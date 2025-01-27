TOKİ 250 bin konut başvurusu başladı mı, ne zaman? TOKİ dar gelirliye konut projesi şartları neler?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik 250 bin sosyal konut projesini hayata geçiriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde inşa edilecek 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleriyle dikkat çeken projede, ihale takviminin açıklanmasının ardından başvuru tarihleri ve şartları merak konusu oldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.01.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:44