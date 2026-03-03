Togg’da ezber bozan finansman: 0 faiz, tam kredi! Mart kampanyası başladı

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, mart ayına özel başlattığı kampanyayla hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için finansman seçeneklerini genişletti. Şirket, T10X ve T10F modellerinde yüzde 0 faizli kredi imkanının yanı sıra, belirli versiyonlarda araç bedelinin tamamına kadar finansman desteği sunmaya başladı. Böylece peşinat ödemeden sıfır araç sahibi olmanın yolu açıldı.

Togg, Ramazan Bayramı öncesinde otomobil sahibi olmak isteyen kullanıcılar için dikkat çeken kredi alternatifleri duyurdu. Stoklarla sınırlı mart kampanyasında bireysel kullanıcılar için bazı versiyonlarda yüzde 0 faizli 12 ay vadeli kredi imkanı devam ediyor.

Bununla birlikte daha yüksek tutarlı kredi kullanmak isteyenler için de farklı finansman alternatifleri bulunuyor. T10F V2 ve T10X V2 için 1 milyon 700 bin TL'ye; T10X ve T10F 4More versiyonları için 1 milyon 500 bin TL'ye; T10X ve T10F V1 versiyonları için ise 1 milyon 300 bin TL'ye kadar kredi seçenekleri mevcut. Bu tutarlarda faiz oranları ise yüzde 2,32 ile yüzde 2,44 arasında değişiyor.

Kampanyanın en dikkat çeken başlıklarından biri ise araç bedelinin tamamına kredi kullanılabilmesi. Kurumsal kullanıcılar, bireysel müşterilerde olduğu gibi yüzde 0 faizli kredi seçeneklerinden yararlanabiliyor. Buna ek olarak, belirli versiyonlarda yüzde 100 finansman desteği sunuluyor.

T10F ve T10X V2 versiyonlarında cihaz bedelinin tamamı için 48 ay vadeli kredi kullanılabiliyor.

Örneğin 2 milyon 475 bin TL krediyle T10F V2 modeli 48 ay vade ve yüzde 2,69 faiz oranıyla aylık 94 bin 807 TL taksit ödemesiyle satın alınabiliyor. Aynı tutarda krediyle T10X V2 modeli ise 48 ay vadede yüzde 2,74 faiz oranı ve aylık 95 bin 744 TL taksit imkanıyla peşinatsız şekilde edinilebiliyor.

Mart ayına özel olarak, şirket filosunu dönüştürmek isteyen kurumsal kullanıcılar için 5 ve üzeri alımlarda ek fırsatlar da sunuluyor.