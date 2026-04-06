Hesaplar sil baştan! Temmuzda emekliye yüzde 16 zam yolda: Taban maaşa 23.200 TL ayarı

İşte Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, 2026'nın ikinci yarısında maaşları değiştirecek o hesaplamalar ve masadaki son rakamlar:

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mart ayı enflasyon verilerini paylaşmasıyla birlikte, milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı temmuz ayındaki maaş tablolarına çevrildi. Yılın ilk çeyreği geride kalırken, enflasyon rakamları üzerinden yapılan simülasyonlar temmuz ayında cebimize girecek net rakamları gün yüzüne çıkarmaya başladı.

ÜÇ AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı mart ayı enflasyonu yüzde 1,94 oldu. Ocak ve şubat verileriyle birlikte değerlendirildiğinde yılın ilk üç ayındaki toplam enflasyon oranı yüzde 10,04'e ulaştı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oran şimdiden kesinleşmiş zam anlamına geliyor.

Ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96 ve martta yüzde 1,94 olarak gerçekleşen enflasyon verileri, temmuz zammının ilk ayağını oluşturdu. Kalan üç aylık veriler ise nihai artışı belirleyecek.

Ocak Enflasyonu: %4,84

Şubat Enflasyonu: %2,96

Mart Enflasyonu: %1,94