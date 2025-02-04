TOKİ 50 ilde arsa satışına başladı! TOKİ 834 arsa müzayedesi ne zaman yapılacak? İşte ödeme planı...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 50 ilde toplam 834 muhtelif arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Müzayedeye hem fiziki katılım sağlanabilecek hem de çevrim içi teklif verilebilecek. Yatırımcılar için esnek ödeme seçenekleri sunulurken, yüzde 25 peşin 48 ay vade veya yüzde 40 peşin 36 ay vade seçenekleriyle arsa sahibi olmak mümkün olacak. İşte satış sürecine dair detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.02.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:13