Telefonları suçlamayı bırakın! Gözlerimizi bozan asıl neden ortaya çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD'de SUNY Optometri Fakültesi'nin 34 kişiyle yaptığı araştırma, miyop olmanın yalnızca ekran süresinden kaynaklanmadığını gösterdi. Kapalı mekanlarda uzun süre yakın mesafeye bakmanın, retinaya ulaşan ışığı azaltarak miyopiyi tetikleyebileceği öne sürüldü.

Uzağı net görememe sorunu yani miyopi, dünya genelinde hızla yayılıyor. Uzmanlara göre 2050 yılına kadar gençlerin yaklaşık yüzde 40'ı miyop olabilir. Yeni bir çalışma ise sorunun sadece telefona ya da bilgisayara bakmakla ilgili olmadığını ortaya koydu.

🧪 ARAŞTIRMADA NE YAPILDI?

New York Eyalet Üniversitesi (SUNY) Optometri Fakültesi'nden bilim insanları, 21'i miyop, 13'ü normal görüşe sahip toplam 34 kişi üzerinde test yaptı. Katılımcılardan farklı parlaklık ve kontrastta kare şekillere odaklanmaları istendi.

Araştırmacılar özellikle üç noktaya odaklandı:

📌Gözün odaklanma hareketi

📌Gözlerin içe dönmesi

📌Göz bebeklerinin daralması

💡 SORUN SADECE EKRAN DEĞİL

Çalışmada önemli bir detay ortaya çıktı. Miyop kişilerde gözler odaklanmadan önce bile daha içe dönük oluyor. Göz bebekleri de daha fazla küçülüyor. Bu durum göze giren ışığı azaltıyor.

Özellikle kapalı mekanlarda bu etki daha da artıyor. Çünkü iç mekanlarda ışık seviyesi dışarıya göre çok daha düşük. Loş ortamda telefon, tablet ya da kitap gibi yakın nesnelere bakıldığında göz bebeği görüntüyü netleştirmek için daralıyor. Bu da retinaya ulaşan ışığın azalmasına yol açıyor.

🔁 GÖZ KENDİNİ FAZLA ZORLUYOR OLABİLİR

Bilim insanları, miyop kişilerde gözün netlik için parlaklıktan daha fazla odaklanmaya öncelik verdiğini düşünüyor. Bu durum zamanla bir döngü oluşturabilir. Göz sürekli telafi etmeye çalıştıkça sorun ilerleyebilir. Görsel nörobilimci Jose-Manuel Alonso, miyopinin neredeyse salgın boyutuna ulaştığını söylüyor. Ancak kesin nedeni tam olarak bilinmiyor.

📊 2050 İÇİN ŞAŞIRTAN TAHMİN

Uzmanlara göre 2050 yılına kadar genç nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının miyop olması bekleniyor. Artış genellikle ekran süresine bağlanıyor. Ancak bu çalışma, kapalı mekanda uzun süre kalmanın ve sürekli yakına bakmanın da önemli bir etken olabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, bunun kesin bir cevap olmadığını vurguluyor. Daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar

