TOKİ 50 ilde arsa satışına başladı! TOKİ 834 arsa müzayedesi ne zaman yapılacak? İşte ödeme planı...

TOKİ 834 Arsa Satışı Ne Zaman ve Nerede Yapılacak?

TOKİ'nin düzenlediği açık artırma, saat 10.30'da başlayacak. İstanbul ve Ankara'da fiziki olarak katılım sağlanabilecek, ayrıca online olarak teklif vermek de mümkün olacak.

📍 İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece

📍 Ankara: Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Çankaya