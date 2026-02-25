Ticaretin içinden setlere! Kuruluş Orhan'ın Andreas'ı Mustafa Açılan'ın asıl mesleği şaşırttı
atv'nin sevilen yapımı Kuruluş Orhan'a Andreas karakteriyle dahil olan Mustafa Açılan, hem performansı hem de özel hayatına dair detaylarla merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun, şöhret basamaklarını tırmanmadan önce yaptığı meslek ve yıllar önceki çarpıcı açıklamaları yeniden gündeme geldi.
Kanıt Ateş Üstünde, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Bir Zamanlar Çukurova gibi önemli projelerdeki performansıyla tanınan Mustafa Açılan, atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan kadrosuna katıldı. Dizide "Makedonyalı Gladyatör" lakaplı Andreas karakterini canlandıracak olan oyuncu, yeni rolüyle dikkatleri üzerine çekti.
Diziye girmesiyle birlikte hayatı yakın takibe alınan Açılan'ın, oyunculuk kariyerine başlamadan önceki yaşamına dair ilginç detaylar da ortaya çıktı.
TİCARETİN İÇİNDEN SETLERE
Bi' Başka YouTube kanalına verdiği röportajda, oyunculuk öncesi Kuyumculukla uğraştığını itiraf eden oyuncu, küçük yaşlardan itibaren girişimci bir ruha sahip olduğunu belirtmişti.
Açılan, ilkokul yıllarında cipslerden çıkan tasoları oynayıp kazandığını ve ardından sattığını söyleyerek, "İçimde hep bir ticaret isteği vardı" demişti.
2016 yılı ise Açılan için dönüm noktası oldu. O dönemde yaşadığı hayal kırıklığını "Dengeler değişti ve içimdeki o heyecan biraz kırıldı" sözleriyle ifade eden oyuncu, Almanya'dan oyuncu olmak için gelen yakın bir arkadaşının etkisiyle oyunculuğu araştırmaya başladı. Açılan, bu süreçte Vahide Perçin gibi usta isimlerden eğitim aldı ve oyunculuğa adım attı.