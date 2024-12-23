Tiryakilere müjde: Meğer 4 fincandan fazla içmek kanser riskini %17 azaltıyormuş
Her sabah elinizde bir fincan kahve ya da çay olmadan güne başlamayı hayal edemiyorsanız, bu haber tam size göre. Yeni bir araştırma, sevdiğiniz bu içeceklerin yalnızca keyif değil, aynı zamanda sağlık açısından da fayda sağlayabileceğini ortaya koyuyor. Günde dört fincandan fazla kahve içenlerin baş ve boyun kanserlerine yakalanma riskinin %17 oranında azaldığını biliyor muydunuz?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.12.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 12:26