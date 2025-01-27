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TOKİ 250 bin konut başvurusu başladı mı, ne zaman? TOKİ dar gelirliye konut projesi şartları neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik 250 bin sosyal konut projesini hayata geçiriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde inşa edilecek 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleriyle dikkat çeken projede, ihale takviminin açıklanmasının ardından başvuru tarihleri ve şartları merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.01.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:44
TOKİ 250 bin konut başvurusu başladı mı, ne zaman? TOKİ dar gelirliye konut projesi şartları neler?

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından sosyal konut ihaleleri başladı. Proje için başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmazken, e-Devlet üzerinden başvuru sürecine dair beklentiler devam ediyor.

TOKİ 250 bin konut başvurusu başladı mı, ne zaman? TOKİ dar gelirliye konut projesi şartları neler?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak dikkat çeken "250 Bin Sosyal Konut Projesi"nde tüm ihale tarihleri açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), büyük bir hamleyle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlamak amacıyla inşa edilecek konutlarla ilgili süreci başlattı.

TOKİ 250 bin konut başvurusu başladı mı, ne zaman? TOKİ dar gelirliye konut projesi şartları neler?

İhale Takvimi Belli Oldu

İlk ihalesi Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde gerçekleştirilen projede, toplamda 165 bin 55 sosyal konut için ihaleler yapılacak. İhale takviminin açıklanmasıyla birlikte, 7 Kasım'da başlayan süreç, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Proje, büyük şehirlerdeki konutların yanı sıra Türkiye'nin 81 iline yayılacak.

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TOKİ 250 bin konut başvurusu başladı mı, ne zaman? TOKİ dar gelirliye konut projesi şartları neler?

Başvuru Tarihleri ve Ödeme Planı Bekleniyor

Henüz başvuru tarihleri açıklanmamış olsa da, TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi için başvuru sürecine dair beklentiler devam ediyor. Başvurular başladığında, ödeme planı ve başvuru koşulları ile ilgili detaylar da kamuoyu ile paylaşılacak.

TOKİ 250 bin konut başvurusu başladı mı, ne zaman? TOKİ dar gelirliye konut projesi şartları neler?

İstanbul, Ankara ve İzmir En Fazla Konutun Olacağı İller Arasında

Proje kapsamında inşa edilecek konutların büyük kısmı İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde olacak. 128 bin 378 konutun bu şehirlerde inşa edilmesi planlanıyor. Proje, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasına olanak sağlarken, aynı zamanda büyükşehirlerdeki konut talebini de karşılamayı hedefliyor.

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