TOKİ 250 bin konut başvurusu başladı mı, ne zaman? TOKİ dar gelirliye konut projesi şartları neler?

Başvuru Tarihleri ve Ödeme Planı Bekleniyor

Henüz başvuru tarihleri açıklanmamış olsa da, TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi için başvuru sürecine dair beklentiler devam ediyor. Başvurular başladığında, ödeme planı ve başvuru koşulları ile ilgili detaylar da kamuoyu ile paylaşılacak.