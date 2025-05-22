Tıkalı damarları hemen açıyor: Kan şekerini dengede tutuyor
Vücuda detoks etkisi yapan, sindirimi rahatlatan ve kalp dostu özellikleriyle ön plana çıkan bu meyve, tıkalı damarları açıyor. Potasyum ve C vitamini yönünden zengin yapısı, düşük glisemik indeks sayesinde kan şekerini kontrol altına alıyor. Bağışıklığını güçlendirmek, enerji seviyesini artırmak ve sağlıklı kalmak isteyenler için adeta bir şifa kaynağı. İşte faydaları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.05.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 12:56