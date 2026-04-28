TOKİ 2+1 ve 1+1 ödeme tablosu hazır: Faruk Erdem süreci adım adım anlattı
Türkiye genelinde yürütülen sosyal konut hamlesinde önemli bir eşik daha geride kaldı. 81 ilde toplam 500 bin konutu kapsayan proje kapsamında kura çekimleri tamamlanırken, özellikle İstanbul'da 100 bin konutun hak sahipleri netleşti. Vatandaşlar sonuçlara e-Devlet ve TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden ulaşabiliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sürecin ardından yaptığı açıklamada teslim sürecine işaret ederek, "Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız" ifadelerini kullandı.
KURA SÜRECİ TAMAMLANDI, GÖZLER ÖDEME TAKVİMİNDE
Kura süreci boyunca Türkiye genelinde yoğun bir başvuru trafiği yaşandı. İstanbul'da başvuru sayısının 1 milyonu aşması dikkat çekerken, yaklaşık 100 bin kişi konut sahibi olmaya hak kazandı.
Canlı yayında süreci değerlendiren Faruk Erdem, yaşanan yoğun ilgiyi şu sözlerle anlattı:
"Üç gün gerçekten büyük heyecan yaşandı. İstanbul bu işin merkezi olduğu için heyecan burada zirveye çıktı. 1 milyonun üzerinde başvuru vardı ve yaklaşık %10'luk bir şans söz konusuydu."
Projede; gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve çok çocuklu aileler için ayrılan kontenjanlar, bazı grupların şansını artırdı.
ÇIKMAYANLARIN ÜCRETİ İADE EDİLECEK
Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar için de süreç netleşmiş durumda. Başvuru sırasında yatırılan ücretler kısa süre içinde iade edilecek.
Faruk Erdem bu süreci şu ifadelerle açıkladı:
"Kurada adı çıkmayanların paraları 2 ila 5 gün içinde iade edilecek. Bu konuda herhangi bir mağduriyet olmayacak."
HAK SAHİPLERİ İÇİN KRİTİK AŞAMA: SÖZLEŞME VE PEŞİNAT
Kurada adı çıkan vatandaşları ise yeni bir süreç bekliyor. Hak sahipleri, TOKİ ile sözleşme imzalayacak ve ardından ödeme planı devreye girecek.
Erdem, ödeme sürecinin ilk adımını şöyle özetledi:
"Sözleşme imzalandıktan sonra bir ay içinde %10 peşinat ödenecek. Bu tutar konutun değerine göre değişiyor."
Peşinatı karşılamakta zorlanan vatandaşlar için kamu bankaları devreye giriyor. Düşük faizli ve uzun vadeli kredi seçenekleriyle ödeme kolaylığı sağlanması hedefleniyor.
240 AY VADE: KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİPLİĞİ
Projede en dikkat çeken detaylardan biri ise uzun vadeli ödeme modeli. Vatandaşlara 20 yıla kadar uzanan ödeme planı sunuluyor.
Faruk Erdem bu sistemi şöyle anlattı:
"240 ay yani 20 yıllık bir vade var. Aslında bu sistem, kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunuyor."
Taksitler, sabit kalmak yerine yılda iki kez güncellenecek. Ancak bu artışlar, memur maaş zammı ve enflasyon oranlarına göre dengeli şekilde belirlenecek.
"Ocak ve Temmuz aylarında taksitler, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılacak. Bu artışlar vatandaşın ödeme gücünü zorlamayacak şekilde planlandı."