Togg’dan bayram hediyesi: Ücretsiz şarj hakkı nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 14:37 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Togg, Ramazan Bayramı kapsamında Trumore uygulamasına kayıtlı araç sahiplerine 20-22 Mart tarihleri arasında uygulamaya giriş yapmaları şartıyla 90 kWsa'ya kadar ücretsiz enerji desteği sunacağını duyurdu. Kullanıcılar, kendilerine tanımlanan bu hediyeyi Trugo şarj istasyonlarında 26 Mart 2026 gün sonuna kadar kullanabilecek.

BELİRLİ TARİHLERDE GİRİŞ YAPANLAR YARARLANABİLECEK Kampanya kapsamında, 20 Mart saat 00.00 ile 22 Mart saat 23.59 arasında Trumore uygulamasına giriş yapan kullanıcılar, 90 kWsa'ya kadar ücretsiz enerji kullanım hakkı elde edecek. Hediye, yalnızca bu tarih aralığında uygulamaya giriş yapan kullanıcılar için geçerli olacak.

KODUN TANIMLANMASI GEREKİYOR Kullanıcıların, uygulama içerisindeki hikaye alanında kendilerine özel tanımlanan enerji bakiyesini kopyalamaları gerekiyor. Bu kodun en geç 22 Mart saat 23.59'a kadar Trugo uygulamasına tanımlanması şart. Aksi halde hediye kullanım hakkı geçersiz olacak.

KULLANIM İÇİN SON TARİH 26 MART Tanımlanan enerji bakiyesi, Trugo şarj istasyonlarında 26 Mart 2026 günü sonuna kadar kullanılabilecek. Bu tarihten sonra kullanılmayan haklar sistem tarafından silinecek.