi teklif verilebilecek. Yatırımcılar için esnek ödeme seçenekleri sunulurken, yüzde 25 peşin 48 ay vade veya yüzde 40 peşin 36 ay vade seçenekleriyle arsa sahibi olmak mümkün olacak. İşte satış sürecine dair detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.02.2025 13:13 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:13
TOKİ 50 ilde arsa satışına başladı! TOKİ 834 arsa müzayedesi ne zaman yapılacak? İşte ödeme planı...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 50 ilde toplam 834 muhtelif arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. 19-20-21 Şubat tarihlerinde düzenlenecek müzayede, İstanbul ve Ankara'da fiziki katılımla gerçekleştirilecek. Ayrıca, müzayedeye katılamayanlar için çevrim içi teklif verme imkanı da sunulacak.

TOKİ 50 ilde arsa satışına başladı! TOKİ 834 arsa müzayedesi ne zaman yapılacak? İşte ödeme planı...

TOKİ 834 Arsa Satışı Ne Zaman ve Nerede Yapılacak?

TOKİ'nin düzenlediği açık artırma, saat 10.30'da başlayacak. İstanbul ve Ankara'da fiziki olarak katılım sağlanabilecek, ayrıca online olarak teklif vermek de mümkün olacak.

📍 İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece
📍 Ankara: Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Çankaya

TOKİ 50 ilde arsa satışına başladı! TOKİ 834 arsa müzayedesi ne zaman yapılacak? İşte ödeme planı...

Hangi İllerde Arsa Satışı Yapılacak?

TOKİ tarafından satışa sunulan arsalar, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Eskişehir gibi toplam 50 farklı ilde yer alıyor.

TOKİ 50 ilde arsa satışına başladı! TOKİ 834 arsa müzayedesi ne zaman yapılacak? İşte ödeme planı...

TOKİ Arsa Satışı Ödeme Seçenekleri

TOKİ, alıcılara esnek ödeme planları sunarak farklı bütçelere hitap ediyor:

✅ Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde, ÜFE oranı 6 ayda bir en fazla %12,5, yıllık en fazla %25 olarak uygulanacak.
✅ Yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneğinde, ÜFE oranı 6 ayda bir en fazla %7,5, yıllık en fazla %15 olarak uygulanacak.

🔹 Peşin ödeme yapanlara ise %15 indirim uygulanacak.

TOKİ 50 ilde arsa satışına başladı! TOKİ 834 arsa müzayedesi ne zaman yapılacak? İşte ödeme planı...

TOKİ Arsa Satışı İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

TOKİ'nin düzenlediği arsa satış müzayedesi hakkında detaylı bilgi almak ve çevrim içi teklif vermek isteyenler, TOKİ'nin resmi internet sitesinden ya da yetkili kurumlar aracılığıyla başvuruda bulunabilir.

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