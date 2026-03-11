1937 - Tek gövdeli telefon: Telefonun tüm bileşenlerinin tek bir cihaz içinde toplandığı yeni bir tasarım geliştirildi. Bu model uzun yıllar standart olarak kullanıldı ve milyonlarca adet üretildi.

1949 - Gelişmiş masa telefonu: Yeni model telefonlarda ses kalitesi önemli ölçüde artırıldı. Mekanik yapı ve dayanıklılık da geliştirilerek daha uzun ömürlü cihazlar üretildi.