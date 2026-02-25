CANLI YAYIN
Ticaretin içinden setlere! Kuruluş Orhan'ın Andreas'ı Mustafa Açılan'ın asıl mesleği şaşırttı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv'nin sevilen yapımı Kuruluş Orhan'a Andreas karakteriyle dahil olan Mustafa Açılan, hem performansı hem de özel hayatına dair detaylarla merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun, şöhret basamaklarını tırmanmadan önce yaptığı meslek ve yıllar önceki çarpıcı açıklamaları yeniden gündeme geldi.

Kanıt Ateş Üstünde, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Bir Zamanlar Çukurova gibi önemli projelerdeki performansıyla tanınan Mustafa Açılan, atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan kadrosuna katıldı. Dizide "Makedonyalı Gladyatör" lakaplı Andreas karakterini canlandıracak olan oyuncu, yeni rolüyle dikkatleri üzerine çekti.

Diziye girmesiyle birlikte hayatı yakın takibe alınan Açılan'ın, oyunculuk kariyerine başlamadan önceki yaşamına dair ilginç detaylar da ortaya çıktı.

TİCARETİN İÇİNDEN SETLERE

Bi' Başka YouTube kanalına verdiği röportajda, oyunculuk öncesi Kuyumculukla uğraştığını itiraf eden oyuncu, küçük yaşlardan itibaren girişimci bir ruha sahip olduğunu belirtmişti.

Açılan, ilkokul yıllarında cipslerden çıkan tasoları oynayıp kazandığını ve ardından sattığını söyleyerek, "İçimde hep bir ticaret isteği vardı" demişti.

2016 yılı ise Açılan için dönüm noktası oldu. O dönemde yaşadığı hayal kırıklığını "Dengeler değişti ve içimdeki o heyecan biraz kırıldı" sözleriyle ifade eden oyuncu, Almanya'dan oyuncu olmak için gelen yakın bir arkadaşının etkisiyle oyunculuğu araştırmaya başladı. Açılan, bu süreçte Vahide Perçin gibi usta isimlerden eğitim aldı ve oyunculuğa adım attı.

İNTİKAMDAN DOĞAN BİR ŞÖVALYE: ANDREAS

Balıkçı bir ailenin oğlu olan Andreas'ın hayatı, henüz 16 yaşındayken ailesinin Kıpçaklar tarafından katledilmesiyle altüst olur. Yanan evinin küllerinden geriye kalan tek iz, bir Kıpçak hançeridir. Mora Despotluğu'na uzanan yolculuğunda köle olarak gladyatör oyunlarına sürülen Andreas, kaderini kendi elleriyle yazar. Ölmesi için çıkarıldığı arenada İmparator'un muhafızını öldürerek adını duyurur. Halkın desteğini arkasına alan genç savaşçı, ölüm yerine bir dilekte bulunur: Şövalye olmak.

Başarılı oyuncu Mustafa Açılan, Kuruluş Orhan'ın 25 Şubat Çarşamba günü yayınlanacak bölümünde izleyiciyle buluşacak. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan bölümleriyle seyirciden büyük ilgi görürken, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

