Teoman eski aşkı Ekin Türkmen'le görüntülenince neye uğradığını şaşırdı
Uzun süredir adı kimseyle anılmayan ünlü rockçı Teoman, 16 yıl önce aşk yaşadığı oyuncu Ekin Türkmen ile önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Sanatçı, basın mensuplarını fark edince yüzünü saklamaya çalışırken, Türkmen ise rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen ünlü rockçı Teoman, tam 16 yıl önce kısa süreli bir ilişki yaşadığı oyuncu Ekin Türkmen ile önceki gece Cihangir sokaklarında objektiflere yansıdı.
16 YIL SONRA YENİDEN
Saatler süren sohbet sırasında basın mensuplarının fotoğraflarını fark eden Teoman, şaşkın bir ifadeye bürünürken, Ekin Türkmen'in rahat ve keyifli tavırları dikkat çekti.
Bu samimi buluşma, magazin dünyasında "Eski aşk yeniden mi alevlendi?" yorumlarını beraberinde getirdi.
TEOMAN'DAN BABALIK VE EVLİLİK AÇIKLAMASI
Geçtiğimiz günlerde Teoman, babalık ve evlilik üzerine yaptığı çarpıcı açıklamalarda, "Hayalimdeki gibi bir baba olamadım" itirafında bulunmuştu.
Ayşe Kaya ile evliliğinden Zeyno adında bir kızı olan ünlü rockçı, kendisini bu konuda şu sözlerle eleştirmişti:
"Evliliği rasyonel bir karar olarak yaptık. Doğru anne seçimiydi o. Ben eser gürlerim ama iyi herifimdir. Babalıkta kendimi aslında çok beğenmiyorum.
Hayalimdeki gibi bir baba olamadım; ama kendimi sonra şöyle ikna ettim: Teoman sen iyi bir baba nasıl olunur bilmiyorsun, hiç görmedin, onun ne yapacağını kitaplarda da okuyamazsın"