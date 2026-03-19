Togg’dan bayram hediyesi: Ücretsiz şarj hakkı nasıl alınır?
Togg, Ramazan Bayramı kapsamında Trumore uygulamasına kayıtlı araç sahiplerine 20-22 Mart tarihleri arasında uygulamaya giriş yapmaları şartıyla 90 kWsa'ya kadar ücretsiz enerji desteği sunacağını duyurdu. Kullanıcılar, kendilerine tanımlanan bu hediyeyi Trugo şarj istasyonlarında 26 Mart 2026 gün sonuna kadar kullanabilecek.
Yerli otomobil markası Togg, Ramazan Bayramı kapsamında kullanıcılarına yönelik dikkat çeken bir kampanyayı hayata geçirdi. Trumore Akıllı Cihaz uygulamasına kayıtlı araç sahipleri için sunulan enerji hediyesi, belirli tarihler arasında ücretsiz şarj imkânı sağlayacak.
BELİRLİ TARİHLERDE GİRİŞ YAPANLAR YARARLANABİLECEK
Kampanya kapsamında, 20 Mart saat 00.00 ile 22 Mart saat 23.59 arasında Trumore uygulamasına giriş yapan kullanıcılar, 90 kWsa'ya kadar ücretsiz enerji kullanım hakkı elde edecek. Hediye, yalnızca bu tarih aralığında uygulamaya giriş yapan kullanıcılar için geçerli olacak.
KODUN TANIMLANMASI GEREKİYOR
Kullanıcıların, uygulama içerisindeki hikaye alanında kendilerine özel tanımlanan enerji bakiyesini kopyalamaları gerekiyor. Bu kodun en geç 22 Mart saat 23.59'a kadar Trugo uygulamasına tanımlanması şart. Aksi halde hediye kullanım hakkı geçersiz olacak.
KULLANIM İÇİN SON TARİH 26 MART
Tanımlanan enerji bakiyesi, Trugo şarj istasyonlarında 26 Mart 2026 günü sonuna kadar kullanılabilecek. Bu tarihten sonra kullanılmayan haklar sistem tarafından silinecek.
HEDİYE ENERJİNİN PARASAL KARŞILIĞI
Sunulan ücretsiz enerji desteğinin parasal değeri, kullanılan şarj tipine göre değişiklik gösteriyor:
- 22 kW ve altı AC şarjlarda: 895,5 TL'ye kadar
- 150 kW'a kadar DC şarjlarda: 1.240 TL'ye kadar
- 150 kW ve üzeri yüksek hızlı DC şarjlarda: 1.382 TL'ye kadar