Alexander Graham Bell’in icadı 150 yaşında: Tuşlu telefondan mobile
Telefonun mucidi Alexander Graham Bell'in 10 Mart 1876'da yaptığı ilk görüşmenin üzerinden 150 yıl geçti. Boston'da başlayan telefon serüveni, bugün akıllı telefonlar ve yüksek hızlı mobil iletişim ağlarıyla küresel bir teknoloji ekosistemine dönüştü. İşte telefon teknolojisinin yüzyıllık yolcuğu...
Telefon teknolojisi, 10 Mart 1876'da Alexander Graham Bell ile yardımcısı Thomas Watson arasında Boston'da yapılan ilk konuşmayla başladı. Bu ilk "Alo" ile başlayan iletişim, sabit hatlardan mobil ağlara, oradan da akıllı telefon ve 5G teknolojisine uzanan köklü bir dönüşüm sürecine sahne oldu.
İLK GÖRÜŞME 1876 YILINDA GERÇEKLEŞTİ
Telefonun tarihi, İskoç asıllı mucit Alexander Graham Bell'in geliştirdiği cihazla başladı. Bell, 10 Mart 1876'da yardımcısı Thomas Watson'a ilk telefon çağrısını gerçekleştirdi. Boston'da yapılan bu görüşme, insanlık tarihindeki ilk elektrikli ses iletimi olarak kayıtlara geçti.
Bu gelişme kısa sürede iletişim teknolojisinde büyük bir dönüşüm başlattı. İlk yıllarda şehirler arasında kurulan sabit telefon hatları, iş dünyası ve günlük yaşamda hızlı iletişimin önünü açtı.
ŞEHİRLER ARASI VE KITALAR ARASI İLETİŞİM DÖNEMİ
Telefonun yaygınlaşmasıyla birlikte farklı şehirler arasında hatlar kurulmaya başlandı.
- Boston ile Somerville arasında ilk telefon hattı kuruldu.
- 25 Ocak 1915 yılında New York ile San Francisco arasında ilk şehirler arası telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
- 7 Ocak 1927'de Londra ile New York arasında ilk kıtalar arası telefon bağlantısı kuruldu.
UYDU TEKNOLOJİSİ İLETİŞİMİ KÜRESELLEŞTİRDİ
AA'ya göre 1962 yılında NASA tarafından fırlatılan Telstar-1 iletişim uydusu, telefon teknolojisinin gelişiminde önemli bir dönüm noktası oldu. Uydu iletişimi sayesinde kıtalar arası telefon görüşmeleri daha hızlı ve güvenilir hale geldi.