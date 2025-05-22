Tıkalı damarları hemen açıyor: Kan şekerini dengede tutuyor

Orta boy bir armut, yaklaşık 101 kalori ve 27 gram karbonhidratla enerji sağlarken, 6 gram lif içeriğiyle sindirim sistemini destekler. C vitamininin günlük ihtiyacının %9'u, K vitamininin %7'si, potasyumun %4'ü ve bakırın %16'sını karşılayacak düzeyde besin değeri sunar. Bununla birlikte, folat, provitamin A ve niasin gibi vücut hücrelerinin işlevselliği ve enerji üretimi için gerekli vitaminleri de az miktarda içerir. Peki armutun faydaları neledir?