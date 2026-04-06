Hesaplar sil baştan! Temmuzda emekliye yüzde 16 zam yolda: Taban maaşa 23.200 TL ayarı
Emekli ve memur maaşlarını doğrudan ilgilendiren zam sürecinde kritik bir eşik daha geride kaldı. Mart ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte temmuz ayında yapılacak artışlara ilişkin ilk somut tablo ortaya çıktı. Üç aylık veriler, hem emekliler hem de memurlar için zam hesabını büyük ölçüde netleştirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mart ayı enflasyon verilerini paylaşmasıyla birlikte, milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı temmuz ayındaki maaş tablolarına çevrildi. Yılın ilk çeyreği geride kalırken, enflasyon rakamları üzerinden yapılan simülasyonlar temmuz ayında cebimize girecek net rakamları gün yüzüne çıkarmaya başladı.
İşte Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, 2026'nın ikinci yarısında maaşları değiştirecek o hesaplamalar ve masadaki son rakamlar:
ÜÇ AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı mart ayı enflasyonu yüzde 1,94 oldu. Ocak ve şubat verileriyle birlikte değerlendirildiğinde yılın ilk üç ayındaki toplam enflasyon oranı yüzde 10,04'e ulaştı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oran şimdiden kesinleşmiş zam anlamına geliyor.
Ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96 ve martta yüzde 1,94 olarak gerçekleşen enflasyon verileri, temmuz zammının ilk ayağını oluşturdu. Kalan üç aylık veriler ise nihai artışı belirleyecek.
Ocak Enflasyonu: %4,84
Şubat Enflasyonu: %2,96
Mart Enflasyonu: %1,94
ZAM ORANI YÜZDE 16'YA YAKLAŞABİLİR
Piyasa beklentileri, önümüzdeki döneme ilişkin ipuçları veriyor. Anket sonuçlarına göre ilk beş aylık enflasyonun yüzde 14,05 seviyesine ulaşması bekleniyor. Haziran verisinin de eklenmesiyle birlikte altı aylık enflasyonun yüzde 16 civarında gerçekleşebileceği öngörülüyor.
Uzmanlar, küresel gelişmeler ve ekonomik risklerin etkisiyle bu oranın yukarı yönlü revize edilebileceğine dikkat çekiyor. Bu senaryoda temmuz zammı beklentilerin üzerine çıkabilir.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ HESAP
Yıl başında yapılan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 20 bin TL'ye yükseltilmişti. Üç aylık kesinleşen yüzde 10,04'lük artış dikkate alındığında bu tutar 22 bin 8 TL seviyesine çıkıyor.
Ancak asıl belirleyici olan altı aylık enflasyon olacak. Zam oranının yüzde 16'ya ulaşması halinde en düşük emekli maaşının yaklaşık 23 bin 200 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu artıştan yaklaşık 4 milyon 917 bin emeklinin doğrudan etkilenmesi öngörülüyor.
Yapılan hesaplamalara göre:
- Kesinleşen Rakam (3 Aylık): %10,04 artışla en düşük maaş 22.008 TL seviyesine çıkıyor.
- Temmuz Tahmini (6 Aylık): Enflasyonun %16 gelmesi durumunda en düşük emekli aylığının 23.200 TL olarak güncellenmesi bekleniyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları doğrudan enflasyon oranına göre güncelleniyor. Mevcut üç aylık veriye göre yüzde 10,04'lük artış kesinleşmiş durumda.
- Örneğin 25 bin TL aylık alan bir emekli, bu oranla birlikte yaklaşık 27 bin 510 TL maaş alacak.
- Eğer altı aylık enflasyon yüzde 16 seviyesinde gerçekleşirse aynı maaş 29 bin TL'ye kadar yükselecek.