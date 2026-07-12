Meteoroloji'den çifte uyarı: Yeni haftada İstanbul'da sağanak, o ilde 43 derece sıcaklık

Türkiye, yeni haftaya büyük ölçüde güneşli ve sıcak bir havayla giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı son tahminlere göre ülkenin büyük bölümünde yağış beklenmezken kuzeydoğu illerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek.

SICAKLIK BİRÇOK BÖLGEDE YÜKSELİYOR

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre sıcak hava dalgası önümüzdeki günlerde etkisini daha da artıracak. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 42 dereceye kadar yükselmesi beklenirken Ege ve Akdeniz kıyılarında hava sıcaklıklarının 37 ila 41 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca gölgede kalınması, bol sıvı tüketilmesi ve yaşlılar, çocuklar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Son günlerde "aşırı sıcaklar" ve "güneş çarpması" konularına yönelik aramaların artması da bunaltıcı havanın günlük yaşam üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.