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Tiryakilere müjde: Meğer 4 fincandan fazla içmek kanser riskini %17 azaltıyormuş

Her sabah elinizde bir fincan kahve ya da çay olmadan güne başlamayı hayal edemiyorsanız, bu haber tam size göre. Yeni bir araştırma, sevdiğiniz bu içeceklerin yalnızca keyif değil, aynı zamanda sağlık açısından da fayda sağlayabileceğini ortaya koyuyor. Günde dört fincandan fazla kahve içenlerin baş ve boyun kanserlerine yakalanma riskinin %17 oranında azaldığını biliyor muydunuz?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.12.2024 12:26 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 12:26
Tiryakilere müjde: Meğer 4 fincandan fazla içmek kanser riskini %17 azaltıyormuş

Baş ve boyun kanserlerine ilişkin yeni bir araştırma çay ve kahve tüketiminin bu kanser türlerine yakalanma riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor. Günde dört fincandan fazla kahve içen bireylerde bu riskin %17 oranında düştüğü belirlendi. Ancak uzmanlar bu bulgunun dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Tiryakilere müjde: Meğer 4 fincandan fazla içmek kanser riskini %17 azaltıyormuş

Araştırmanın Detayları ve Bulgular

Araştırma, Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika'da yürütülen 14 farklı çalışmanın verilerini analiz ederek gerçekleştirildi. Çalışmaya, 9.548 baş ve boyun kanseri tanısı almış kişi ile 15.783 sağlıklı birey dahil edildi. Katılımcılar, çay ve kahve tüketim alışkanlıklarını ayrıntılı şekilde kaydetmek üzere anketler doldurdu.

Tiryakilere müjde: Meğer 4 fincandan fazla içmek kanser riskini %17 azaltıyormuş

Elde edilen sonuçlara göre:

Kafeinli Kahve: Günde dört fincandan fazla tüketen bireylerde baş ve boyun kanseri görülme olasılığı, hiç kahve içmeyenlere göre %17 daha düşük bulundu. Bu özellikle ağız boşluğu ve orofarenks kanserleri (ağız arkasındaki boğaz kısmı) için geçerliydi.

Kafeinsiz Kahve: Sadece ağız boşluğu kanseri riskinde azalma ile ilişkilendirildi.

Çay Tüketimi: Günde bir fincan ya da daha az çay içenlerde, baş ve boyun kanserleri riskinin %9 oranında düştüğü gözlemlendi. Ancak, çay tüketiminin bir fincanı aşması durumunda, gırtlak kanseri riskinin %38 oranında arttığı belirtildi.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Yuan-Chin Amy Lee, bulguların dikkat çekici olduğunu ancak çayın ve kahvenin farklı alt kanser türleri üzerindeki etkilerinin daha fazla incelenmesi gerektiğini belirtti.

Tiryakilere müjde: Meğer 4 fincandan fazla içmek kanser riskini %17 azaltıyormuş

Kısıtlamalar ve Eleştiriler

Çalışma, önemli veriler sunsa da bazı sınırlamalara sahip. Çay ve kahve tüketimi, katılımcılar tarafından beyan edildiği için güvenilirliği sorgulanabilir. Ayrıca tüketilen çayın veya kahvenin türü analiz edilmedi.

Tiryakilere müjde: Meğer 4 fincandan fazla içmek kanser riskini %17 azaltıyormuş

King's College London'dan Beslenme ve Diyetetik Profesörü Tom Sanders, bulguların dikkatle yorumlanması gerektiğini ifade etti:

"Gözlemsel çalışmalarda tütün ve alkol tüketimi gibi karıştırıcı faktörleri tamamen ortadan kaldırmak zordur. Kahve ve çay içen bireyler, diğer zararlı alışkanlıklardan kaçınma eğiliminde olabilir ve bu da kanser risklerini azaltıyor olabilir."

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