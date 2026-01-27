Teoman eski aşkı Ekin Türkmen'le görüntülenince neye uğradığını şaşırdı

Saatler süren sohbet sırasında basın mensuplarının fotoğraflarını fark eden Teoman, şaşkın bir ifadeye bürünürken, Ekin Türkmen'in rahat ve keyifli tavırları dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Teoman, babalık ve evlilik üzerine yaptığı çarpıcı açıklamalarda, "Hayalimdeki gibi bir baba olamadım" itirafında bulunmuştu.

Ayşe Kaya ile evliliğinden Zeyno adında bir kızı olan ünlü rockçı, kendisini bu konuda şu sözlerle eleştirmişti:

"Evliliği rasyonel bir karar olarak yaptık. Doğru anne seçimiydi o. Ben eser gürlerim ama iyi herifimdir. Babalıkta kendimi aslında çok beğenmiyorum.

Hayalimdeki gibi bir baba olamadım; ama kendimi sonra şöyle ikna ettim: Teoman sen iyi bir baba nasıl olunur bilmiyorsun, hiç görmedin, onun ne yapacağını kitaplarda da okuyamazsın"