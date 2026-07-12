Meteoroloji'den çifte uyarı: Yeni haftada İstanbul'da sağanak, o ilde 43 derece sıcaklık
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yeni hafta yurt genelinde sıcaklıkların artışıyla başlayacak. Güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenen hava sıcaklıklarına rağmen Doğu Karadeniz, Artvin, Kars, Ardahan ve çevresinde yerel sağanak ile gök gürültülü yağış görülecek.
Türkiye, yeni haftaya büyük ölçüde güneşli ve sıcak bir havayla giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı son tahminlere göre ülkenin büyük bölümünde yağış beklenmezken kuzeydoğu illerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek.
SICAKLIK BİRÇOK BÖLGEDE YÜKSELİYOR
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre sıcak hava dalgası önümüzdeki günlerde etkisini daha da artıracak. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 42 dereceye kadar yükselmesi beklenirken Ege ve Akdeniz kıyılarında hava sıcaklıklarının 37 ila 41 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.
Uzmanlar, güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca gölgede kalınması, bol sıvı tüketilmesi ve yaşlılar, çocuklar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
Son günlerde "aşırı sıcaklar" ve "güneş çarpması" konularına yönelik aramaların artması da bunaltıcı havanın günlük yaşam üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.
EGE'DE GECE SAATLERİNDE BİLE SICAKLIK YÜKSEK SEYREDECEK
Sıcak hava yalnızca gündüz saatlerinde değil, gece boyunca da etkisini sürdürecek. Özellikle İzmir başta olmak üzere Ege kıyılarında gece sıcaklıklarının yüksek seviyelerde kalması bekleniyor. Gece serinliğinin sınırlı olması nedeniyle uzmanlar, vatandaşların kapalı ve havasız ortamlarda uzun süre bulunmaması gerektiğini, gün boyunca kaybedilen sıvının gece saatlerinde de yerine konulmasının önem taşıdığını belirtiyor.
KARADENİZ VE MARMARA'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
Yurdun kuzey kesimlerinde ise farklı bir hava tablosu öne çıkıyor. Doğu Karadeniz'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağışların zamanla batıya doğru genişlemesi bekleniyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre özellikle:
- Ordu
- Giresun
- Trabzon
- Rize
- Artvin
çevrelerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
AKDENİZ'DE GÖKYÜZÜ PARÇALI BULUTLU
Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde genel olarak parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Toroslar çevresinde kısa süreli yerel yağış ihtimali bulunurken, bölgenin büyük bölümünde sıcak hava etkisini sürdürecek.