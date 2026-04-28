CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

TOKİ 2+1 ve 1+1 ödeme tablosu hazır: Faruk Erdem süreci adım adım anlattı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye genelinde yürütülen sosyal konut hamlesinde önemli bir eşik daha geride kaldı. 81 ilde toplam 500 bin konutu kapsayan proje kapsamında kura çekimleri tamamlanırken, özellikle İstanbul'da 100 bin konutun hak sahipleri netleşti. Vatandaşlar sonuçlara e-Devlet ve TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden ulaşabiliyor.

TOKİ 2+1 ve 1+1 ödeme tablosu hazır: Faruk Erdem süreci adım adım anlattı 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sürecin ardından yaptığı açıklamada teslim sürecine işaret ederek, "Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız" ifadelerini kullandı.

TOKİ'DEN MİLYONLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK DEV ADIM
TOKİ 2+1 ve 1+1 ödeme tablosu hazır: Faruk Erdem süreci adım adım anlattı 2

KURA SÜRECİ TAMAMLANDI, GÖZLER ÖDEME TAKVİMİNDE

Kura süreci boyunca Türkiye genelinde yoğun bir başvuru trafiği yaşandı. İstanbul'da başvuru sayısının 1 milyonu aşması dikkat çekerken, yaklaşık 100 bin kişi konut sahibi olmaya hak kazandı.

Canlı yayında süreci değerlendiren Faruk Erdem, yaşanan yoğun ilgiyi şu sözlerle anlattı:

"Üç gün gerçekten büyük heyecan yaşandı. İstanbul bu işin merkezi olduğu için heyecan burada zirveye çıktı. 1 milyonun üzerinde başvuru vardı ve yaklaşık %10'luk bir şans söz konusuydu."

Projede; gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve çok çocuklu aileler için ayrılan kontenjanlar, bazı grupların şansını artırdı.

TOKİ 2+1 ve 1+1 ödeme tablosu hazır: Faruk Erdem süreci adım adım anlattı 3

ÇIKMAYANLARIN ÜCRETİ İADE EDİLECEK

Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar için de süreç netleşmiş durumda. Başvuru sırasında yatırılan ücretler kısa süre içinde iade edilecek.

Faruk Erdem bu süreci şu ifadelerle açıkladı:

"Kurada adı çıkmayanların paraları 2 ila 5 gün içinde iade edilecek. Bu konuda herhangi bir mağduriyet olmayacak."
TOKİ 2+1 ve 1+1 ödeme tablosu hazır: Faruk Erdem süreci adım adım anlattı 4

HAK SAHİPLERİ İÇİN KRİTİK AŞAMA: SÖZLEŞME VE PEŞİNAT

Kurada adı çıkan vatandaşları ise yeni bir süreç bekliyor. Hak sahipleri, TOKİ ile sözleşme imzalayacak ve ardından ödeme planı devreye girecek.

Erdem, ödeme sürecinin ilk adımını şöyle özetledi:

"Sözleşme imzalandıktan sonra bir ay içinde %10 peşinat ödenecek. Bu tutar konutun değerine göre değişiyor."

Peşinatı karşılamakta zorlanan vatandaşlar için kamu bankaları devreye giriyor. Düşük faizli ve uzun vadeli kredi seçenekleriyle ödeme kolaylığı sağlanması hedefleniyor.

TOKİ 2+1 ve 1+1 ödeme tablosu hazır: Faruk Erdem süreci adım adım anlattı 5

240 AY VADE: KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİPLİĞİ

Projede en dikkat çeken detaylardan biri ise uzun vadeli ödeme modeli. Vatandaşlara 20 yıla kadar uzanan ödeme planı sunuluyor.

Faruk Erdem bu sistemi şöyle anlattı:

"240 ay yani 20 yıllık bir vade var. Aslında bu sistem, kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunuyor."

Taksitler, sabit kalmak yerine yılda iki kez güncellenecek. Ancak bu artışlar, memur maaş zammı ve enflasyon oranlarına göre dengeli şekilde belirlenecek.

"Ocak ve Temmuz aylarında taksitler, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılacak. Bu artışlar vatandaşın ödeme gücünü zorlamayacak şekilde planlandı."
TOKİ 2+1 ve 1+1 ödeme tablosu hazır: Faruk Erdem süreci adım adım anlattı 6

İSTANBUL İÇİN ÖRNEK ÖDEME PLANI

İstanbul'da belirlenen konut fiyatları ve ödeme planı dikkat çekici seviyelerde açıklandı:

Konut Tipi Metrekare Fiyat (TL) Peşinat (TL) Aylık Taksit (TL)
1+1 Konut 55 m² 1.950.000 195.000 7.313
2+1 Konut 65 m² 2.450.000 245.000 9.188
2+1 Konut 80 m² 2.950.000 295.000 11.063

Erdem, bu rakamların mevcut kira fiyatlarıyla kıyaslandığında avantaj sunduğunu vurgulayarak,

"Bugün İstanbul'da kira fiyatlarını düşündüğünüzde, bu taksitlerle kendi evinizde oturmak mümkün hale geliyor" dedi.
TOKİ 2+1 ve 1+1 ödeme tablosu hazır: Faruk Erdem süreci adım adım anlattı 7

KİRA FİYATLARINI DÜŞÜRECEK YENİ MODEL

Projede dikkat çeken bir diğer yenilik ise sadece kiralama amaçlı üretilecek konutlar oldu. İstanbul'daki 100 bin konutun 15 bini bu kapsamda değerlendirilecek.

Bu konutlarda kiralar piyasa ortalamasının yarısı seviyesinde olacak.

Faruk Erdem bu modeli şu sözlerle anlattı:

"Bu evler satılmayacak, kiraya verilecek. Vatandaşlar 3 yıl boyunca oturacak ve kiralar bölgedeki fiyatın yaklaşık %50'si olacak."

Bu uygulamanın, özellikle büyük şehirlerde yükselen kira fiyatlarını dengelemesi bekleniyor.

TOKİ 2+1 ve 1+1 ödeme tablosu hazır: Faruk Erdem süreci adım adım anlattı 8

SOSYAL KONUTTA AMAÇ: BARINMA, YATIRIM DEĞİL

Yetkililer, projedeki konutların ticari amaçla kullanılmasının önüne geçileceğini vurguluyor. Bu kapsamda konutların satışına izin verilmeyecek.

Erdem, bu konuda net konuştu:

"Bu evler sosyal konut. Amaç vatandaşın ev sahibi olması. 'Aldım satayım' gibi bir durum söz konusu olmayacak."
TOKİ 2+1 ve 1+1 ödeme tablosu hazır: Faruk Erdem süreci adım adım anlattı 9

TESLİM SÜRECİ BAŞLIYOR

Konutların inşasıyla birlikte teslim sürecinin de hızlı ilerlemesi hedefleniyor. İlk kazmanın vurulmasının ardından 1 ila 2 yıl içinde konutların hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Projeyle birlikte sadece konut üretimi değil, aynı zamanda kira piyasasının dengelenmesi ve dar gelirli vatandaşların güvenli konutlara erişimi de amaçlanıyor.

TOKİ 2+1 ve 1+1 ödeme tablosu hazır: Faruk Erdem süreci adım adım anlattı 10

TOKİ ÖDEME PLANI DETAYLARI 2026

Peşinat:
Konut bedelinin %10'u sözleşme imzalama aşamasında ödenir.

Vade:
240 aya kadar taksitlendirme imkanı sunulur.

Taksit Başlangıcı:
Sözleşme imzalanıp hak sahipliği kesinleştikten sonra başlar.

TOKİ 2+1 ve 1+1 ödeme tablosu hazır: Faruk Erdem süreci adım adım anlattı 11

Taksit Artışları:
Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre yılda iki kez artırılır.

Başvuru İadesi:
Kurada adı çıkmayanlar, 5 iş günü ile 1 hafta içerisinde başvuru ücretlerini geri alabilirler.

Ödeme Yöntemi:
Başvuru ücretleri Ziraat veya Halkbank şubeleri, ATM'ler veya mobil bankacılık üzerinden yatırılabilir.

Mobil uygulamalarımızı indirin