Tiryakilere müjde: Meğer 4 fincandan fazla içmek kanser riskini %17 azaltıyormuş

Elde edilen sonuçlara göre:

Kafeinli Kahve: Günde dört fincandan fazla tüketen bireylerde baş ve boyun kanseri görülme olasılığı, hiç kahve içmeyenlere göre %17 daha düşük bulundu. Bu özellikle ağız boşluğu ve orofarenks kanserleri (ağız arkasındaki boğaz kısmı) için geçerliydi.

Kafeinsiz Kahve: Sadece ağız boşluğu kanseri riskinde azalma ile ilişkilendirildi.

Çay Tüketimi: Günde bir fincan ya da daha az çay içenlerde, baş ve boyun kanserleri riskinin %9 oranında düştüğü gözlemlendi. Ancak, çay tüketiminin bir fincanı aşması durumunda, gırtlak kanseri riskinin %38 oranında arttığı belirtildi.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Yuan-Chin Amy Lee, bulguların dikkat çekici olduğunu ancak çayın ve kahvenin farklı alt kanser türleri üzerindeki etkilerinin daha fazla incelenmesi gerektiğini belirtti.