Tırnak üzerinde oluşan koyu renkli çizgiler özellikle yeni ortaya çıkmışsa ya da şekil değiştiriyorsa ciddiye alınmalı. Her ne kadar bazı kişilerde doğal bir durum olarak görülebilse de, bazı vakalarda tırnak altı melanomunun habercisi olabiliyor. Bu nedenle ihmal edilmeden uzman görüşü alınması öneriliyor.

Toplumda yaygın olarak kalsiyum eksikliğiyle ilişkilendirilen beyaz noktalar, aslında çoğunlukla tırnak köküne alınan küçük darbelerden kaynaklanıyor. Yani bu durum genellikle bir besin eksikliğine işaret etmiyor.

Tırnak yüzeyinde küçük çukurlar oluşması en sık sedef hastalığıyla bağlantılı görülüyor. Bunun yanında bazı saç ve deri hastalıkları da benzer belirtiler gösterebiliyor. Tırnaktaki bu değişimler çoğu zaman ciltteki bulgularla birlikte değerlendiriliyor.

Tırnağın ortasının çökük, kenarlarının yukarı doğru kıvrık olmasıyla karakterize bu durum, çoğu zaman demir eksikliğiyle ilişkilendiriliyor. Ancak kesin değerlendirme için diğer belirtilerle birlikte ele alınması gerekiyor.

YATAY ÇİZGİLER VÜCUDUN GEÇİRDİĞİ STRESİ ANLATIYOR

Tırnakta oluşan yatay çizgiler, vücudun geçirdiği ciddi hastalık ya da yoğun stres dönemlerinin izini taşıyabilir. Özellikle tırnak büyümesinin geçici olarak durduğu dönemlerde bu izler ortaya çıkıyor. Bazı özel çizgiler ise kandaki protein düşüklüğüne işaret edebiliyor.

DİKEY ÇİZGİLER ÇOĞU ZAMAN ZARARSIZ

Tırnak üzerindeki dikey çizgiler genellikle yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak kabul ediliyor. Başka bir belirtiyle birlikte görülmediği sürece endişe edilmesi gereken bir durum olarak değerlendirilmiyor.