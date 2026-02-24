Telefonları suçlamayı bırakın! Gözlerimizi bozan asıl neden ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 16:00 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

ABD'de SUNY Optometri Fakültesi'nin 34 kişiyle yaptığı araştırma, miyop olmanın yalnızca ekran süresinden kaynaklanmadığını gösterdi. Kapalı mekanlarda uzun süre yakın mesafeye bakmanın, retinaya ulaşan ışığı azaltarak miyopiyi tetikleyebileceği öne sürüldü.

Uzağı net görememe sorunu yani miyopi, dünya genelinde hızla yayılıyor. Uzmanlara göre 2050 yılına kadar gençlerin yaklaşık yüzde 40'ı miyop olabilir. Yeni bir çalışma ise sorunun sadece telefona ya da bilgisayara bakmakla ilgili olmadığını ortaya koydu.

🧪 ARAŞTIRMADA NE YAPILDI? New York Eyalet Üniversitesi (SUNY) Optometri Fakültesi'nden bilim insanları, 21'i miyop, 13'ü normal görüşe sahip toplam 34 kişi üzerinde test yaptı. Katılımcılardan farklı parlaklık ve kontrastta kare şekillere odaklanmaları istendi.

Araştırmacılar özellikle üç noktaya odaklandı: 📌Gözün odaklanma hareketi 📌Gözlerin içe dönmesi 📌Göz bebeklerinin daralması

💡 SORUN SADECE EKRAN DEĞİL Çalışmada önemli bir detay ortaya çıktı. Miyop kişilerde gözler odaklanmadan önce bile daha içe dönük oluyor. Göz bebekleri de daha fazla küçülüyor. Bu durum göze giren ışığı azaltıyor.