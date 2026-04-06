Hesaplar sil baştan! Temmuzda emekliye yüzde 16 zam yolda: Taban maaşa 23.200 TL ayarı

Emekli ve memur maaşlarını doğrudan ilgilendiren zam sürecinde kritik bir eşik daha geride kaldı. Mart ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte temmuz ayında yapılacak artışlara ilişkin ilk somut tablo ortaya çıktı. Üç aylık veriler, hem emekliler hem de memurlar için zam hesabını büyük ölçüde netleştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mart ayı enflasyon verilerini paylaşmasıyla birlikte, milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı temmuz ayındaki maaş tablolarına çevrildi. Yılın ilk çeyreği geride kalırken, enflasyon rakamları üzerinden yapılan simülasyonlar temmuz ayında cebimize girecek net rakamları gün yüzüne çıkarmaya başladı.

İşte Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, 2026'nın ikinci yarısında maaşları değiştirecek o hesaplamalar ve masadaki son rakamlar:

ÜÇ AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı mart ayı enflasyonu yüzde 1,94 oldu. Ocak ve şubat verileriyle birlikte değerlendirildiğinde yılın ilk üç ayındaki toplam enflasyon oranı yüzde 10,04'e ulaştı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oran şimdiden kesinleşmiş zam anlamına geliyor.

Ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96 ve martta yüzde 1,94 olarak gerçekleşen enflasyon verileri, temmuz zammının ilk ayağını oluşturdu. Kalan üç aylık veriler ise nihai artışı belirleyecek.

Ocak Enflasyonu: %4,84

Şubat Enflasyonu: %2,96

Mart Enflasyonu: %1,94

ZAM ORANI YÜZDE 16'YA YAKLAŞABİLİR

Piyasa beklentileri, önümüzdeki döneme ilişkin ipuçları veriyor. Anket sonuçlarına göre ilk beş aylık enflasyonun yüzde 14,05 seviyesine ulaşması bekleniyor. Haziran verisinin de eklenmesiyle birlikte altı aylık enflasyonun yüzde 16 civarında gerçekleşebileceği öngörülüyor.

Uzmanlar, küresel gelişmeler ve ekonomik risklerin etkisiyle bu oranın yukarı yönlü revize edilebileceğine dikkat çekiyor. Bu senaryoda temmuz zammı beklentilerin üzerine çıkabilir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ HESAP

Yıl başında yapılan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 20 bin TL'ye yükseltilmişti. Üç aylık kesinleşen yüzde 10,04'lük artış dikkate alındığında bu tutar 22 bin 8 TL seviyesine çıkıyor.

Ancak asıl belirleyici olan altı aylık enflasyon olacak. Zam oranının yüzde 16'ya ulaşması halinde en düşük emekli maaşının yaklaşık 23 bin 200 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu artıştan yaklaşık 4 milyon 917 bin emeklinin doğrudan etkilenmesi öngörülüyor.

Yapılan hesaplamalara göre:

  • Kesinleşen Rakam (3 Aylık): %10,04 artışla en düşük maaş 22.008 TL seviyesine çıkıyor.
  • Temmuz Tahmini (6 Aylık): Enflasyonun %16 gelmesi durumunda en düşük emekli aylığının 23.200 TL olarak güncellenmesi bekleniyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları doğrudan enflasyon oranına göre güncelleniyor. Mevcut üç aylık veriye göre yüzde 10,04'lük artış kesinleşmiş durumda.

  • Örneğin 25 bin TL aylık alan bir emekli, bu oranla birlikte yaklaşık 27 bin 510 TL maaş alacak.
  • Eğer altı aylık enflasyon yüzde 16 seviyesinde gerçekleşirse aynı maaş 29 bin TL'ye kadar yükselecek.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNDE HESAP FARKLI

Memur ve memur emeklileri için zam hesabı toplu sözleşme ve enflasyon farkı üzerinden yapılıyor. 2026'nın ilk yarısı için yüzde 18,6 oranında zam uygulanmıştı. İkinci altı ay için ise yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı devreye girecek.

Altı aylık enflasyonun yüzde 16 seviyesinde gerçekleşmesi halinde memur ve emeklilerine yaklaşık yüzde 3,7 oranında enflasyon farkı oluşması bekleniyor. Bu durumda toplam zam oranı yüzde 11 civarında şekillenecek.

EN DÜŞÜK MAAŞLARDA YENİ TABLO

Mevcut durumda yaklaşık 59 bin 896 TL seviyesinde olan en düşük memur maaşı, yapılacak artışla birlikte 66 bin 484 TL'ye yükselecek. Buna 1000 TL'lik ek ödeme de eklendiğinde en düşük memur maaşı 67 bin 484 TL'ye çıkacak.

Üniversite mezunu bir memurun 62 bin 403 TL olan maaşı ise zam ve ek ödemeyle yaklaşık 70 bin 267 TL seviyesine ulaşacak.

Memur emeklilerinde de benzer bir artış söz konusu. Halen 26 bin 889 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı, zam ve ek ödeme sonrası yaklaşık 30 bin 846 TL'ye yükselecek.

GÖZLER HAZİRAN VERİSİNDE

Temmuz zammının kesinleşmesi için nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor. Özellikle haziran verisi, nihai zam oranını belirleyecek kritik eşik olacak.

Mevcut veriler, emekliler için çift haneli artışı şimdiden garantilerken, memur ve memur emeklileri için de önemli bir maaş iyileştirmesine işaret ediyor. Önümüzdeki üç aylık süreç, zam oranının nihai şeklini belirleyecek.

MEMUR MAAŞLARI İÇİN TEMMUZ TABLOSU ŞEKİLLENDİ

2026 yılına ilişkin memur maaşlarına dair temmuz ayı tahmini tablo ortaya çıktı.

Açıklanan verilere göre en yüksek maaş kalemleri arasında 166 bin 972 TL ile uzman doktorlar öne çıkarken, profesör maaşlarının 149 bin 748 TL'ye, mühendis maaşlarının ise 106 bin 794 TL seviyesine ulaşması bekleniyor. Şube müdürlerinin maaşı 104 bin 766 TL, öğretmen maaşı 81 bin 438 TL, polis memuru maaşı ise 90 bin 594 TL olarak hesaplandı.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN TEMMUZ MAAŞLARI NETLEŞİYOR

Memur emeklilerinin 2026 yılı temmuz ayına ilişkin maaş tablosu da gün yüzüne çıktı.

  • Buna göre en yüksek emekli maaşı 109 bin 628 TL ile müsteşar seviyesinde görülürken, genel müdür emeklilerinin 97 bin 156 TL alması bekleniyor.
  • Profesör emeklilerinde bu rakam 86 bin 878 TL'ye ulaşırken, kaymakam emeklilerinin maaşı 64 bin 179 TL olarak hesaplandı. Öğretmen, hemşire ve şube müdürü emeklilerinde ise temmuz maaşının 45 bin 862 TL civarında olması öngörülüyor.
  • Polis memuru ve başkomiser emeklilerinde de benzer şekilde 46-47 bin TL bandında maaş hesaplamaları dikkat çekiyor.

Bu tablo, emekli maaşlarında temmuz itibarıyla kademeli bir artış beklentisini ortaya koyuyor.

