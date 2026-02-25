Ticaretin içinden setlere! Kuruluş Orhan'ın Andreas'ı Mustafa Açılan'ın asıl mesleği şaşırttı

atv'nin sevilen yapımı Kuruluş Orhan'a Andreas karakteriyle dahil olan Mustafa Açılan, hem performansı hem de özel hayatına dair detaylarla merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun, şöhret basamaklarını tırmanmadan önce yaptığı meslek ve yıllar önceki çarpıcı açıklamaları yeniden gündeme geldi.

Kanıt Ateş Üstünde, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Bir Zamanlar Çukurova gibi önemli projelerdeki performansıyla tanınan Mustafa Açılan, atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan kadrosuna katıldı. Dizide "Makedonyalı Gladyatör" lakaplı Andreas karakterini canlandıracak olan oyuncu, yeni rolüyle dikkatleri üzerine çekti.

Diziye girmesiyle birlikte hayatı yakın takibe alınan Açılan'ın, oyunculuk kariyerine başlamadan önceki yaşamına dair ilginç detaylar da ortaya çıktı.

TİCARETİN İÇİNDEN SETLERE Bi' Başka YouTube kanalına verdiği röportajda, oyunculuk öncesi Kuyumculukla uğraştığını itiraf eden oyuncu, küçük yaşlardan itibaren girişimci bir ruha sahip olduğunu belirtmişti.

Açılan, ilkokul yıllarında cipslerden çıkan tasoları oynayıp kazandığını ve ardından sattığını söyleyerek, "İçimde hep bir ticaret isteği vardı" demişti.