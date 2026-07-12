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Meteoroloji'den çifte uyarı: Yeni haftada İstanbul'da sağanak, o ilde 43 derece sıcaklık

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yeni hafta yurt genelinde sıcaklıkların artışıyla başlayacak. Güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenen hava sıcaklıklarına rağmen Doğu Karadeniz, Artvin, Kars, Ardahan ve çevresinde yerel sağanak ile gök gürültülü yağış görülecek.

Meteoroloji'den çifte uyarı: Yeni haftada İstanbul'da sağanak, o ilde 43 derece sıcaklık 1

Türkiye, yeni haftaya büyük ölçüde güneşli ve sıcak bir havayla giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı son tahminlere göre ülkenin büyük bölümünde yağış beklenmezken kuzeydoğu illerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek.

Meteoroloji'den çifte uyarı: Yeni haftada İstanbul'da sağanak, o ilde 43 derece sıcaklık 2

SICAKLIK BİRÇOK BÖLGEDE YÜKSELİYOR

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre sıcak hava dalgası önümüzdeki günlerde etkisini daha da artıracak. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 42 dereceye kadar yükselmesi beklenirken Ege ve Akdeniz kıyılarında hava sıcaklıklarının 37 ila 41 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca gölgede kalınması, bol sıvı tüketilmesi ve yaşlılar, çocuklar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Son günlerde "aşırı sıcaklar" ve "güneş çarpması" konularına yönelik aramaların artması da bunaltıcı havanın günlük yaşam üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Ahaber
Meteoroloji'den çifte uyarı: Yeni haftada İstanbul'da sağanak, o ilde 43 derece sıcaklık 3

EGE'DE GECE SAATLERİNDE BİLE SICAKLIK YÜKSEK SEYREDECEK

Sıcak hava yalnızca gündüz saatlerinde değil, gece boyunca da etkisini sürdürecek. Özellikle İzmir başta olmak üzere Ege kıyılarında gece sıcaklıklarının yüksek seviyelerde kalması bekleniyor. Gece serinliğinin sınırlı olması nedeniyle uzmanlar, vatandaşların kapalı ve havasız ortamlarda uzun süre bulunmaması gerektiğini, gün boyunca kaybedilen sıvının gece saatlerinde de yerine konulmasının önem taşıdığını belirtiyor.

Meteoroloji'den çifte uyarı: Yeni haftada İstanbul'da sağanak, o ilde 43 derece sıcaklık 4

KARADENİZ VE MARMARA'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Yurdun kuzey kesimlerinde ise farklı bir hava tablosu öne çıkıyor. Doğu Karadeniz'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağışların zamanla batıya doğru genişlemesi bekleniyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre özellikle:

  • Ordu
  • Giresun
  • Trabzon
  • Rize
  • Artvin

çevrelerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji'den çifte uyarı: Yeni haftada İstanbul'da sağanak, o ilde 43 derece sıcaklık 5

AKDENİZ'DE GÖKYÜZÜ PARÇALI BULUTLU

Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde genel olarak parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Toroslar çevresinde kısa süreli yerel yağış ihtimali bulunurken, bölgenin büyük bölümünde sıcak hava etkisini sürdürecek.

Meteoroloji'den çifte uyarı: Yeni haftada İstanbul'da sağanak, o ilde 43 derece sıcaklık 6

ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Başkent Ankara'da havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Gün içinde sıcaklığın yaklaşık 33 derece seviyelerinde seyredeceği tahmin edilirken bunaltıcı sıcaklığın öğle saatlerinde daha belirgin hissedileceği öngörülüyor.

İzmir'de ise gün boyunca az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklığın 36 derece dolayında gerçekleşmesi öngörülürken sıcak havanın gece saatlerinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den çifte uyarı: Yeni haftada İstanbul'da sağanak, o ilde 43 derece sıcaklık 7

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER GENİŞLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı son tahmin haritalarına göre yağışların etkili olacağı iller şöyle sıralanıyor:

Bölge Yağış beklenen iller
Doğu Karadeniz Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin
Marmara İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya
Doğu Anadolu Kars, Ardahan
Akdeniz Mersin'in bazı kesimleri
Meteoroloji'den çifte uyarı: Yeni haftada İstanbul'da sağanak, o ilde 43 derece sıcaklık 8

RÜZGAR HAFİF, ZAMAN ZAMAN ORTA KUVVETTE ESECEK

Tahminlere göre rüzgar;

Bölge Beklenen durum
Kuzey kesimler Hafif, zaman zaman orta kuvvette
Güneydoğu Anadolu Hafif kuvvette
Akdeniz Güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette

Meteoroloji, rüzgarın genel olarak günlük yaşamı olumsuz etkileyecek seviyelere ulaşmasının beklenmediğini bildiriyor.

Meteoroloji'den çifte uyarı: Yeni haftada İstanbul'da sağanak, o ilde 43 derece sıcaklık 9

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Haftalık tahminler, sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de yüksek seyredeceğine işaret ediyor. Yağışların ağırlıklı olarak kuzeydoğu kesimlerinde etkili olması beklenirken, ülkenin büyük bölümünde güneşli hava hakimiyetini koruyacak.

Meteoroloji'den çifte uyarı: Yeni haftada İstanbul'da sağanak, o ilde 43 derece sıcaklık 10

12 TEMMUZ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl Beklenen Hava Sıcaklık
Bursa Az bulutlu ve açık 34°C
Çanakkale Az bulutlu ve açık 34°C
İstanbul Az bulutlu ve açık 30°C
Kırklareli Az bulutlu ve açık 31°C

Bölge Geneli: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den çifte uyarı: Yeni haftada İstanbul'da sağanak, o ilde 43 derece sıcaklık 11

EGE

İl Beklenen Hava Sıcaklık
Denizli Az bulutlu ve açık 39°C
İzmir Az bulutlu ve açık 36°C
Manisa Az bulutlu ve açık 37°C
Muğla Az bulutlu ve açık 37°C

Bölge Geneli: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den çifte uyarı: Yeni haftada İstanbul'da sağanak, o ilde 43 derece sıcaklık 12

AKDENİZ

İl Beklenen Hava Sıcaklık
Adana Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35°C
Antalya Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35°C
Burdur Parçalı ve az bulutlu 34°C
Hatay Parçalı ve az bulutlu 32°C

Bölge Geneli: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkisinde öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den çifte uyarı: Yeni haftada İstanbul'da sağanak, o ilde 43 derece sıcaklık 13

İÇ ANADOLU

İl Beklenen Hava Sıcaklık
Ankara Parçalı ve az bulutlu 33°C
Çankırı Parçalı ve az bulutlu 33°C
Eskişehir Parçalı ve az bulutlu 32°C
Konya Parçalı ve az bulutlu 33°C

Bölge Geneli: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den çifte uyarı: Yeni haftada İstanbul'da sağanak, o ilde 43 derece sıcaklık 14

BATI KARADENİZ

İl Beklenen Hava Sıcaklık
Bolu Az bulutlu ve açık 29°C
Düzce Az bulutlu ve açık 31°C
Kastamonu Parçalı ve az bulutlu 31°C
Zonguldak Az bulutlu ve açık 26°C

Bölge Geneli: Az bulutlu, doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den çifte uyarı: Yeni haftada İstanbul'da sağanak, o ilde 43 derece sıcaklık 15

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl Beklenen Hava Sıcaklık
Amasya Parçalı, yer yer çok bulutlu 33°C
Rize Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27°C
Samsun Parçalı ve çok bulutlu, doğusu öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27°C
Trabzon Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26°C

Bölge Geneli: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğusunda yerel ve kısa süreli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den çifte uyarı: Yeni haftada İstanbul'da sağanak, o ilde 43 derece sıcaklık 16

DOĞU ANADOLU

İl Beklenen Hava Sıcaklık
Erzurum Parçalı ve çok bulutlu 29°C
Kars Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı 27°C
Malatya Parçalı ve az bulutlu 36°C
Van Parçalı ve az bulutlu 29°C

Bölge Geneli: Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den çifte uyarı: Yeni haftada İstanbul'da sağanak, o ilde 43 derece sıcaklık 17

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl Beklenen Hava Sıcaklık
Diyarbakır Az bulutlu ve açık 41°C
Mardin Az bulutlu ve açık 39°C
Siirt Az bulutlu ve açık 39°C
Şanlıurfa Az bulutlu ve açık 42°C

Bölge Geneli: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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